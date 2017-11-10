Ставропольская прокуратура штрафует предпринимателей за поиск работников через интернет

Согласно российскому законодательству, работодатели частных предприятий не вольны выбирать себе работников так, как им хочется. Ч.3 ст.25 закона «О занятости населения в Российской Федерации» не позволяет предпринимателям искать своих работников на каких – либо специализированных сайтах, минуя «Центр занятости населения». Согласно вышеуказанной статье закона, предприниматели обязаны ежемесячно сообщать о свободных вакансиях в центр занятости населения. Множество предпринимателей в соответствующий «Центр» информации о наличии вакансий не сообщают, чем с удовольствием вот уже несколько месяцев пользуются прокуроры Нефтекумского района Ставропольского края.

Прокуроры проводили проверку в отношении уже нескольких предпринимателей, которые подавали заявку о наличии вакансий на сайты объявлений (например, «Авито») без уведомления «Центра занятости населения». Предприниматели были привлечены к административной ответственности по ст.9.13 КоАП РФ с последующим наложением на них административного наказания в виде штрафа.

Пресс-служба прокуратуры Ставропольского края, в частности, сообщает об одном из последних таких случаев:

«Прокурорской проверкой, проведённой 09.10.2017 в отношении индивидуального предпринимателя Г., был выявлен факт нарушения законодательства о занятости населения, а именно была подана заявка о наличии вакантного рабочего места на сайт «Авито» без уведомления центра занятости населения».

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Дело, как выяснилось, не в конкретном сайте, а в самом факте того, что предприниматель выбрал в качестве площадки для поисков только интернет, а центр занятости проигнорировал. Такой же исход ждал бы провинившегося за поиск на любом другом электронном ресурсе. В итоге мужчина был привлечен к административной ответственности и оштрафован по постановлению прокурора района.

Подобные случаи произошли ранее в середине сентября, причём предприниматели наказывались как за выкладывание вакансий в интернете, так и за размещение объявления на двери магазина.

Очевидно, это станет очередным Клондайком для региональных прокуратур по части улучшения отчётности по выявлению нарушений, как это происходит, например, с блокировкой анонимайзеров, онлайн-магазинов с «санкционкой», а также наказанием учебных заведений и библиотек за ненадлежащую фильтрацию интернет-контента.

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