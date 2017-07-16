Следственный комитет просят проверить интернет на А.У.Е.

В письме на имя главы Следственного комитета РФ (СКР) Александра Бастрыкина активисты СДР утверждают, что А.У.Е. (одна из расшифровок аббревиатуры — «арестантский уклад един») распространяется в детских учреждениях Забайкальского края, Свердловской области и Ставропольского края. Суть явления в том, что отдельные заключенные через посредников связываются с подростками и постепенно устанавливают особый «режим» в учебных заведениях, в частности, «заставляют детей сдавать деньги на так называемый общак», утверждают общественники.

«Если же ребенок не может найти деньги, то он подвергается жесткой обструкции, предполагающей наличие отдельной парты, посуды и т. д.»,— пишет куратор направления СДР Анастасия Ковалева. Чтобы предотвратить вовлечение в «эту субкультуру» подростков, СДР просит силовиков проверить «информационный контент, посвященный идеологии АУЕ», а в случае нахождения незаконного контента — пресечь распространение.

Инициативу борьбы с «АУЕ» СДР выдвинул ещё в прошлом году и даже нашёл поддержку у Президента России Владимира Путина, который пообещал помочь активистам и волонтерам в решении этого вопроса.

О существовании проблемы вовлечения молодёжи в «блатную» среду говорил ранее и глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов: «Мы впервые столкнулись с ним в Забайкальском крае во время выезда в регион. Но, когда стали разбираться в том, что это такое, выяснилось, что Забайкалье – это далеко не единственный регион, в котором существует такая проблема. Она существует давно, и с ней нужно бороться, причем бороться системно».

Как видим, системность борьбы с криминальной романтикой, порой перерастающей в полное подражание соответствующей среде, выражается в данном случае и в очередном цензурировании интернета, и власти вместе с представителями СПЧ уже делают некоторые шаги в данном направлении. Соответствующие статьи про необходимость обуздания «цифрового поколения», связывающие распространение «блатной романтики» с интернетом, а также телепередачи про «АУЕ» уже прощупывают общественное мнение. Там также подчёркивается возможность «вербовки» новых членов во всевозможные криминальные организации через соцсети.

По словам бывшего спецслужбиста, а сейчас — члена межведомственной группы, члена СПЧ Кирилла Кабанова, на сегодняшний день состоялось несколько совещаний с участием представителей Госдумы, Министерства образования, правоохранительных органов. «Следственный комитет занимает активную позицию по этому вопросу. Сейчас они ищут людей, которые работают в системе вербовки подростков»,— уверяет господин Кабанов. Он полагает, что «ресурсы и аккаунты в социальных сетях, где обнаружится связанная с АУЕ информация, будут блокироваться по представлению Роскомнадзора».

Найти сомнительные материалы в соцсетях можно, говорит ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Дмитрий Громов:

«Другой вопрос, что такие материалы есть у людей, которые к АУЕ не имеют никакого отношения. Это современная страшилка, интернет-игра. Подобные сообщества в социальных сетях создают школьники — что это будет, борьба со школьниками? Это все равно что запретить все сайты про вампиров, а то вдруг дети начитаются и пойдут кровь пить».

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Громов считает, что в реальности подобные «субкультуры» распространяются не через интернет.

В каком-то смысле здесь может повториться ситуация, схожая с истерией вокруг так называемых «групп смерти». Опасность таковых в интернете не была внятно никем доказана и даже более того — самими же правоохранителями опровергнута, однако это не помешало принять очередной «закон Яровой», ужесточающий законодательство в отношении склонения к самоубийству через интернет, а также вводящий наказание за «вовлечение детей в опасные группы». Вполне возможно, что и на этот раз готовится новая почва для ужесточения законодательства, когда будет принят очередной закон, который власти смогут использовать для увеличения уровня цензуры в Сети.

Бывший глава УМВД по Забайкальскому краю, а сейчас — министр внутренних дел республики Башкортостан генерал-майор полиции Роман Деев также не склонен к истерии в данном вопросе, утверждая, что АУЕ — это «сложившийся образ жизни определенной категории лиц».

«Все мы были молодыми, все мы учились в школе. Я, например, помню: у нас приходили, то же самое, по 10 копеек местные ребятки, более взрослые, трясли у нас. Они садились к нам, и начинали все это рассказывать, как там хорошо, как они между собой дружат, помогают друг другу. Все это происходило, но никто это движением не называл»,— рассказывал господин Деев местным СМИ. Кроме этого генерал-майор полиции обвинил в ангажированности и подкупе участников фильма, посвящённого «АУЕ» и вышедшего на НТВ в сентябре прошлого года — соответствующие материалы были отправлены в местную прокуратуру.

А обвинения интернета и современных технологий во многих бедах страны, в частности — криминализации общества, звучат уже не в первый раз. Так, после «Псковской трагедии», произошедшей осенью прошлого года, некоторые представители властей, духовенства и родительских организаций также обвинили интернет и видеоигры в росте общественной агрессии. Руководитель организации «Родительский комитет» Елена Полонская заявляла: «Дети имеют свою жизнь, свой внутренний мир в виде соцсетей. Их тяжело в 14 лет оторвать от игр, в которых они оттачивают мастерство стрельбы». Её вполне предсказуемо поддержал директор Лиги БезИнтернета Денис Давыдов, обвинив соцсети в росте агрессии и количества самоубийств, обосновывая тем самым никем не санкционированную слежку за подростками в интернете, которую не так давно затеяла его организация.

Законодательная база для введения нового запрета, к слову, уже готовится. В марте этого года собрание депутатов Архангельской области направило в Минкомсвязь просьбу разработать законопроект о запрете пропаганды тюремной романтики среди подростков. По мнению архангельских депутатов, пропаганда эта происходит в соцсетях, и должна быть запрещена так же, как это делается с суицидами, наркотиками и гей-пропагандой среди детей. Чуть позже их инициативу поддержали депутаты Свердловского заксобрания, которые также подчёркивают, что «криминальная субкультура распространяется с бешеной скоростью благодаря сети Интернет, в частности — популярным социальным сетям».

P.S. Конечно, странно, что околовластные «общественные» организации всполошились относительно криминализации подростков только сейчас, причём корень проблем вместе с депутатами они опять привычно узрели в интернете и, в частности, соцсетях. Им бы следовало обратить внимание на множество высокопоставленных российских политиков и чиновников, которые уже в течение нескольких десятилетий с центральных телеканалов вещают таким языком, словно сами буквально вчера вернулись из мест не столь отдалённых. Стоит ли после этого удивляться, что подростки заболели «блатной» романтикой?

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