Минкомсвязь предлагает отдать под контроль Роскомнадзору единую сеть связи

Минкомсвязь предложила наделить Роскомнадзор функциями по созданию и обеспечению деятельности центра мониторинга и управления единой сетью электросвязи РФ, а также сделать ведомство его оператором. Центр предлагается создать в первом квартале 2019 года, передача Роскомнадзору новых полномочий оформляется проектом постановления правительства. Роскомнадзор должен обеспечить разработку системного проекта создания центра, а также создать и ввести в эксплуатацию государственную систему мониторинга сети связи общего пользования (ГИС «Мониторинг»). Минкомсвязь утвердит порядок работы центра, в том числе при чрезвычайных ситуациях, в условиях чрезвычайных происшествий и военного положения. А начиная с 2019 года Минфин и Минкомсвязь должны предусмотреть средства на возмещение затрат, связанных с функционированием центра, говорится в проекте постановления правительства.

Единая сеть электросвязи РФ состоит из сетей связи общего пользования (интернет, телефония, ТВ и др.), присоединенных к ним технологических сетей, выделенных сетей связи, а также сетей связи специального назначения и других сетей для передачи информации при помощи электромагнитных систем.

О создании централизованной системы мониторинга и управления единой сетью электросвязи РФ говорится в стратегии развития информационного общества в РФ в 2017–2030 годах, подписанной президентом Владимиром Путиным в мае текущего года. Проект по созданию центра мониторинга и управления единой сетью связи формально стартовал в июне, причем в материалах Минкомсвязи отмечается, что это инициатива министерства. Мониторинг целостности и устойчивости сетей связи общего пользования сейчас осуществляется в недостаточной степени, что уже обсуждалось с Роскомнадзором, отмечается в материалах Минкомсвязи. В Минэкономики признали обоснованным наличие такой проблемы и целесообразность ее решения при помощи предложенного Минкомсвязью регулирования.

Данный проект вызывает озабоченность Россвязи, поскольку он может повлечь возможное дублирование функций и полномочий Россвязи и Роскомнадзора при создании и дальнейшей эксплуатации центра. Двум ведомствам, в частности, придется делить полномочия по управлению и восстановлению сети при чрезвычайных ситуациях. Россвязь предложила Минкомсвязи назначить ее ответственной за организационно-методическое обеспечение центра, а также согласовывать с ней проектирование работ по созданию системного проекта и их приемку.

Проект не поддерживают и отдельные участники рынка. Нормы относительно ГИС «Мониторинг» противоречат закону «Об информации», а часть проекта, предусматривающая создание центра,— закону «О связи», сообщил в отзыве «Вымпелком». «В проекте содержатся противоречия с действующим законодательством, согласно которому не предусмотрено создание центра мониторинга и управления единой сетью электросвязи РФ и государственной информационной системы мониторинга сети связи общего пользования»,— подтвердила представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева. Согласно закону «О связи», федеральный орган исполнительной власти (Россвязь) имеет полномочия устанавливать централизованное управление лишь одним элементом — сетью связи общего пользования — и только в чрезвычайных ситуациях, отмечается в отзыве «Вымпелкома». Этим же законом не предусмотрена функция Роскомнадзора по мониторингу и управлению единой сетью. С этим согласны в «Ростелекоме»: закон предусматривает централизованное управление радиочастотным ресурсом и ресурсом нумерации, но не единой сетью электросвязи.

По мнению исполнительного директора Общества защиты интернета и создателя канала «ЗаТелеком» Михаила Климарёва, к данной инициативе причастен глава Роскомнадзора Александр Жаров, которые «пытается подмять функции мониторинга», но новый орган вряд ли будет полезен отрасли, а на его создание нет средств:

«Тут интересна позиция Мимиминистерства, которое фактически превращается в филиал Роскомнадзора — бесплатное и абсолютно бессмысленное приложение к мощщи и авторитету главного по блокировкам. И все это делается на фоне противостояния с отраслью, которой этот самый ГИС «Мониторинг» нужна, как собаке пятая нога. То есть — не нужна совсем. Радует только одно — денег на эротические фантазии «повелителя интернетов» в бюджете нет. Ну, до 2019 года не предвидится».

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