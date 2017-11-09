В России может появиться закон о регулировании компьютерных игр

Руководитель российского надзорного ведомства, выступая на конференции «Защита персональных данных», рассказал о работе над законопроектом о регулировании индустрии компьютерных игр, которую инициировали сами представители данной отрасли:

«Я буквально несколько недель назад встречался с представителями игровой индустрии — и знаю, что они разрабатывают сами законопроект, который, если продвинется и будет принят, будет регулировать игровую индустрию. И на мой вопрос, почему они этим занялись, они ответили, что решили не ждать пока государство этим займется и попытались создать те условия, которые позволят и бизнесу развиваться эффективно и пользователей защитить».

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С кем конкретно встречался глава Роскомнадзора, а также в чём заключается суть анонсированного им регулирования, пока неизвестно.

Кроме этого, глава надзорного ведомства высказался за запрет биометрической идентификации детей и подростков при использовании ими электронных устройств. Жаров отметил, что производители сегодня часто используют новые формы идентификации пользователей, в том числе по отпечаткам пальцев и сетчатке глаза. Он считает, что совершеннолетние владельцы устройств должны давать «информированное согласие» на сбор данных о себе, а для детей и подростков такую идентификацию стоит «полностью исключить».

Жаров также назвал персональные данные «топливом экономических процессов цифрового уклада» и высказался за обеспечение баланса прав граждан и интересов бизнес-сообщества, отметив, что чрезмерное регулирование сократит возможности для роста рынка, а недостаток регулирования может привести к игнорированию прав и интересов граждан.

Александр Жаров: «Необходимо обеспечить баланс прав граждан и интересов бизнес-сообщества. Чрезмерное регулирование сократит возможности для роста рынка. Недостаток регулирования может привести к игнорированию прав и интересов граждан». — Роскомнадзор (@roscomnadzor) 9 листопада 2017 р.

В общем, выражаясь языком классиков советской сатиры «выбирай, но осторожно, осторожно, но выбирай: либо вчера по пять рублей, либо сегодня, но по три».

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