Госдума сделает всё, чтобы мессенджеры стали платными, а их пользователи были деанонимизированы

В заседании расширенного комитета Госдумы по информационной политике, на котором рассматривались законопроект № 184222-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (о регулировании мессенджеров), а также проект федерального закона №161450-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи», предусматривающий ужесточение контроля при продаже сим-карт, приняли участие депутаты парламента, члены Совета Федерации, отраслевые эксперты и специалисты.

В конце мая депутатами М.А.Мукабеновой («Единая Россия»), О.А.Николаевым («Справедливая Россия») и А.А.Ющенко (КПРФ) в Госдуму был внесён репрессивный и регрессивный законопроект, регулирующий работу мессенджеров. Формально авторами документа обозначены вышеназванные депутаты, однако он почти один-в-один повторяет законопроект, разработанный Медиа-коммуникационным союзом (МКС) в августе прошлого года. Законопроект предлагает идентифицировать пользователей с помощью номера мобильного телефона на основании договора между мессенджером и сотовым оператором.

Запрет анонимности пользователей мессенджеров нашёл поддержку среди постоянных членов комитета Госдумы по информационной политике. Ранее одобрительный отзыв законопроект получил в Правовом управлении Госдумы:

«Рассмотрев проект федерального закона № 184222-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», внесенный депутатами Государственной Думы М.А.Мукабеновой, О.А.Николаевым, А.А.Ющенко, на его соответствие требованиям статьи 104 Конституции Российской Федерации и пункта «д» части первой статьи 105 Регламента Государственной Думы, сообщаем, что, по нашему мнению, необходимости получения на данный законопроект заключения Правительства Российской Федерации не усматривается».

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Обосновывая необходимость идентификации пользователей, председатель Комитета Леонид Левин сделал странное и ничем не обоснованное заявление:

«Сегодня основной массив запрещенной информации – распространение экстремистских идеологий, продажа наркотиков, нарушение авторских прав – переместился в мессенджеры».

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По словам Леонида Левина, интернет-трафик за 2016 год впервые обошел голосовую связь и объем смс. Благодаря доступному Интернету мессенджеры становятся ключевыми инструментами коммуникации между людьми как в нашей стране, так и во всем мире. Такие сервисы в настоящее время не находятся в правовом поле, и их деятельность по соблюдению законодательства той страны, в которой они работают, на практике ничем не регулируется. Фактически законность работы мессенджера зависит от произвольных решений владельца сервиса, считает Леонид Левин. При этом он допускает поиск баланса, который «позволил бы добропорядочным гражданам пользоваться сервисом, и при этом понимать, что, со своей стороны, оператор сервиса делает все возможное, чтобы предотвратить его использование злоумышленниками».

Президент «Медиа-Коммуникационного Союза» (МКС) Павел Степанов от лица организации поддержал оба законопроекта. «Идентификация по номеру представляется наиболее простой, — заявил он. К тому же она позволит избежать многочисленных рисков». Стоит заметить, что именно из-под пера МКС вышел закон о регулировании мессенджеров и онлайн-кинотеатров, позже разделённый на две части и внесённый в Госдуму как два отдельных законопроекта. Закон «Об аудиовизуальных сервисах» (онлайн-кинотеатрах), принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации, Президент России Владимир Путин подписал в начале мая этого года.

Министерство внутренних дел (МВД) РФ поддержало законопроект о регулировании деятельности мессенджеров и поправки, направленные на предотвращение нелегального распространения сим-карт. Как заявила заместитель начальника департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД полковник внутренней службы Татьяна Никифорова, присутствовавшая на расширенном заседании профильного комитета ГД:

«Министерство внутренних дел в безусловном порядке поддерживает оба проекта, поскольку это облегчит нашу работу».

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В свою очередь, начальник управления регулирования связи и информтехнологий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Елена Заева отметила, что законопроект о регулировании мессенджеров открывает транснациональным корпорациям возможность доступа к базе данных российских абонентов. По словам Заевой, мессенджеры «заплатят любые деньги», чтобы получить базу российских абонентов, и поэтому ФАС предлагает не передавать ее мессенджерам. Как полагают в ведомстве, достаточно, если мессенджер будет передавать «идентификационные параметры» в орган исполнительной власти (Роскомнадзор), который сам будет идентифицировать абонента.

Заместитель руководителя Роскомнадзора Олег Иванов также положительно высказался о нововведениях. Директор Департамента управления регуляторными рисками ПАО «МТС» Андрей Рего предложил доработать положения, касающиеся идентификации пользователей, и сделать ее, как для публичных сетей вай-фай.

Из выступления замглавы Минкомсвязи Дмитрия Алхазова стало ясно: это ведомство в отличие от Роскомнадзора непосредственного участия в работе над документами не принимало. Чиновник отметил, что авторы очень много говорят о безопасности и комфорте граждан, что нельзя не поддержать, но «не очень понятно, какие модели угроз рассматриваются и как их хотят устранить». «Если мы хотим сделать мессенджеры платными для населения, то об этом надо прямо говорить», — заявил г-н Алхазов. Что касается борьбы с анонимностью мессенджеров — «некоторые из них можно установить и на мобильные устройства без номера, и оператор связи о них никогда не узнает», к тому же зарегистрироваться в мессенджере можно и на сим-картах нероссийского оператора, и «мы все равно ничего о пользователях не будем знать, а угроза не будет устранена».

Директор по связям с государственными органами ПАО «Мегафон» Дмитрий Петров поддержал законопроекты и напомнил, что уже сегодня при идентификации в мессенджере нового пользователя на телефон приходит смс с кодом. «Однако мы не представляем, кто его присылает, — заявил представитель мобильного оператора. — У нас нет договоров с мессенджерами, и момент авторизации находится за пределами правового поля».

Один из авторов законопроекта о регулировании мессенджеров, депутат Александр Ющенко заметил, что, на его взгляд, законопроект четко формулирует, что такое мессенджеры, дает им правовую характеристику и предоставляет государственным органам возможность влиять на ту или иную рассылку и оказывать воздействие на распространение противоправной информации.

Другой автор, депутат Марина Мукабенова подчеркнула, что законопроект актуален и «вызван временем». «Необходимо упорядочить работу мессенджеров на территории РФ», – заявила она.

В итоге документ будет рассмотрен в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 9 июня. Комитетом установлен срок для внесения поправок ко второму чтению законопроекта – 12 июня. Во втором чтении документ может быть рассмотрен 16 июня.

В заседании приняли участие представители Федеральной службы безопасности, Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерства экономического развития, руководители отраслевых организаций, сотрудники операторов связи и крупных интернет-компаний.

Собственно, ничего неожиданного не случилось. Операторы связи, которые давно уже точат зуб на мессенджеры, поддержали репрессивный законопроект МКС, а единодушие законотворцев и представителей силовых ведомств в вопросе обязательной идентификации пользователей сервисов мгновенного обмена сообщениями было предсказуемо.

Новая норма, предлагаемая медиалоббистами и депутатами, опасна тем, что потенциально может сделать невозможной работу многих мессенджеров, особенно зарубежных, которые вряд ли согласятся проходить все бюрократические «круги ада», заключая договоры с операторами связи и провайдерами, как того требуют некоторые положения документа. Кроме того, фактически от владельцев мессенджеров требуется предоставление данных о своих абонентах, и в этом вопросе мессенджеры тоже вряд ли пойдут навстречу российским властям.

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) настороженна отнеслась к решению расширенного комитета Госдумы относительно законопроекта по деанонимизации пользователей мессенджеров. Ранее РАЭК раскритиковала сам законопроект, и позиция ассоциации относительно результатов вчерашнего заседания профильной комиссии также осталась неизменной.

«По мнению ряда отраслевых экспертов, принятие данного законопроекта может создать дополнительные издержки для российских компаний, работающих в области оказания интернет-сервисов, связи и ИТ, — говорит директор РАЭК Сергей Плуготаренко. — Мы также опасаемся, что законопроект в текущей формулировки может поставить их в неравные условия с иностранными компаниями, создаст почву для недобросовестной конкуренции. Но главное — текущая версия законопроекта создает серьезные барьеры для появления новых сервисов и развития существующих.

РАЭК, выполняя роль экспертной отраслевой и межотраслевой площадки, готова вести диалог с заинтересованными сторонами для разрешения ситуации отраслевого непринятия данного текста законопроекта.

Отдельно стоит отметить, что в очередной раз на площадке Правительственного Комитета при Госдуме нам удалось донести отраслевую озабоченность и изложить позицию нашей Ассоциации по пунктам, в значительной степени, первоначальное напряжение от анализа текста законопроекта снято, сохранится ли этот тренд “на консенсус” — увидим уже при работе с документами и предлагаемыми нами поправками ко второму чтению».

Ведущий юрист РосКомСвободы, руководитель Центра защиты цифровых прав Саркис Дарбинян в интервью телеканалу ОТР раскритиковал как сам законопроект, так и решение расширенной комиссии. По словам Дарбиняна очень часто право на анонимность государственные СМИ, а также отечественные политики пытаются всячески дискредитировать, провести знак равенства между понятием «анонимность» и «безответственность», хотя это совершенно не так. Связь между лоббистскими интересами сотовых компаний и этим законопроектом более, чем очевидна, поэтому ими уже давно предпринимаются попытки «сделать этот рынок удобным для себя», плюс к этому силовикам давно уже хочется получить контроль над любыми способами общения сограждан, невзирая на такие фундаментальные права человека, например, как право на тайну переписки. Данный же законопроект, по мнению Саркиса Дарбиняна, в первую очередь создан непосредственно для давления на зарубежные сервисы обмена мгновенными сообщениями, поскольку отечественные мессенджеры, в частности, ВКонтакте, «уже давно находятся под контролем российских властей». Таким образом, законопроект убивает сразу двух-трёх зайцев, удовлетворяя несколько заинтересованных сторон. Западные мессенджеры, в частности — Telegram, который ранее заявлял, что «ни одно правительство не получит ни бита информации [о пользователях]», не пойдут на такое сотрудничество. По мнению юриста РосКомСвободы, в мире всё больше ценится право на privacy, поэтому сотрудничество со спецслужбами станет очевидной смертью Telegram, как и любого другого серьёзного мессенджера, и никакого развития проекта не будет — пользователи массово уйдут на любой другой защищённый сервис. В случае принятия данного законопроекта авторства МКС-Ющенко-Мукабеновой-Николаева, давление на «несговорчивые» мессенджеры будет банальным и предсказуемым — Роскомнадзор просто начнёт блокировать сайты этих сервисов по домену, IP и так далее, как это произошло с BBM, Imo, Line и Zello.

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UPD.

Профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о регулировании деятельности мессенджеров.

Госдума рассмотрит законопроект уже 14 июня.

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