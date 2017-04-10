«Пакет Яровой» раскрутит инфляцию в России

Неутешительные прогнозы экспертов относительно превращения «пакета Яровой» в очередную «Зенит-арену», чья стоимость возрастает год от года, а результатов так и не видно, начинают сбываться. Согласно заключению комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационным коммуникациям, проект постановления Минкомсвязи по реализации «закона Яровой» в несколько раз увеличивает потенциальные расходы участников рынка — до 10 триллионов рублей.

Напомним, примерно такую же сумму озвучивал гендиректор российского разработчика систем хранения данных (СХД) и другого оборудования АРСИЭНТЕК Денис Нештун ещё в августе прошлого года. Причём, по словам Нештуна, еще около 10-20% данной суммы операторам придется ежегодно вкладывать в поддержку системы. То есть тенденция к значительному увеличению расходов при любом раскладе будет сохраняться. Затраты на реализацию «антитеррористических поправок» летом прошлого года «Большая тройка» и Tele2 оценивали совокупно в 2,2 трлн руб. Власти изначально старались тему финансовых вложений аккуратно обходить, затем в начале этого года озвучили цифру в пять триллионов рублей, тут же попытавшись «успокоить» отраслевиков и пользователей, что доработка уже ставшего для всех костью в горле проекта может привести к сокращению затрат на его реализацию до 100 миллиардов рублей. Стоит напомнить, что соавтор «пакета Яровой» сенатор Виктор Озеров откуда-то из параллельной вселенной взял цифру в три миллиарда рублей (наверное, «царских»).

И вот недавно в РСПП подсчитали, что с начала 2019 года объем хранения информации только для одного из крупных операторов может достигнуть 20 эксабайт, что потребует 1 трлн рублей. При этом выполнить требования у операторов получится только в два-три раза увеличив цены на услуги связи, что станет причиной для роста инфляции на один-два процентных пункта. Предложенные Минкомсвязью объемы хранения информации сложны для фактической реализации, они будут обладать избыточной мощностью и окажутся загруженными не более чем на 70%.

«Минкомсвязь предлагает хранение информации в зависимости от емкости сети. Такой подход не только не учитывает объемов трафика, но и кратно увеличивает их», — пояснил представитель «МегаФона».

В МТС подтвердили, что заключение комиссии РСПП не противоречит подсчетам компании по затратам в рамках реализации закона. В «Ростелекоме» считают, что для оценки затрат необходимо больше данных. «ВымпелКом», в свою очередь, не прокомментировал прогнозы РСПП.

Свое заключение комиссия РСПП направила в Минэкономразвития. Представитель ведомства Елена Лашкина в комментарии изданию отметила, что оценка регулирующего воздействия постановления Минкомсвязи будет готова во второй половине апреля.

Речь идет о проекте Минкомсвязи, который уточняет порядок, сроки и объемы хранения операторами связи данных о звонках и переписках россиян. В частности, он устанавливает максимальный срок хранения голосовых и текстовых сообщений — шесть месяцев, — а также максимально допустимые объемы хранения — 2 Пбайт на 1 Гбит/с пропускной способности узла связи.

Пакет поправок, ужесточающий «антитеррористическое» законодательство и получивший название «пакет Яровой», был подписан президентом России Владимиром Путиным летом 2016 года. Он обязывает интернет-компании и операторов связи с 1 июля 2018 года хранить информацию о фактах приема и передачи данных не менее одного года, а операторов связи — три года. При этом само содержание сообщений, включая текстовую, голосовую информацию и видео, и те, и другие компании должны будут хранить до шести месяцев. Изначально законопроект был раскритикован правозащитниками, экспертами, представителями отрасли, а также гражданами — петиция, требующая отменить скандальный законопроект в рекордные сроки набрала необходимые 100 тысяч голосов, однако в итоге была проигнорирована властями.

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