Госдума приняла законопроект о быстрой блокировке сайтов «нежелательных организаций» в I чтении

Депутаты Госдумы большинством голосов одобрили в первом чтении законопроект №275060-7 «О внесении изменения в статью 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (в части уточнения порядка ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона)», внесённый единороссом Юрием Швыткиным, справороссом Олегом Николаевым, коммунистом Александром Ющенко и ещё несколькими депутатами. «За» проголосовали 327 депутатов, трое воздержались.

Поскольку нынешнее законодательство даёт попавшим в немилость организациям ещё три месяца на обжалование решения о признании их нежелательными, реализация запрета на распространение организациями информации и блокировка используемых ими интернет-ресурсов может затянуться на срок до одного года, сетуют инициаторы законопроекта. В связи с этим депутаты предлагают ввести практику внесудебного ограничения доступа к информационным ресурсам запрещённых в России организаций.

В своём выступлении один из инициаторов законопроекта, депутат Швыткин, опять процитировал присутствующую в пояснительной записке ложь о том, что ни один из сайтов «нежелательных организаций» не заблокирован, хотя это не так — под блокировку уже попал сайт Национального фонда демократии (National Endowment for Democracy, NED), который включен в список нежелательных организаций в России и является первым заблокированным из этого перечня. Швыткин также обратился с просьбой ко всем фракциям поддержать данный законопроект, поскольку в «тех вопросах, которые требуют консолидации, они [депутаты] собираются в едином кулаке». И хоть в Думе присутствуют различные партии, все присутствующие в зале депутаты, как кажется господину Швыдкину, принадлежат одной партии — «Партии Жителей России».

Депутат от КПРФ Алексей Куринный задал резонный вопрос: «Есть ли какая-то статистика, сколько из признанных «нежелательными» организаций размещали на своих сайтах призывы к массовым беспорядкам, проведению несанкционированных акций за последний год. Раз уж вы авторы, то наверное должны были проанализировать этот вопрос?»

Швыткин честно признался, что статистики как таковой нет, просто есть субъективное мнение о данных организациях, и в очередной раз решил продублировать ложь о том, что якобы ни один сайт на данный момент не заблокирован.

На вопрос того же депутата Куринного о возможном превышении полномочий генпрокурора или его заместителя в плане необоснованной блокировки и ответственности за свои действия, Швыткин сказал, что ответственность может наступать «исходя из заявительного характера». Генпрокуратура, отметил депутат, тоже контролирующий орган, и над ней есть «соответствующий суд», который «может провести соответствующее разбирательство и, исходя из решения, принять соответствующее решение».

Одним словом, для принятия данного законопроекта у властей нет никаких чётких фактов нарушения «нежелательными организациями» российского законодательства, а процедура оспаривания возможного неправомерного решения генпрокурора туманна, невнятна, сомнительна.

Одиозный депутат Виталий Милонов предложил в перечень организаций, подпадающих под определение «нежелательных» включить также публичные дома, как самые «нежелательные для русских семей организации»: «…Эти вот лаунжи греха, которые существуют. Нельзя ли туда включить, добавить к иностранным агентам вот эти организации? И блокировать у, них кроме сайтов ещё и номера мобильных телефонов, потому что телефоны тоже являются важным источником коммуникации? И передать не только генеральному прокурору это право, но и региональным прокурорам, чтобы в России не осталось этого зла? Тогда сторонникам «Матильды» просто некуда будет ходить!»

Швыткин ответил, что это предмет для обсуждения отдельного законопроекта.

Николай Коломейцев (КПРФ) сравнил основные положения этого законопроекта с цензурой, напомнив, что Конституция запрещает её, поэтому попросил уточнить — не является ли данный документ одним из проявлений цензуры. Коломейцев также спросил — распространяется ли закон о «нежелательных организациях» на российские, зарегистрированные как иностранные, если те призывают к беспорядкам.

Со слов Швыткина, речь в данном случае идёт только о внесённых в список Минюста 11 организациях, остальные под него не подпадают. Вопрос о цензуре депутат проигнорировал.

Затем выступил ряд депутатов, среди которых был представитель ЛДПР Ярослав Нилов, сообщивший, что его фракция этот законопроект не поддерживает «в такой редакции». Нилов подчеркнул, что его партия одновременно выступает за безопасность и ни в коем случае не призывает к совершению противоправных действий. Но, исходя из текста законопроекта, фракция решила, что речь там идёт не о тех 11-ти организациях, внесёнными в список Минюста. По мнению ЛДПР, в законопроекте есть «дыра» в виде формулировки о распространении материалов запрещённых организаций, поскольку под действие закона могут подпасть все граждане и организации. К тому же, в прошлом году уже был принят закон, позволяющий во внесудебном порядке блокировать сайты, «если там содержатся призывы к суициду, пропаганда войны, информация об изготовлении распространении наркотиков, порнография и педофилия». «Эти сайты, — сказал Нилов, — Роскомнадзор может блокировать во внесудебном порядке. Информация экстремистского характера также запрещена к распространению, и также у Роскомнадзора есть право её блокировать». Плюс к этому, по словам депутата, данным законопроектом могут блокироваться сайты партий, которые получают отказ в проведении митингов и других массовых мероприятий под надуманными предлогами — например, «сославшись на проведение другого мероприятия другой организацией, как это часто бывает». В связи с этим Нилов призвал ко второму чтению переформулировать некоторые положения законопроекта.

Роскомнадзор, в свою очередь, поддержал данный законопроект, о чём сообщил замруководителя ведомства Вадим Субботин. Он пояснил, что в настоящее время внесудебная блокировка сайтов происходит на основании решения уполномоченных органов, это касается «ресурсов с детской порнографией, суицидами, наркотиками, азартными играми». Также внесудебная блокировка происходит по требованию Генпрокуратуры за призывы к экстремизму и несанкционированным акциям, в том числе к массовым беспорядкам.

По данным российских журналистов, эту инициативу поддерживает и Кремль.

Законопроект предлагает дополнить статью закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», устанавливающую возможность незамедлительной блокировки информационного ресурса Роскомнадзором по требованию генеральной прокуратуры, случаями обнаружения в интернете материалов, изданных и распространяемых иностранной или международной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ. Для блокировки достаточно будет представления генпрокурора или его заместителей.

Но кроме сайтов непосредственно самих организаций, депутаты предлагают ограничивать доступ и к сведениям, позволяющим «получить доступ к указанным материалам».

В настоящее время нежелательной на территории РФ признана деятельность 11 иностранных и международных неправительственных организаций.

РосКомСвобода считает данный проект закона противоречащим Конституции Российской Федерации по части права граждан на свободное получение информации, право на свободу слова и участие в общественных объединениях. Это ещё один печальный пример цензуры, которая в последнее время применяется властями в Рунете.

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Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев раскритиковал инициативу парламентариев, объяснив, какие последствия ожидают отечественное интернет-пространство после утверждения закона:

«Это очень сложная формулировка, я даже не до конца её понимаю. И хотелось бы, чтобы авторы как-то объяснили, как они себе это представляют. Может получиться такой эффект, что в рамках этого закона можно заблокировать всё, что угодно, любой интернет-ресурс без судебного разбирательства. Если злоупотреблять применением этого закона, то фактически можно в довольно короткие сроки нарушить функционирование всей сети интернет на территории РФ. У нас и так уже запредельное количество заблокированных ресурсов».

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Интернет-омбудсмен напомнил, что незаблокированный в рамках законодательства ресурс влечёт за собой автоматический штраф для провайдеров связи и хостинг-операторов. «Так что, пока этот закон не объяснят, трактовать его можно по-разному, в том числе и как покушение на свободу слова или распространение информации. Не хотелось бы, чтобы такие сложные для понимания законы появлялись», — заявил Мариничев.

При этом интернет-омбудсмен отказался делать прогноз успешности законопроекта, уточнив, что тенденция инициатив в этой сфере пока складывается не самым удачным образом.

«Технически сайты не стираются при блокировке, они как работали, так и будут работать, просто российские пользователи не смогут на них попадать. Трудно прогнозировать, пройдёт ли законопроект через Думу. Но уже наметился не особенно позитивный тренд в этой среде, и мне он не нравится. Я не нахожу этот закон ни полезным, ни действенным. В конечном итоге он приведёт к отрицательным результатам», — заключил он.

Ранее советник президента по интернету Герман Клименко отметил, что принятые в сфере регулирования интернета законы не позволяют контролировать действия иностранных игроков сети, которые соблюдают их фрагментарно или на своё усмотрение. Он посоветовал «не плодить» новые законопроекты, а проанализировать уже принятые, чтобы на их основе планировать дальнейшие действия.

Сеть отреагировала на принятие законопроекта о внесудебной блокировке сайтов «нежелательных организаций» вполне ожидаемым образом:

Законопроект о блокировке сайтов нежелательных организаций прошел .

Против не выступил никто,

Единогласно! Верной дорогой идёте товарищи! pic.twitter.com/TLTYI4tBr4 — antisfen (@antisfen74) 26 жовтня 2017 р.

Один из основателей холдинга «Правда.Ру» Вадим Горшенин считает, что перспектива «прекрасна» не только для «нежелательных организаций», но и для всех СМИ в Рунете:

«Судите сами: к нам в редакцию «Правды.Ру» неоднократно уже приходили судебные решения по запрету каких-то текстов, вышедших пять-десять лет назад. При этом все суды по нашим заметкам проходили без уведомления издания (как выяснилось, нас могут судить, не предупреждая об этом, хоть это и нарушает все конституционные принципы о правосудии). Так вот, признали CNN нежелательной организацией, и все издания обязаны будут стереть из всего своего архива все упоминания об этой телекомпании. Аналогично и с другими. Это, конечно, совсем не согласуется с законом о СМИ в части сохранения архивов, но сейчас же суды проходят именно таким образом, кто помешает им изменить этому своему правилу? Ну и будет доходить до абсурда. Вы не сможете даже критиковать эту самую CNN, потому что будет запрещено распространять о ней информацию».

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По его словам, Роскомнадзор в августе вынес сразу три предупреждения «Правде.Ру» именно «по такой логике абсурда», а распоряжение об этом поступило «сверху». Горшенин считает, что необходимо рассматривать тезисы нового законопроекта через призму Конституции, которая цензуру запрещает, а никакой федеральный закон конституционным нормам противоречить не должен.

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