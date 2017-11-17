Суд не увидел ненависти к социальной группе «вологодские сотрудники полиции» в интернет-посте

Сегодня Грязовецкий районный суд Вологодской области оправдал гражданского активиста Евгения Доможирова по делу о клевете и возбуждении ненависти к социальной группе «вологодские сотрудники полиции» (часть 2 статьи 128 и часть 1 статьи 282 Уголовного кодекса РФ). При этом суд признал его виновным в оскорблении полицейского (статья 319 УК РФ). Доможиров приговорен к 60 часам обязательных работ. Об этом сообщает его адвокат Виталий Черкасов:

«Евгений Доможиров не признавал вину ни по одному эпизоду. Ранее он с фактами в руках публично обвинил прокурора области в «крышевании» местной бизнесвумен. Прокурор публично не отреагировал. Но с заявлением о клевете обратилась в полицию сама предпринимательница. Так появился первый состав о клевете. Через три дня поздним вечером полицейские приехали с обыском в загородный дом Доможирова. Последний из-за высокого забора, визуально не распознав, кто пожаловал — лихие люди, представившиеся полицейскими, либо все же силовики, сначала попросил непрошенных гостей свой визит перенести на светлый день, а потом послал их в «заднее место». И это второй состав — публичное оскорбление сотрудника полиции. При попытке проникновения на территорию домовладения была повреждена рука матери Доможирова, о чем последний эмоционально написал в постах. Это третий состав — возбуждение ненависти к социальной группе — «вологодским сотрудникам полиции». При этом саму 68-летнюю пострадавшую мать Доможирова 30 марта приговорили к 6 тысячам рублей штрафа за публичное оскорбление сотрудника полиции».

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После того, как летом текущего года произошёл инцидент с матерью Доможирова, активист об этом эмоционально написал в соцсетях, и в его постах следствие усмотрело возбуждение ненависти к социальной группе «вологодские сотрудники полиции».

Адвокат сегодня также сообщил, что защита ходатайствовала об изучении вопроса соответствия действительности «сведения об особом отношении прокурора области и предпринимательницы», однако получила отказ в проведении подобного расследования.

Доможиров сам на заседании не присутствовал, о чём сообщил в своём Twitter, где также поблагодарил руководителя «Агоры» Павла Чикова за оказанную помощь:

Сегодня я в Москве и оглашение приговора прошло без меня, не смотря на просьбу перенести )

В результате узнаю результат из новостей ))

Итого: по 128.1 и 282 оправдан, осужден по 319 на 60 часов обязательных работ

Мое последнее слово тут — https://t.co/i7YVxFnSEO — Евгений Доможиров (@Domozhiroff) November 17, 2017

И да, конечно же, большое спасибо руководителю Агоры Павлу @pchikov Чикову https://t.co/pRx5ZfXHEV — Евгений Доможиров (@Domozhiroff) November 17, 2017

Сам же Чиков в своём Telegram-канале решение Грязовецкого суда комментирует так: «В общем, если кратко — менты не соцгруппа, посыл их в не клевета, но небольшое оскорбление на 60 часов общественных работ. Стоит ли удовольствие того, решать вам».

Между тем, в Калуге местного жителя Романа Гришина приговорили к 40 дням лишения свободы в колонии-поселении за репост видео в социальной сети «ВКонтакте». В ролике, по версии суда, возбуждалась ненависть к социальным группам «руководство РПЦ и России», «православные», «россияне», «граждане ДНР и ЛНР». Ранее суд по этому же делу назначил Гришину наказание в виде 320 часов обязательных работ. Гришин приговор обжаловал, а 16 ноября суд решил заменить наказание на более строгое и приговорил его к 40 дням колонии поселения. Как следует из слов Гришина, видеозаписью, ставшей поводом для возбуждения уголовного дела, был ролик с названием «Это рашизм, детка», не включенный в Федеральный список экстремистских материалов.

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