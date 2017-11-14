Театры, стадионы и поликлиники заставят фильтровать доступ в интернет

Российские поликлиники, театры, спортшколы и другие учреждения с Wi-Fi, которым могут воспользоваться дети, обяжут обеспечить безопасный доступ в сеть. Согласно рекомендациям Правительственной комиссии, Минздраву, Министерству культуры и Минспорта предложено перенять опыт Министерства образования и науки в вопросе фильтрации доступа в интернет, дабы «исключить доступ к запрещённой информации несовершеннолетних».

В протоколе заседания комиссии сообщается, что министерствам поручено создать систему контент-фильтрации во взаимодействии с Минкомсвязи и отчитаться о результатах 1 марта 2018 года. К запрещенной детям информации относятся призывы к суициду, пропаганда употребления наркотиков, алкоголя и табака, а также контент, содержащий нецензурную брань и порнографию.

Не мог не вставить свои пять копеек один из создателей первого закона, вводящего цензуру в Рунете, директор лиги БезИнтернета Денис Давыдов:

«В школах контент-фильтрация в основном работает, а вот в других учреждениях с этим проблемы. Кому этим администрированием заниматься в поликлиниках, например. В некоторых местах есть авторизация через SMS, в некоторых — нет. Хотя это обязательное требование закона».

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В данном вопросе Давыдов привычно лукавит, отказываясь признать тот факт, что постоянные прокурорские проверки школ и библиотек на предмет фильтрации контента стали для директоров соответствующих заведений настоящим кошмаром, поскольку следить за всем противоправным контентом в Сети — это что-то из области фантастики. В начале апреля этого года министр образования Калужской области Александр Аникеев раскритиковал практику наложения штрафов на учебные заведения за «недолжную блокировку запрещённой информации», назвав систему контент-фильтрации неэффективной. Министр призвал вообще отказаться от этой системы, вместо этого обучая детей безопасному поведению в интернете, «как делают во многих странах». Проверяющие же органы, по словам Аникеева, всегда находят что-нибудь запрещённое, когда приходят с очередной проверкой, поскольку

«…там каждую минуту всё обновляется, а количество этих сайтов множится в геометрической прогрессии. И штрафуют за это директоров несчастных. Это неправильно! Блокировка приводит к тому, что очень многие необходимые нам образовательные ресурсы становятся недоступными».

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Но, видимо, власти не желают прислушиваться к голосу разума, и со следующего года новой мишенью прокуроров станут ещё и директора стадионов, театров, поликлиник и других заведений, где есть общественный Wi-Fi, которым чисто гипотетически могут воспользоваться несовершеннолетние.

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