Россия планирует провести киберучения со странами Евразийского союза

Россия может провести киберучения со странами ЕАЭС с 16 марта по 15 июня 2018 года, следует из проекта плана мероприятий по направлению «Информационная безопасность» госпрограммы «Цифровая экономика». Ответственными за них указаны Минкомсвязь и ФСБ. Проведение учений предусмотрено программой «Цифровая экономика», утвержденной премьер-министром Дмитрием Медведевым в конце июля. В соответствии с ней, во втором квартале 2018 года должны быть определены перспективы проведения регулярных киберучений ЕАЭС, а сами учения планировались на 2020 год.

Ответственным за разработку «дорожной карты» был центр компетенций во главе со Сбербанком. Как пояснила руководитель рабочей группы по этому направлению, президент компании «Infowatch» Наталья Касперская, предложение по срокам киберучений поступило от центра компетенций, и рабочая группа против него не возражала. Детали учений госпожа Касперская не комментирует. «Предложение по срокам киберучений исходило от экспертного сообщества. Важно понимать, что “дорожная карта” еще уточняется и проходит согласование»,— отметил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, в части проведения учений с членами ЕАЭС речь идет о «восстановлении совместной информационной инфраструктуры в случаях возможных кибератак».

При этом в пресс-службе Евразийской экономической комиссии сообщили, что пока проведение киберучений не планируется, поскольку таких предложений от стран союза официально не поступало. «Тем не менее вопросы информационной безопасности, связанные с формированием пространства доверия и развития интегрированной информационной системы ЕАЭС, находятся в фокусе внимания ЕЭК»,— отметил представитель комиссии.

Появление «дорожной карты» с датами учений стало «формальным исполнением» распоряжения об их проведении при отсутствии инициативы со стороны собственно ЕАЭС и представителей ЕАЭС в рабочей группе, отмечает координатор кластера «Информационная безопасность» Российской ассоциации электронных коммуникаций Ирина Левова. Идея распространения стандартов информационной безопасности на страны ЕАЭС представляется странной, поскольку эти вопросы находятся «вне компетенции международной межправительственной организации торгово-экономического характера», добавляет она.

По мнению источника в одном из федеральных операторов связи, киберучения, запланированные на 2018 год, могут проводиться в части тестирования инициативы по регулированию рунета, но в рамках союзных государств. В Group-IB предполагают, что наиболее вероятными сферами учений могут быть энергетические предприятия и объекты критической инфраструктуры (метрополитен, аэропорты, водоочистные сооружения), банки и финансовые институты.

.



.

Читайте также:

НАТО проведет крупнейшие в мире киберучения на территории Эстонии

🔓

Эксперты при Правительстве: «Интернет-слежка неисполнима, а национализация Рунета приведёт к деградации отрасли»

🔓

«Китаизация» Рунета входит в активную фазу и начнётся с точек обмена трафиком

🔓

Программа «Цифровая экономика» может отрицательно повлиять на развитие отечественного IT

🔓

Хакеры атаковали сайты российских изданий и важных инфраструктурных объектов Украины

.