Путин подписал закон «О группах смерти»

Президент России Владимр Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за создание в соцсетях «групп смерти». Соответствующий Федеральный закон от 07.06.2017 № 120-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законопроект, автором которого стала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, усиливает уголовную ответственность за доведение до самоубийства до шести лет лишения свободы, а если преступление совершено в отношении детей, находящихся в беспомощном состоянии граждан или беременных женщин, с помощью СМИ или интернета — до восьми лет лишения свободы.

Кроме того, в УК вводится статья о склонении к самоубийству «путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом при отсутствии признаков доведения до самоубийства», наказание по которой составит до двух лет лишения свободы. Содействие совершению самоубийства советами, предоставлением информации, средств совершения самоубийства предлагается наказывать лишением свободы до трех лет; для аналогичных преступлений в отношении несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии, беременных либо в отношении группы лиц или средством СМИ и интернета наказание возрастет до четырех лет.

Если в результате данных действий самоубийство произошло или была предпринята попытка суицида, то наказание составит до пяти лет, а в случае суицида несовершеннолетнего или беременной срок увеличится до семи лет.

Отдельной статьей вводится уголовная ответственность за организацию деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства путем распространения информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства — до шести лет с лишением права занимать определенные должности до семи лет. Речь идет в том числе о так называемых «группах смерти» в соцсетях

Кроме того, документ вводит уголовную ответственность за «вовлечение» несовершеннолетних в «совершение противоправных действий, представляющих опасность для их жизни». Речь идет о «зацепинге» и «руфинге», а также об игре «Беги или умри», когда детям предлагают перебежать дорогу прямо перед движущимся транспортом. Максимальное наказание в этом случае составляет три года лишения свободы. Правозащитники увидели в этом пункте желание властей пресечь участие молодёжи в несанкционированных митингах и разного рода «нежелательных организациях».

Истерия вокруг так называемых «групп смерти» в российском информационном пространстве началась после публикации соответствующей статьи в обозревателя «Новой газеты» Галины Мурсалиевой в мае 2016 года. Несмотря на то, что приведённые факты были подвергнуты критике журналистов и блогеров, которые обвиняли Мурсалиеву в однобокости подачи информации и отсутствии фактчекинга, тема была подхвачена властями и зимой этого года в Ириной Яровой в Госдуму был внесён законопроект, ужесточающий статью «доведение до самоубийства». Принятие законопроекта сопровождалось спекуляциями в прессе, а также манипулированием официальной статистикой самоубийств среди несовершеннолетних. Несмотря ни на что, законопроект прошёл все три чтения в Госдуме, был одобрен Советом Федерации и вот сегодня подписан Президентом.

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