Администратор паблика «Подслушано Тверская область», которому грозит колония, обратился за поддержкой

Администратору «Подслушано. Тверская область» Анатолию Плешанову 13 ноября будет оглашён приговор по делу, почти год рассматривавшемуся в Петроградском районном суде города Санкт-Петербурга. Через данный паблик Плешанов обратился к своим коллегам — администраторам пабликов в ВК за поддержкой, поскольку при наличии общественного резонанса вероятность положительного рассмотрения его апелляции на возможный приговор будет гораздо выше:

«Сторона обвинения настаивает на моей виновности в совершении преступления, предусмотренного статьей 282 ч.1 («Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»») и просит назначить мне 3 года колонии поселения за публикацию ВК, сделанную в 2014 году, на тему беженцев из Украины. Я призываю всех распространить это видео и сделать этот процесс резонансным, ведь в той или иной степени, это касается каждого из нас. Заранее благодарен».

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В соцсети данное видео репостится с хештегом #3годазапост, плюс к этому известные блогеры запустили новость об этом в Twitter.

Администратору «Подслушано Тверская область» 13 ноября будет оглашён приговор, могут дать 3 года колонии за публикацию ВК https://t.co/pLpbMoPQKk — Денис Стяжкин (@styazshkin) 12 листопада 2017 р.

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