Уже семь VPN-сервисов заявили о нежелании сотрудничать с российскими властями

С 1 ноября текущего года вступил в силу закон, обязывающий анонимайзеры, VPN и proxy-сервисы сотрудничать с Роскомнадзором по части регистрации в надзорном ведомстве и предоставлении данных о владельце, подключения к Единому реестру запрещённой на территории РФ информации, и, как следствие, ограничение доступа к запрещённым сайтам и IP-адресам.

В октябре также в первом чтении был рассмотрен законопроект, вводящий штрафы до 300 тысяч рублей для подобных сервисов за непредоставление данных о владельцах. За неисполнение обязанности по блокировке внесённых в реестр запрещённых сайтов сервисы VPN и анонимайзеры ждёт просто блокировка на территории РФ, но никаких штрафов (пока) за это не предусмотрено, зато они предусмотрены для операторов поисковых систем за неисполнение обязаности прекращения выдачи «запрещенных» ссылок. Никаких сомнений, что данный законопроект будет в скором времени принят. Однако несмотря на решимость российских властей и дальше блокировать разрешённые во всём цивилизованном мире сайты и сервисы, продемонстрированную на примере LinkedIn и Zello, некоторые сервисы VPN, особенно имеющие высокую репутацию во всём мире, уже успели отреагировать на закон о запрете обхода блокировок как с момента его принятия, так и вступления в силу.

Тем временем, по крайней мере, уже семь VPN-сервисов обозначили свою позицию относительно нового абсурдного закона о запрете обхода блокировок.

Ещё летом этого года довольно известный сервис ExpressVPN в своём блоге задался вопросом «Действительно ли Россия запретила VPN?», отметив, что совершенно неясно, «как именно Россия намеревается осуществлять это новое регулирование на практике». Судя по опыту других стран с высоким уровнем цензуры, «принуждение — это игра в «кошки-мышки», где цензоры не имеют достаточных средств для полного устранения трафика VPN, что потребует от них принятия непрактичных мер с гораздо худшими последствиями, например, такими, как полное прекращение подключения к глобальному интернету». Сервис не сомневается, что российские власти и «Президент Путин закручиванием цензурных гаек в России будут всё чаще использовать практику принудительного исполнения принятых законов», но при этом ExpressVPN понимает — эти события только повышают спрос на безопасность, конфиденциальность подключения к VPN, а целью VPN-комьюнити является борьба с попытками наступления на свободу самовыражения.

«Как компания, которая обеспечивает конфиденциалность, ExpressVPN безусловно никогда не согласится ни с какими нормами, которые поставят под угрозу способность нашего продукта защищать цифровые права пользователей. Более чем когда-либо мы будем стремиться к поддержке возможности наших клиентов пользоваться свободным и открытым Интернетом, вне зависимости от того, где они находятся», — подытоживает ExpressVPN.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров с момента вступления в силу данного закона начал играть всё в ту же манипулятивную игру в «Ничего страшного не случилось», заявляя, что закон ничего не запрещает и обвиняя СМИ в публикации «громких заголовков», а также незнании основных положений 276-ФЗ. По его словам, вступившие в силу поправки не запрещают анонимайзеры. Новые правила предполагают, что по представлению МВД или ФСБ Роскомнадзор направляет проксирующему сервису VPN или анонимайзеру требование о подключении к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), чтобы ограничить доступ к запрещенным в России интернет-ресурсам. Если требование не исполняется в течение трех дней, Роскомнадзор может заблокировать сервис.

Однако даже из озвученного Жаровым текста становится понятно, что речь как раз идёт о запрете, и это понимают владельцы соответствующих сервисов.

Как мы уже сообщали ранее, отказ исполнять 276-ФЗ анонсировали сервисы VPN Tunnelbear, Zenmate и TgVPN. К такому же решению пришли TorGuard, PrivateVPN и разработчик VPN-сервиса VyprVPN — компания Golden Frog.

ZenMate в своём блоге заявил, что он готов к блокировкам — компанией было «разработано элегантное решение», позволяющее обнаруживать подобные случаи и переключаться автоматически в “устойчивый режим”, не причиняя серьезных неудобств пользователям. «В этом режиме соединение будет перенаправлено через крупнейшие магистральные интернет-сервисы, — отмечают в ZenMate. — Эти сервисы играют ключевую роль для Сети, а потому их блокировка парализует интернет».

Служба поддержки Tunnelbear сообщила, что сервис принадлежит канадской компании и действует по местным законам: «У нас нет серверов в России и наши правила обслуживания остаются неизменными».

«Так как мы не базируемся в России, мы не обязаны работать в соответствии с российскими законами. Если мы будем вынуждены перенести наш сервер из России — мы сделаем это в случае возникновения такой необходимости», —сообщил представитель VPN-сервиса PrivateVPN.

«Мы не общаемся с Роскомнадзором на предмет работы VyprVPN в России. Миссия Golden Frog заключается в поддержке свободного и открытого интернета», — заявляет президент Golden Frog Сандэй Якубайтис.

VPN-сервис TorGuard также не не планирует сотрудничать с Роскомнадзором и блокировать запрещенные в России ресурсы, говорится в ответе администрации данного сервиса: «Мы будем отказывать в блокировке сайтов, если к нам обратятся с такими запросами». В компании уточнили, что в последнее время TorGuard зафиксировал большой рост абонентской базы из России и продолжает размещать новые серверы в России.

На днях TgVPN в своём Telegram-чате официально подтвердил нежелание сервиса выполнять 276-ФЗ:

«Всем привет! В этом сообщении мы рассказываем важную вещь для наших пользователей из России. 1 ноября в России вступил в силу закон, согласно которому VPN-сервисы обязаны либо начать блокировать запрещённые в РФ сайты, либо будут заблокированы. Мы считаем это требование абсурдным по следующим причинам:

1. Международный сервис с пользователями по всему миру не может классифицировать конкретного пользователя, как российского, и фильтровать сайты именно для него. 2. Одна из задач, которую решают публичные VPN-сервисы — обход блокировок. Это требование лишает смысла использование VPN-сервиса с данной целью. Мы не будем выполнять этот закон и сделаем всё, чтобы оставаться доступными для пользователей из России.

Среди других мер, мы готовим приложения со встроенными способами обхода блокировок VPN. Спасибо, что остаётесь с нами.

Команда TgVPN».

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Таким образом, список «отказников» из сервисов VPN на данный момент выглядит так:

1. TorGuard,

2. PrivateVPN,

3. GoldenFrog (создатель VyprVPN),

4. Tunnelbear,

5. Zenmate,

6. TgVPN,

7. ExpressVPN.

Заграничная пресса также не обошла вниманием вступление в силу законопроекта о запрете обхода блокировок.

Немецкий интернет-портал Ostexperte.de, публикующий новости по следам происходящих в основном в Восточной Европе событиям, советует: «если вы путешествуете по России и обеспокоены тем, что Кремль за вами наблюдает, используйте такие виртуальные частные сети, как IPVanish, Buttered, NorthVPN и другие».

Упоминает издание и ExpressVPN, который имеет серверы в 94 странах и не хранит историю о пользователях, — а это означает, что ваши действия в Интернете не могут отслеживаться третьими лицами. «ExpressVPN также не обменивается информацией с государственными учреждениями», — подытоживает Ostexperte.de.

Французское издание L’Express напоминает о демарше сервиса VPN Private Internet Access, ушедшего из России после принятия «пакета Яровой», и говорит о его нежелании исполнять требования нового закона «о VPN», а также цитирует адвоката РосКомСвободы Саркиса Дарбиняна, который считает, что стратегия, которой сейчас придерживается Россия, основана на «концепции цифрового суверенитета», то есть на управлении интернет-трафиком на территории страны. «На Западе не поддерживается такая концепция, — отмечает Дарбинян, — и то, что мы видим сегодня — это развитие интернета в азиатском стиле, как в Китае или Иране».

Руководитель РосКомСвободы Артём Козлюк также считает, что российское законодательство, регулирующее интернет, «свернуло на тропу восточного интернет-регулирования». И хотя в странах с жёстким регулированием Сети есть даже прецеденты преследования пользователей за попытки обхода блокировок, всё равно там ещё остаётся возможность свободно получать информацию с помощью современных технологий.

«…в этих странах всегда есть возможность выхода в интернет, если ты обладаешь какими-то знаниями, — подчёркивает Козлюк. — В Китае VPN не запрещен, насколько мне известно, просто потому, что если в Китае будет под запретом VPN, у них встанет вся экономика и весь бизнес, который там построен, поэтому китайские власти закрывают глаза на использование VPN. То есть система, даже там, где она выстроена десятилетиями, сама понимает, что полностью перекрыть интернет невозможно, информация всегда найдет своих потребителей».

Касаемо воплощения в жизнь множества жёстко регулирующих интернет законов руководитель РосКомСвободы также видит их крайне низкую эффективность и возможность обхода существующих запретов:

«…эффективность всех этих мер оставляет очень большой вопрос. Не эффективность блокировок, а эффективность всех этих мер. Внутри этой борьбы мы забыли, зачем созданы эти законы. Стали ли наши дети жить веселее после принятия закона о защите детей и всех этих блокировок? Стало ли меньше суицидов, детской наркомании? Нам такие данные не приводят, после этих пятилеток борьбы с виртуальными ведьмами и демонами.

Те, кто имел доступ к соответствующим запрещенным сайтам, они продолжают его иметь. Одновременно с этим наращивается государственное давление и на медиа, и на пользователей. IT-бизнес обременяется огромными материальными затратами для закупки оборудования для фильтрации, по контролю за фильтрацией, по контролю за контролем за фильтрацией. Это борьба ни с чем, и служит только для какой-то отчетности, для видимости».

Подобного же мнения придерживается интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, считающий, что фильтрация трафика не эффективна, поскольку всегда остается вариант передачи шифрованного трафика по каналам VPN, а разделить информацию в нем и понять, на какие ресурсы обращаются пользователи, трудно. «Это такая борьба с ветряными мельницами, охота на ведьм, которых сами себе выдумываем. Я не нахожу это полезным и не думаю, что это благотворно скажется на отрасли. Здесь технологически ничего сверхъестественного нет, разве что владельцам сервисов и операторам придется инвестировать в инфраструктуру», — заявил Мариничев.

Возвращаясь к теме отказавшихся сотрудничать с российскими властями сервисами VPN стоит напомнить, что некоторые из вышеперечисленых сервисов уже являются партнёрами РосКомСвободы по проекту VPNlove.me, где собраны проверенные сервисы, которые заботятся о конфиденциальности своих пользователей и чья деятельность высоко оценена различными международными экспертными сообществами и правозащитными организациями.

В продолжение темы про VPN-регулирование — часовой эфир на «Эхе Москвы»:

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