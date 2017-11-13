Подоходный налог при сделках с биткоином россияне должны высчитывать самостоятельно

Особого порядка налогообложения доходов физлиц при совершении операций с физлицами по покупке и продаже биткоинов в настоящее время не предусматривается, налог на доходы физлиц (НДФЛ, или — «подоходный налог») по таким сделкам должен исчисляться самостоятельно, следует из опубликованного письма Минфина:

«Физические лица, получающие вознаграждения от физических лиц на основе заключенных договоров гражданско-правового характера, самостоятельно исчисляют суммы налога… и представляют в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию».

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Вместе с тем Минфин пояснил, что доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности её оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить.

В России и в мире в последнее время наблюдается стремительный рост интереса к криптовалютам, ряд стран мира открыл свои рынки для криптовалют, однако власти РФ с осторожностью подходят к этому вопросу. ЦБ неоднократно предупреждал о преждевременности допуска криптовалют к торгам в РФ и высоких рисках их использования. Регулятор выступает не только против расчетов в криптовалютах, но и против приравнивания их к иностранным валютам, видя в них признаки «финансовой пирамиды». В свою очередь, Минфин в августt предлагал ввести запрет на продажу биткоинов частным лицам.

В конце октября министр финансов Антон Силуанов заявил, что криптовалюты не заменят российский рубль, поскольку «являются денежными суррогатами, а потому не имеют доверия». В лучшем случае, считает министр, работать с криповалютой должны профессионалы, которые осознают риски и могут оценить, будет ли индекс криптовалюты падать или расти.

В целом позиция Минфина не стала сюрпризом, утверждает компания Buzko & Partners. Бдительные игроки уже до этого оценивали свои налоговые риски, исходя из такого понимания налогообложения доходов физических лиц. Теперь же каждый участник пищевой цепи, будь это майнер, трейдер или тот, кто просто #HODL (человек, не продающий биткоины), может спокойно изучить нормы Налогового кодекса о выгоде в натуральной форме (статья 211) и материальной выгоде (статья 212), и оценить свои налоговые обязательства.

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