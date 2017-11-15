Ресурсы NoNaMe Club заблокированы по закону «о зеркалах»

NoNaMe-Club в своём telegram-канале сообщил о получении от Минкомсвязи официального письма о внесении основного домена в список запрещённых сайтов с последующим ограничением доступа по закону о внесудебной блокировке зеркал «пиратских» сайтов:

«Сообщаем, что большинство экспертов, рассмотревших поступившую информацию, считают, что указанный Вами сайт в сети «Интернет» действительно схож до степени смешения с сайтом в сети «Интернет», доступ к которому ограничен по решению Московского городского суда в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации, содержащей объекты авторских и (или) смежных прав, или информации, необходимой для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», в связи с чем соответствующее мотивированное решение о признании сайта в сети «Интернет» копией заблокированного сайта направлено в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций».

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«Это значит, что в ближайшее время нас в очередной раз «навсегда» заблокируют, — сообщает администрация Клуба. — Проверьте свои способы обхода и не волнуйтесь. Клуб на месте, войти будет чуть сложнее, но нам не привыкать. Домены nnm-club.lib и nnmclub5toro7u65.onion на данный момент невозможно заблокировать как и вход по ipv6, а лучше — используйте VPN».

Впервые под блокировку ещё отдельными страничками NNM-Club попал ещё в 2013 году, и с тех пор регулярно материалы «интеллигентного торрент-трекера России» вносились в реестр запрещённых сайтов, пока уже сам домен «навечно» не заблокировали на территории РФ.

К новостям о блокировках Клуб уже давно относится философски, а пока напоминает своим пользователям адреса всех «зеркалах» сайта, на случай если вдруг возникнут какие-то временные неудобства с доступом:

http://nnm-club.lib

ipv6.nnm-club.name

ipv6.nnm-club.me

ipv6.nnm-club.to

http://nnmclub5toro7u65.onion

Кроме этого, как вы уже поняли, следить за обновлениями в работе NoNaMe-Club можно благодаря публикациям на его канале в мессенджере Telegram — https://t.me/nnmclub_official, а также в Twitter — https://twitter.com/nnm_official.

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