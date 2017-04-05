Даже в Госдуме не видят необходимости входить в соцсети по паспорту

Депутаты законодательного собрания Ленинградской области, очевидно, недавно вышли из летаргического сна, в который были погружены ещё до прихода в Россию Интернета, а придя в сознание, решили его зарегулировать. Больше никак невозможно объяснить недавно разработанный ими законопроект «О правовом регулировании деятельности социальных сетей», который выдаёт в депутатах людей, совершенно ничего не понимающих ни в интернете, ни в соцсетях, ни в передовых технологиях, ни, уж тем более, — в современных детях. Инициатива депутатов-«интернетофобов» предполагает строгий порядок допуска и идентификации пользователей, которых обяжут создавать страницы только под своим настоящим именем. При регистрации придется предоставить паспортные данные. Детям до 14 лет вход в соцсети запретят вовсе. Внесение проекта в Госдуму запланировано на 5 апреля.

При регистрации владелец сервиса обязан проверить паспортные данные у российских и иностранных граждан. За нарушение этого правила юрлицу — владельцу сайта грозит штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Если пользователь не сообщил об изменении данных или умышленно указал недостоверную информацию, ему грозит штраф от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. Создавать страницу можно только одну и только под настоящим именем и фамилией, иначе последует штраф: владельцу сайта — до 300 тыс. рублей, пользователю — до 5 тыс. Пользователям, не достигшим 18 лет, запрещается вступать в сообщества, где размещена запрещенная для детей информация. В противном случае родителям придется заплатить штраф до 2 тыс. рублей. Продажа несовершеннолетним любых товаров через соцсети тоже будет караться законом. Кроме того, документ предполагает запрет на рекламу «оккультно-магического характера и курительных смесей».

Запрещается информировать граждан о несанкционированных собраниях и митингах, распространять информацию о несогласованных мероприятиях и публиковать переписку с другими пользователями без их согласия. Нельзя распространять любую информацию (текст, фото, видео), пропагандирующую национальную и иную нетерпимость, употребление алкогольной и табачной продукции, нетрадиционные сексуальные отношения и прочее — если сообщение не сопровождается «явным осуждением указанных материалов».

По словам одного из авторов проекта, депутата Владимира Петрова, «актуальность документа подтверждена недавними событиями». В качестве примера он привёл «несанкционированные политические выступления и террористическую опасность».

Предложение Заксобрания Ленинградской области запретить пользоваться социальными сетями детям до 14 лет ограничивает свободы граждан и может спровоцировать подростков к агрессивному поведению вне интернета, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

«Инициатива депутатов Заксобрания Ленинградской области предполагает запрет того, что уже запрещено законодательством — распространения экстремистской и опасной для здоровья информации и так далее. Кроме этого, многие положения законопроекта идут вразрез с десятилетиями складывающейся отечественной и международной практикой. В представленном виде законопроект ограничивает свободы граждан и в случае его реализации правила в российском сегменте интернета будут более строгими, чем в офлайне», — сказал Левин журналистам. По его словам, особого внимания заслуживает ограничение, согласно которому пользователем соцсети может быть только лицо старше 14 лет: «Это, по сути, противоречит всем существующим тенденциям развития технологий, когда интернет активно «молодеет». Более 90% людей в возрасте 12-17 лет ежедневно заходят в Сеть».

Левин считает, что «лишение значительной части подростков возможности пользоваться аккаунтами в социальных сетях попросту отсечет им доступ к привычному инструменту коммуникации, которым они привыкли пользоваться не только в развлекательных целях, но и образовательных».

«Фактический запрет на общение только спровоцирует интерес подростков к обходу запретов или агрессивному поведению вне интернета», — добавил Левин. Что же касается обязательного представления паспортных данных администраторам соцсетей, то, отмечает председатель комитета, возникает вопрос, «представляют ли авторы законопроекта характер и размеры дополнительных расходов, которые будут необходимы для обеспечения надежности хранения таких колоссальных объемов информации».

«Действующее антитеррористическое законодательство уже содержит достаточно серьезные требования такого рода, представляющиеся ряду компаний и экспертов даже избыточными», — напомнил Левин.

Кроме того, «многочисленные штрафы, предусмотренные за несоблюдение правил, будут способствовать тому, что люди попросту перестанут пользоваться соцсетями и начнут использовать альтернативные площадки для коммуникации — мессенджеры, микроблоги и другие возможности интернета», отметил парламентарий.

«Говоря о любых изменениях в этой сфере, обратил бы внимание коллег на слова президента России на прошедшем в Санкт-Петербурге четвертом медиафоруме Общероссийского народного фронта, который подчеркнул, что существующих ограничений в работе Интернета достаточно», — сказал также Левин.

Соцсеть ВКонтакте вежливо, но вполне ясно дала понять, что отнеслась к безумным предложениям депутатов Заксобрания Ленинградской области отрицательно. В пресс-службе соцсети заявили, что что «понимают озабоченность депутатов», но считают предложенные меры «недостаточно запретительными». По словам пресс-секретаря ВКонтакте Евгения Красникова, в законопроект необходимо внести несколько дополнительных пунктов:

«Документ необходимо дополнить запретом на употребление мороженого большими кусками, запретом просмотра ТВ после 21:00, а также запретом на выход из дома без шапки».

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«На перекрестке Невского проспекта и канала Грибоедова в Санкт-Петербурге, у офиса соцсети «ВКонтакте», через несколько месяцев могут выстроиться миллионы граждан разных государств с паспортами», — предполагает Павел Бедняков из «Известий». — «Идея понятна — детали, боюсь, не совсем продуманны».

Гораздо более категорично прокомментировали инициативу ретивых ленинградских депутатов социальные сети:

«Ну, наконец-то, Закон о соцсетях. Как мы жили до сих пор без этого, не понимаю. …Всех пользователей социальных сетей заставят предоставить свои полные личные данные. И никаких анонимов и псевдонимов! Органы охраны режима должны иметь возможность мгновенно прийти к блогеру, нарушающему законы. Например, сообщающему о несогласованной акции», — avmalgin.

«Надеюсь, в МВД готовы формы отписок о непроверке пригожинских «настоящих блогов»?», — намекает pritkiy_kaban на «фабрику троллей», которую связывают с «личным кулинаром Путина» миллиардером Евгением Пригожиным.

«Ну что, ждём бунта школоты через год», — ghostoffreedom.

«И печатные машинки надо зарегистрировать, как при Сталине. А то иди знай, что там эти людишки печатают. Может унижают чьи-то чувства или сеют рознь к социальной группе «мультимиллиардеры, друзья президента». И приемники коротковолновые всем сдать под роспись. Чтоб вражьи голоса из-за бугра не слушали. А интернет и мобильную связь для лиц без специального допуска запретить совсем. А то совсем распустились», — m_gluk.

— Полезная паранойя. Питерские запретители депутаты быстро сориентировались, — комментирует Evgeny Ermolin.

— А подготовили все синие киты, — отвечает ему Lyuba Getmanskaya.

«Петросян хоть записывает за ними?», — .

«Детей надо запретить!», — , и с этим пользователем в каком-то смысле согласен «Сталингулаг».

Россиянам до 14 лет могут запретить доступ в соцсети. Социализируйтесь по-старинке – в подъездах, с пивком. — Усы Пескова (@Sandy_mustache) April 5, 2017

Добрый день. Я соцсеть ВКонтакте.

Чтобы войти, докажите, что вам уже есть 14 лет.

Для этого ответьте на вопрос: что такое тамагочи? — Ехидные новости (@_U_R_I_c) April 5, 2017

Помню в где-то в 2015 тоже самое было. Детям до 14 лет хотят запретить соцсети pic.twitter.com/r6jTnBtG0w — Vladislav Lovyagin (@Vlad_Lovyagin) April 5, 2017

Следующее на очереди — запрет на несогласованную эволюцию и допуск млекопитающих на поверхность только с 14 лет и только по паспорту — Экономика РФ (@PutinsEconomy) April 5, 2017

@meduzaproject и обязать смотреть телевизор с рождения. — Елена (@kosarevaelena2) April 5, 2017

Владимир Петров работает депутатом ЗакСа Ленобласти с 2011 года и известен неоднозначными инициативами, многие из которых не были воплощены. Он предлагал запретить продажу иностранного алкоголя в День защиты детей и День знаний, легализовать деятельность добросовестных колдунов и разгонять митинги с участием детей за исключением патриотических.

В данный момент законопроект пока отсутствует на официальном сайте Государственной Думы РФ. Как только документ появится, мы сообщим дополнительно.

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