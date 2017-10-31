Отрасль нашла крайне вредным законопроект Минкомсвязи об инфраструктуре Рунета

Операторы «большой четверки» «Вымпелком», «МегаФон», МТС и Tele2 направили совместное письмо главе Минкомсвязи РФ Николаю Никифорову с замечаниями к разработанному министерством и выложенному в середине августа этого года законопроекту об инфраструктуре Рунета. Чиновники объясняли необходимость нового регулирования в числе прочего тем, что 60% трафика российских интернет-пользователей проходит так называемые петли за рубежом, что делает его досягаемым для западных спецслужб, а в случае аварий может оставить пользователей без доступа к сети.

В письме операторы возражают, что через зарубежные «петли» на самом деле проходит не более 1% общего объема трафика федеральных сотовых операторов с перспективой незначительного увеличения в моменты пиковых нагрузок. Доля настолько низка из-за высоких цен на пропуск трафика через зарубежные маршруты, следует из письма. Операторы также отмечают, что 90% трафика передаются между участниками рынка напрямую по договорам пропуска, а еще 10% — через российские точки обмена. Таким образом, «неясны причины, по которым точки обмена трафиком оцениваются как объекты критической инфраструктуры», констатируют участники рынка.

Спецслужбы вряд ли станут искать информацию в таком малом потоке, отметил сотрудник крупного провайдера в разговоре с российскими СМИ. Чтобы получить доступ к переписке россиян, иностранным службам не обязательно иметь доступ к трафику в зарубежных точках обмена, рассказал сотрудников одной из компаний «большой четверки».

Законопроект также предлагает запретить иностранцам владеть более 20% акций точек обмена трафиком. Однако определение точек обмена трафиком «настолько широко, что под него подпадают все операторы связи», отмечают в компаниях. Минкомсвязь на запрос СМИ ответила, что находится в «конструктивном диалоге» с операторами.

Чтобы понять, насколько сильно обеспокоены представители интернет-отрасли, стоит прочитать оставленные под документом замечания и предложения.

По мнению Экспертного совета при Правительстве РФ, «проект в представленном виде не обеспечит достижение заявленной цели. Более того, реализация положений Проекта может привести к снижению стабильности, устойчивости и защищенности функционирования российского интернета. В Проекте практически отсутствуют какие-либо правовые нормы прямого действия, он в основном состоит из прямых и скрытых отсылочных норм, в связи с чем принятие данного Проекта потребует издания как минимум 13 подзаконных актов (7 актов Правительства Российской Федерации и 6 актов Минкомсвязи России). Для объективной оценки последствий и формирования выводов о целесообразности принятия представленного Проекта необходим совместный анализ текстов проекта Закона и проектов соответствующих подзаконных актов».

Эксперты считают, что проект содержит:

1. Противоречия действующему законодательству сразу по нескольким пунктам;

2. Недостатки применяемого понятийного аппарата, в связи в чем необходима его существенная переработка;

3. Избыточные требования к операторам связи;

4. Негативные требования к точкам обмена трафиком;

5. Распространение 20% ограничения иностранного владения на операторов связи снизит рыночную стоимомсть российских телекоммуникационных компаний, ухудшит инвестиционный климат в РФ, создаст существенные препятствия для реализации программы «Цифровая экономика», а также заставит провести рыночную реструктуризацию всех операторов «большой тройки», поскольку ни один из них не не соответствует требованиям по доле иностранного владения;

6. Расширение сферы действия №126-ФЗ на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, но надзор и контроль за исполнением предлагаемой нормы практически невозможен по причине множественности подконтрольных субъектов, — соответственно, предлагаемая норма по сути является ничтожной;

7. Нереализуемость и избыточность требований отдельных пунктов закона «О связи», которые авторы документа хотят распространить на владельцев точек обмена трафиком.

Более детально с документом можно ознакомиться, скачав его под проектом закона в опции «Ваши предложения». Авторы законопроекта полностью не учли предложения правительственных экспертов. Впрочем, та же участь постигла оставленные под документом замечания и предложения ПАО «Вымпелком», ПАО «Мегафон», Российского газового общества, ОАО КОМКОР, «Ассоциации документальной электросвязи», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО МГТС, Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты и ещё нескольких экспертов и пользователей. Несколько источников утверждают, что негативное заключение на законопроект также готово представить Минэкономики. Представитель ведомства Елена Лашкина уточнила, что «документ еще проходит оценку регулирующего воздействия».

РосКомСвобода считает, что подготовленные Минкомсвязью поправки направлены лишь на изоляцию Рунета и создание виртуальных границ, а регулирование точек обмена трафика — абсолютно избыточная мера. Взятием контроля над точками обмена трафиком Россия получит те же самые проблемы, что и Китай — интернет внутри страны неприлично замедлится, тем самым перечеркнув все достижения интернет-отрасли и компаний связи по улучшению его качества и доступности за последние 10-15 лет. Не говоря уже о том, что в данном законопроекте прослеживаются нездоровые тенденции, идущие вразрез с Конституцией в плане соблюдения прав россиян на свободный доступ к информации, а также происходит попытка наплодить очередные монополии, которые отрицательно скажутся на ценах операторов связи.

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