Росгвардия будет искать врагов государства в социальных сетях

В Росгвардии планируют обучать IT-специалистов и специалистов по мониторингу социальных сетей. Об этом сообщил первый заместитель командующего войсками Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов. По его словам, специалисты могли бы «вести определенный мониторинг» соцсетей:

«Подобные учебные группы уже работают в Новосибирском военном институте».

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По его словам, существует реальная угроза со стороны деструктивных сил. Это, прежде всего, те силы, которые проповедуют радикальные взгляды. При определенных условиях, они перетекают в экстремистскую, террористическую направленность.

Меликов подчеркнул, что деятельность подобных специалистов помогла бы предотвратить преступления, подобные нападению на 141-й полк Росгвардии, дислоцированный в станице Наурской.

«Мы понимаем, что управление боевыми группами, которые осуществляли нападение, осуществлялось дистанционно. В том числе с использованием определенных информационных каналов, которые передавались по линии соцсетей. Если бы, допустим, мы могли своевременно эту ситуацию вскрыть, подобное нападение было бы пресечено не на том этапе, на котором оно было пресечено, а может быть ранее», — сказал Меликов.

Он также признался, что специалисты, занимающиеся мониторингом угроз, большой дефицит в Росгвардии: «мы хотим эту деятельность совершенствовать».

Подготовленные в вузах специалисты будут мониторить ситуацию в Интернете, сообщил он. И добавил, что для этих целей в Пермском военном институте уже созданы учебные группы.

Напомним, набирать сотрудников, которые будут мониторить социальные сети в поисках экстремизма Росгвардия начала в середине марта этого года.

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