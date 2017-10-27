Прокуроры оградили россиян от санкционных колбас в интернете

Ударными темпами идёт в регионах борьба с санкционными товарами, запрещёнными к ввозу в Россию, а также их реализацией посредством интернета. Как сообщается на сайте прокуратуры Челябинской области, ведомством была проведена проверка исполнения законодательства Российской Федерации в сфере выявления и пресечения деятельности по ввозу на территорию страны сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в отношении которых установлены запреты и ограничения.

В пресс-службе надзорного ведомства отчитались о проведении проверки по соблюдению запрета на ввоз в Челябинскую область продовольственной продукции. За 2016 год и 9 месяцев текущего года сотрудники южноуральского Россельхознадзора выявили 21 партию санкционных товаров. Изъято и уничтожено 132 тонны продуктов. Не оставлена без внимания и реализация запрещённых товаров через интернет:

«Так, прокурором Аргаяшского района в ходе мониторинга выявлено два интернет-сайта, на которых размещена информация о продаже дистанционным способом колбасных и молочных изделий испанского и итальянского производства, запрещенных к ввозу на территорию РФ. Прокурором в суд направлены исковые заявления о признании данной информации запрещенной и последующего блокирования веб-страниц».

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«Фактическое устранение нарушений закона находится на контроле органов прокуратуры», — рапортуют в ведомстве.

Как уже ранее писала РосКомСвобода, региональные прокуроры за последний год несколько оживились в вопросе поиска незаконной реализации чуждой для россиян еды через интернет. Одним из самых неординарных случаев блокировки интернет-санкционки был связан с запретом страничек интернет-магазинов в социальной сети Instagram, где саратовские прокуроры умудрились найти сыр немецкого и итальянского производства.

Запрет ввоз в РФ ряда продуктов из Евросоюза, США и некоторых других стран действует согласно указу президента России с 6 августа 2014 года. Несмотря на позицию таможенной службы, озвученную в 2015 году, что разрешается получение товаров, приобретённых «для личного пользования», блокировка «санкционной» еды в интернете стала уже распространённой практикой. Если же власти услышат инициативу Роспотребнадзора, то подобные сайты будут блокироваться вообще без суда.

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