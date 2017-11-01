5 лет РосКомСвободе и нашей борьбе за соблюдение цифровых прав граждан

1 ноября 2012 года — в день, когда появился первый закон о введении в России «чёрных списков» сайтов, энтузиастами из Пиратской партии России был создан проект «РосКомСвобода», который потом перерос в общественную организацию. Мы заявили своей целями и задачами противодействие цензуре в Сети, защиту свободы информации и открытого общественного мониторинга законов по регулированию Рунета.

По горькой иронии свое 5-летие мы встречаем одновременно с вступлением в силу нового регрессивного закона — о жесткой регуляции VPN, анонимайзеров и поисковых систем.

Пять лет мы прилагаем все усилия, чтоб ни один закон, регламентирующий деятельность пользователей или представителей интернет-отрасли в Сети не прошёл мимо внимания наших сограждан. Мы ежедневно следим не только за законодательством в сфере цифровых прав граждан, свободы слова и самовыражения в интернете, регулированию IT и СМИ, но уже стараемся предугадать следующие действия властей по исследуемым вопросам. Основанные на мнениях ведущих экспертов-отраслевиков, а также на собственном опыте наблюдения за действиями властей и судебной практики, наши прогнозы развития ситуации в данной сфере всегда были довольно точны, а комментарии представителей РосКомСвободы всё чаще можно встретить в российской и иностранной прессе. На новостные и аналитические материалы с нашего сайта Rublacklist.net ссылаются множество изданий, а наши юристы и адвокаты участвуют в судебных процессах по резонансным делам, связанных с интернетом, в т.ч. уже и на мировом уровне. РосКомСвобода старается взаимодействовать со всеми влияющими на состояние прав и свобод общественными организациями, представителями IT-отрасли, органами государственной власти, идти с ними на диалог, участвовать в конференциях и экспертных советах, стараться отстаивать мнение интернет-пользователей, граждан нашей страны.

Более подробно о наших практических работах можно узнать в специально созданном разделе.

Все эти пять лет нами проводится мониторинг всех реестров запрещённых сайтов, которые росли из года в год, а также реестров организаторов распространения информации и новостных агрегаторов. Следила РосКомСвобода и за изменениями в так называемом «реестре блогеров», который был официально отменён федеральным законом №276-ФЗ, — о сомнительности данного реестра наша организация говорила с самого начала его создания.

Ежедневный общественный мониторинг реестров уже давно стал достоянием всех пользователей интернета — журналисты, правозащитники и представители отрасли узнают о попадании под блокировку популярных сайтов или, наоборот, полного их исключения оттуда.

В специальном разделе «Статистика блокировок» мы публикуем основанную на результатах мониторинга реестров статистическую и инфографическую информацию, обновляемую в режиме реального времени, одновременно отслеживая количество интернет-ресурсов, которые не внесены в реестры, но подвергаются блокировке в России по IP-адресам. На момент написания этого текста количество таких неправомерно подвергаемых блокировке сайтов превышало 4,2 млн доменов, что в два раза больше прошлогодних показателей! Это говорит о том, что процесс ограничения доступа к сайтам становится всё более интенсивным, всё больше государственных ведомств получают право на блокировку, суды уже санкционируют запрет того или иного сайта не в «штучном» режиме, а целыми «пакетами», причём судьи порой выносят свои вердикты не глядя даже на сам сайт и не проверяя его содержимое лично.

Кроме ежедневной деятельности, мы регулярно запускаем общественные кампании и проекты, которые призваны усилить общественное влияние граждан России на текущую ситуацию с регрессивными и репрессивными законодательными воздействиями на взаимодействие пользователей Сети, их коммуникациями и свободному распространению информации в интернете, сохранению права на анонимность и шифрование, защиту личных данных. Среди таких наших инициатив можно выделить кампанию по реформе авторского права в цифровую эпоху «Время менять копирайт» , кампанию против вечных блокировок сайтов «Битва за Рунет» и кампанию против онлайн-слежки в России «1984.Live».

В этом году нами были инициированы две важные инициативы:

организована общественная кампания за легализацию криптовалют в России;

запущен маркетплейс VPNlove.me, где собраны VPN-сервисы, проверенные международными цифровыми правозащитными группами и максимально отвечающие требованиям надежности и безопасности при использовании интернета.

Мы всегда поддерживаем прогресс и внедрение новых технологий в России, поэтому когда началось необоснованное давление на сайты, связанные с криптовалютами, РосКомСвобода не могла остаться в стороне и в данный момент наши юристы занимаются обжалованием блокировки биткоин-порталов.

Кроме этого, РосКомСвобода присоединилась к кампании за освобождение московского математика Дмитрия Богатова #FreeBogatov, которого власти незаконно держат под арестом по абсурдному обвинению в призывах к терроризму и массовым беспорядкам. Одним из адвокатов Дмитрия выступает юрист и адвокат РосКомСвободы и Центра защиты цифровых прав Саркис Дарбинян. На данной странице мы ведем таймлайн «дела Богатова».

Весной этого года Европейский суд по правам человека начал изучение жалобы директора Ассоциации интернет-издателей Владимира Харитонова на необоснованную блокировку его сайта digital-books.ru, которая произошла в 2012 году из-за несовершенства системы блокировок. Чуть позже Европейский суд объединил 5 жалоб против России в одно производства. Все они касаются блокировки сайтов, включая сюда же и жалобу РосКомСвободы о признании незаконной одной из страниц сайта, наша организация была допущена к рассмотрению дела в качестве третьего лица и подготовила письменный комментарий о правилах блокировки онлайн-контента в России и в мире, а также о фактически применяемых в России способах ограничения доступа к сайтам и неблагоприятных побочных эффектах от излишних блокировок. В своём заключении юристы РосКомСвободы описали российскую систему ограничения доступа к сайтам. Наша организация будет и в дальнейшем участвовать в подобных международных правовых инициативах по отстаиванию цифровых прав россиян и не только их.

Участниками РосКомсвободы был также запущен «Центр цифровых прав», где можно получить юридические консультации и защиту в суде — Digitalrights.center. Юристы РосКомСвободы помогают интернет-пользователям, владельцам сайтов,представителям IT-отрасли добиваться соблюдения своих цифровых прав, в том числе права на анонимность, шифрование и свободное пользование Интернетом, которые были признаны ООН одними из базовых прав человека.

В этом году РосКомСвобода, Центр цифровых прав и Пиратская партия России представили доклад о правоприменении «антипиратского» законодательства в РФ. С момента создания в России настоящей «антипиратской машины» прошло уже четыре года — первые поправки, связанные с борьбой с «пиратством» в сети, вступили в силу 1 августа 2013 г. и с тех пор данный механизм дважды подвергался пересмотру, заканчиваясь расширением сферы его действия, появлением дополнительных обязанностей по ограничению доступа к сетевым ресурсам и увеличением круга субъектов, на которых возлагаются обязанности по удалению и блокированию контента. С того момента также наметилось несколько «чисто российских» тенденций в «антипиратстве» и торговле правами. За это время было принято три антипиратских закона, которые на практике никак не повлияли на рост продаж легального контента, что также подтверждают исследования польских учёных и экономистов.

РосКомСвобода следит за деятельностью прокуратур, взявших на себя функцию незаконного ограничения доступа к сайтам, рассказывающим о способах обхода блокировок и анонимайзерам. Наши юристы пытаются в суде доказать незаконность блокировки одной из страниц нашего сайта, где пользователям показан весь инструментарий, помогающий восстановить доступ к информации, в т.ч. незаконно блокируемой, и наша победа, в которую мы верим, может стать прецедентом для отмены множества других ограничений, которыми так рьяно сейчас пользуются прокуратуры в регионах. Регулирующий деятельность сервисов, предоставляющих инструменты для проксирования и туннелирования, закон был принят только в этом году, однако прокуратуры, чаще всего — в регионах, намного раньше целыми пакетами подавали иски в суды с требованием запретить сайты-анонимайзеры, и суды их, как правило, удовлетворяли.

Вместе с нашими друзьями — правозащитниками из аналитического Центра «Сова», РосКомСвобода оспаривает сомнительное «право на забвение», которое в России приобрело еще более вычурные формы, позволяющие удалять из поисковой выдачи в т.ч. общественно значимую информацию.

Мы плотно сотрудничаем со многими организациями, которые следят за текущим «цифровым законодательством» — это и Институт исследований интернета, и Ассоциация интернет-издателей, и НП «Викимедиа РУ» с большим википедийным сообществом, и Фонд Кудрина с Комитетом гражданских инициатив, и Общество защиты интернета, и сообщества операторов связи NAG.ru, и IT-сообщество Хабрахабр и многими другими организациями и сообществами пользователей и отрасли, которым небезразлична судьба Рунета и развитие Сети в нашей стране.

Мы перечислили только небольшую часть проделанной за эти годы работы, а также того, что мы делаем в данным момент и что планируем на будущее.

Если вы видите необходимость дальнейшего существования нашей организации, то можете принять участие в краудфандинге нашей текущей деятельности и вложить свой вклад в развитие в России тех идей, что мы несём.

Спасибо, что вы следите за нашей деятельностью, поддерживаете нас и наша работа не оставляет вас равнодушными! :)

И напоследок несколько слов от членов нашей команды.

.

“Это были очень интересные 5 лет. Мы создали организацию, которая прошла путь от маленькой никому неизвестной группы единомышленников до вполне себе узнаваемой общественной структуры с большим количеством созданных проектов, волонтеров и сторонников. Но путь до победы еще очень длинен — нам есть куда расти, и расти предстоит масштабно. К сожалению, для нашей страны и ИТ-регулирования в ней — это были самые плохие 5 лет. Государство всячески пыталось уничтожить IT-индустрию в России, и на текущий момент этот натиск только усиливается. Я очень надеюсь, что этого не удастся сделать, ведь теперь стало понятно всем, что если мы отстанем в развитии технологий — это будет означать отставание и деградацию страны в целом. Хотелось бы, чтоб наш следующий юбилей мы справляли уже в стране, которая будет осознавать ценность свободной Сети и значимость информационных технологий для развития экономики. Хотелось бы чтобы тот безумный полет фантазий у законотворцев прекратился и начался бы процесс созидания”. Станислав Шакиров, технический директор «РосКомСвободы»

.

“Я бы очень хотел, чтобы Роскомсвободы не стало. Если однажды наш проект закроется, то это будет означать, что мы добились победы и наконец таки достигли того высокого уровня упорядоченного кибер-анархизма, при котором мы на принятых всем сообществом стандартах поведения и на условиях полной саморегуляции можем сами определять наши отношения в глобальном цифровом океане. Без Роскомнадзора, прокуратуры и ФСБ. Там где не нужны адвокаты, правозащитники и общественные медиа-рупоры. Тогда я бы навсегда покинул органы следствия и залы судов, снял бы свой костюм, надел футболку с ярким принтом и занялся бы вопросами развития LegalTech сервисов, больше посвящая время работе по улучшению качества электронного правосудия и e-gov, полностью функционирующего к тому времени на блокчейне”. Саркис Дарбинян, адвокат, глава юридической практики «РосКомСвободы»

.

“Пять лет назад в ночь перед первым ноября мы еще доделывали сайт и дописывали тексты для завтрашней пресс-конференции Пиратской партии, на которой будет объявлено о создании “РосКомСвободы”, задуманной, в качестве некого гражданского антипода Роскомназдору. Тогда мы еще смутно представляли, чем вообще, кроме мониторинга “черных списков” будет заниматься проект, кто будет в нем участвовать и чем все закончится. Конечно, хотелось, чтобы при нашем активном участии все закончилось поскорее — отменой реестра запрещенных сайтов. Но наш оптимизм довольно скоро столкнулся с еще более жесткой запретительной государственной повесткой, еще более циничными попытками властей контролировать Сеть и давить на ее пользователей. Пять лет мы работали, росли, набирались опыта, и теперь “РосКомСвобода” — это общественная организация, которая действительно может отстаивать права и свободы граждан в Интернете и делает это каждый день, часто оказываясь в авангарде битвы за Рунет. Без РосКомСвободы сегодня уже и не представить Интернет в России”. Наталья Малышева, пресс-секретарь «РосКомСвободы».

.

“Когда только зародилась идея данного проекта, мне сразу стало ясно, что идеи и цели, в нём заложенные, будут весьма востребованы среди российских пользователей. Рунет всегда был максимально открыт и свободен, он впитывал в себя как губка новые знания, контент, технологии, идеи. Он был колыбелью многих ныне крупнейших IT-компаний, известных не только в нашей стране. Его сила была в разнообразии позиций, мнений, пристрастий. И инфраструктурно и контентно Рунет развивался на принципах свободы и саморегуляции. И эта модель показала свою эффективность. Мало где в мире есть местные социальные сервисы и поисковые системы, создающие достойную конкуренцию мировым интернет-гигантам. Они родились без всякого вмешательства государства и именно поэтому и смогли родиться. При текущей жесткой государственной регуляционной машине в Рунете можно лишь создавать госмонополии или плодить цифровые суррогаты-заменители, без вкуса и без жизни. Интернет-бизнес и медиа обременяются всё бОльшими ограничениями, штрафами и вынужденными затратами на исполнение абсурдных законов. Пользователи не только массово сталкиваются с цензурой, но и уже тысячами получают административные и уголовные наказания за мыслепреступления. Мы видим, как с каждым годом мы становимся на один шаг ближе к антиутопии. Но нас не покидает надежда, что идеи сетевой свободы, открытости знаний, защиты тайны связи, одним словом — цифровых прав — будут жить в наших с вами умах и сердцах, и это стратегически сможет изменить ситуацию в будущем. В будущем, которое пока поставлено на паузу, но разрушить его нельзя». Артём Козлюк, руководитель «РосКомСвободы».

.