Роскомнадзор составил «белый список» из более чем 2000 интернет-ресурсов, которые нельзя блокировать

Если бы не «интернет-война», которую начали против Роскомнадзора рассерженные владельцы заблокированных сайтов, общественность ни за что и никогда бы не узнала, как же дороги российским чиновникам такие сервисы, как:

Yandex.ru

Facebook.com

Vk.com

Google (любой «прописки» — хоть «.com», хоть «.ua»)

Twitter.com

YouTube.com (https)

Instagram.com

Github.com

и ещё много других интересных и полезных интернет-сервисов!

Оказывается, наряду с более чем двумя тысячами государственных сайтов, власти дорожат и вполне себе «гражданскими» ресурсами, часть из которых, кстати говоря, время от времени грозится заблокировать.

После того, как несколько дней назад начался интернет-троллинг российского надзорного ведомства путём включения в DNS запрещённых сайтов IP-адресов государственных, а также популярных интернет-ресурсов, Роскомнадзор предпринимал несколько попыток бороться с этим явлением, но разовые письма к провайдерам с требованием «ни за что в жизни» не блокировать те или иные IP, оказались не самым удобным способом защиты.

Напомним, некий неизвестный владелец заблокированного на территории России сайта в середине мая решил внести в свой DNS IP-адреса технических сайтов системы «Ревизор», которая занимается проверкой того, как провайдеры выполняют распоряжения властей по блокировке запрещённого на территории России интернет-контента. После этого провайдеры автоматически выполнили распоряжение Роскомнадзора, заблокировав и проштрафившийся сайт, и технические сайты системы «Ревизор». В профессиональных чатах, а также в переписке с Роскомнадзором многие жаловались, что «Ревизор» перестал отвечать, и это стало первым известным случаем использования отцензурированными владельцами сайтов интернет-троллинга, о котором говорили, на самом деле, очень давно, но всё никак никто не отваживался его начать. Несколько дней назад произошёл сбой в работе сразу нескольких как государственных, так и обычных, но очень популярных мировых сервисов — россияне жаловались на сбои в работе Telegram, Facebook, Яндекса, ВКонтакте и многих, многих других интернет-ресурсов.

Примерно в это же время в недрах Роскомнадзора родилась идея о составлении своего рода расширенного «белого списка», куда будет внесён целый пантеон неприкасаемых сайтов, доменных масок и IP, которые нельзя блокировать ни в коем случае. Этот список мы решили опубликовать здесь:

Сетевые адреса для операторов связи для формирования белых списков

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Пример письма от подразделения Роскомнадзора операторам связи по внедрению «белых списков»:

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Не представляем, какой ещё объём работы по внесению избранных сайтов в «белый список» придётся сделать работникам российского надзорного ведомства, но уже сейчас полезли совершенно очевидные ошибки, которые дадут возможность и дальше троллить российские власти. Как справедливо заметил автор канала «ЗаТелеком» Михаил Климарев, внесение в список маски «*.google.*», например, освобождает от блокировки любые сайты, содержащие в своём адресе такое обозначение, даже google.cuicide.com или vzorvi.google.allahakbar.org. Но, как уже отмечал Михаил ранее в своей обзорной статье о происходящей сейчас «интернет-войне», адекватных способов противодействия «атаке на DNS заблокированного интернет-ресурса» у Роскомнадзора нет.

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Уже можно сказать точно: у Роскомнадзора на ближайшие несколько недель, а то и месяцев заметно прибавится дополнительной работы. В принципе, им не привыкать — с самого начала существования этой организации она занималась именно этим, не подозревая, что рано или поздно это начнёт работать против самих же госструктур. И чем дальше зарываются в новые списки, реестры, «блэк-» или «уайт-листы» работники Роскомнадзора, тем сильнее будет буксовать их работа и больше технологических ошибок они будут создавать. В конечном итоге это придёт к тому, что условный жёсткий диск со всеми «реестрами» придётся просто взять и жёстко отформатировать, если конечно до этого он не совершит подобного действия с собою сам.

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UPD.

К вечеру 7 июня после сотен не отвеченных звонков от СМИ Роскомнадзор написал вот такой пресс-релиз по ситуации, в котором перекладывает по сути всю ответственность за происходящий со стороны надзорного ведомства на интернет-провайдеров. Это крайне некрасивый и трусливый шаг. Роскомнадзор прекрасно понимает всю проблематику взаимодействия операторов связи с системой проверок блокировок сайтов «Ревизор» и предусмотренные им штрафные санкции за «недорезолвинг».

«Вопиющая некомпетентность привела к нынешней ситуации, а их нерешительность и озабоченность сохранением лица мешает им выпутаться из этой ситуации. Кроме того, значительную роль играет несовершенство законодательства. Закон разрешает много разных режимов блокировки, и этот документ интерпретируется Роскомнадзором весьма произвольно», — Даниил Гинсбург, ИТ-специалист, бывший сетевой архитектор «Яндекса» для vc.ru.

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