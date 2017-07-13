Верховная Рада может принять существенно ограничивающие свободу слова законы

В повестку дня Верховной Рады сегодня может быть включен законопроект о противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере. Об этом сообщила первый заместитель председателя Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Верховной Рады Ольга Червакова на своей странице в Facebook.

Законопроект внесен нардепами из комитета нацбезопасности и обороны Иваном Винником, Дмитрием Тимчуком и Татьяной Чорновил. Согласно проекту закона, угрозами нацбезопасности в информационной сфере, в частности предлагается считать «осуществление влияния на принятие решений или совершения или несовершения действий органами государственной власти или органами местного самоуправления, должностными лицами этих органов, объединениями граждан, юридическими лицами». Авторы законопроекта предлагают считать это составной частью «технологического терроризма».

Законопроектом Службе безопасности Украины (СБУ) предоставляется право без решения суда с помощью провайдера блокировать доступ к любому информационному ресурсу. Основанием для этого может быть решение прокурора, следователя, согласованного с прокурором, или решение СНБО.

«Очевидно, что с вступлением в действие данного закона «технологическими террористами» станут Найем, Лещенко [известные украинские журналисты-депутаты] и все, кто завтра выйдет требовать отмены депутатского иммунитета под Верховную Раду. Ведь они будут осуществлять влияние на орган государственной власти», — написала Червакова.

Кроме того, как отметила Червакова, все информационные ресурсы, освещающие эти события, станут кандидатами на закрытие.

По словам IT-эксперта Ивана Петухова,

«Под чутким руководством Александра Турчинова новая тройка Иван Винник, Татьяна Черновол и Дмитрий Тымчук сделали ребрендинг преступных «законов от 16 января» и срочно давят в зал ВРУ под лозунгом так называемого «противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере».

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В случае принятия законопроекта, будет создан «Реестр исполнения судебных решений и применения санкций в сфере коммуникаций» (аналог реестра запрещенных сайтов). Заблокировать доступ к интернет-ресурсу смогут следователь по согласованию с прокурором или прокурор. Также сайты могут блокировать по решению суда.

Кроме того, законопроект предусматривает, что обеспечивать блокировку сайтов, а также закупать необходимое оборудование провайдеры и мобильные операторы обязаны за собственный счет. В случае невыполнения запрета телекоммуникационные предприятия будут оштрафованы на 1% от годовой прибыли, а при повторном нарушении – на 5%.

Также в четверг в Верховной Раде будет согласовываться в целом другой законопроект о киберпезапасности, одобрение которого депутатами также повлечет серьезные последствия для свободы слова и доступа к информации.

«Поправкой депутата Руслана Лукьянчука (фракция «Народный фронт») в переходных положениях вносятся изменения в Закон «Об информации» — предлагается ввести новое понятие — «технологическая информация». Это информация обо всех технологических процессах в любых отраслях хозяйства, а также — информация о процессах, которые негативно влияют на состояние здоровья и безопасности людей, состоянии окружающей среды, экономической, политической, социальной стабильности общественных отношений или осуществления субъектами хозяйствования деятельности», — написала Червакова.

По ее словам, в случае принятия законопроекта о кибербезопасности с поправкой Лукъянчука, «закона о доступе к информации- хана».

«Собственно, мы вернемся во времена КПСС, когда информация об опасности Чернобыльской катастрофы была засекречена как технологическая», — отметила нардеп.

Она напомнила, что законопроект того же содержания вносился правительством Арсения Яценюка, однако он получил отрицательное заключение комитета по вопросам свободы слова и информполитики и не попал на голосование.

Напомним, в мае текущего года Президент Украины Порошенко подписал указ, в соответствии с которым вступает в силу решение Совета нацбезопасности (СНБО) о применении санкций против ряда юридических и физических лиц, предусматривающий заморозку активов компаний, а также запрет интернет-провайдерам предоставлять доступ к ресурсам Яндекса, MailRu, ВКонтакте, Одноклассники, антивирусов «Лаборатории Касперского» и Dr.Web. Украинские провайдеры, правозащитники, а также международные организации выступили против блокировок российских соцсетей. Кроме того, по подсчётам украинских провайдеров, осуществление ими распоряжения властей об ограничении доступа к российским интернет-ресурсам потребует крупных материальных вложений, не говоря уже о потере репутации как демократического государства.

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