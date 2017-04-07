Крымские власти хотят фильтровать входящий на полуостров интернет-трафик

С инициативой по фильтрации интернет-трафика на территории Крымского полуострова планируют выступить местные власти, сообщает заместитель министра внутренней политики, информации и связи республики Крым Максим Яковлев. По его мнению, с помощью этой меры можно было бы полностью искоренить деятельность, связанную со склонением детей к суициду в соцестях или продажей наркотиков через интернет:
«Мы повторно выйдем с инициативой внедрения точки фильтрации трафика в республике. Безусловно, доступ к информации нужно открывать, но также нужно жёстко и своевременно реагировать на противоправный контент, которого на просторах и рунета, и всего интернета, к сожалению, достаточно.
Если сделать точку фильтрации трафика, с помощью которой в рамках правового поля ненужный контент просто отфильтровывался бы, то у нас не возникали бы проблемы с «синими китами» или продажей наркотиков через Интернет».
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Подобная схема в Российской Федерации пока не реализована, но у Крыма, по словам Яковлева, «есть проработанное технологическое решение, и для такого проекта программно-аппаратный комплекс будет полностью российским, хотя и будет построен на компонентной базе иностранного производства». Что это за «решение», а также почему собранный из иностранных компонентов комплекс вдруг стал «полностью российским», чиновник не уточнил.
Напомним, Крым — один из наиболее подверженных интернет-цензуре регионов. Кроме блокировки независимых интернет-СМИ в нарушение российского законодательства, там происходит давление на журналистов, многие из которых сейчас находятся под следствием:
Подобных дел в Крыму достаточно большое количество, и многие из них возбуждены по весьма надуманным поводам. Очевидно, властям полуострова кажется ещё не достаточно сильным уровень закрутки гаек, поэтому и появляются подобные прожекты, ранее раскритикованные политиками и экспертами на «большой земле» за техническую сложность и дороговизну. О том же, что никакие блокировки не снижают количество наркозависимых и не влияют на подростковый суицид, мы писали уже неоднократно — для нынешних политиков, делающих себе имя на спекуляциях и популизме, это всего лишь «вкусные» темы, на которых можно сделать себе дополнительный пиар.
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