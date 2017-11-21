Не вставшие на учёт в налоговой интернет-магазины могут попасть под блокировку

Через два года в России может появиться очередной реестр, на этот раз — интернет-магазинов. С соответствующей инициативой выступил Роспотребнадзор — ведомством разработан план мероприятий стратегии госполитики в области защиты прав потребителей до 2030 года. Согласно подготовленному Роспотребнадзором документу, юрлиц и ИП обяжут зарегистрировать в Федеральной налоговой службе (ФНС) доменное имя сайта, используемого для оказания услуг или продажи товаров. Проект соответствующего закона должен быть подготовлен к 2019 году. По мнению ведомства, это должно помочь избавить российский сегмент интернета от теневой торговли.

Роспотребнадзор считает, что домены интернет-магазинов должны быть привязаны к одному юридическому лицу, к которому в случае необходимости потребители могут направлять свои претензии. Помимо этого владелец интернет-площадки обязан будет регистрировать адрес электронной почты магазина — это нужно для поддержания связи с надзорными органами.

Предлагаемые санкции для отказавшихся регистрироваться или исключенных из «белого списка» неизвестны. Но, по мнению экспертов, не зарегистрированные в ФНС сайты магазинов будут заблокированы. Участники рынка разошлись во мнении о необходимости такого контрольного инструмента. Одни считают подобное регулирование излишним, другие уверены, что его нужно было ввести еще несколько лет назад.

«Такой реестр позволит: во-первых, оценить объём рынка электронной коммерции, а во-вторых, обеспечить пользователя реальными контактами интернет-магазина», — заявил глава Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников.

Директор юридического департамента Ozon.ru Надежда Белова отметила, что у налоговиков уже есть информация о сайте, если там принимают оплату — это предусматривается нормами использования контрольно-кассовых терминалов:

«В интернете всё динамично, поэтому на поддержание актуального реестра потребуется много ресурсов. Если сделать такое требование частью разрешительного процесса, то рынок еще больше уйдет в тень. На наш взгляд, дополнительного регулирования не требуется, надо обеспечить единообразное исполнение норм. А то кто-то свободно продает алкоголь, а кому-то за это сайт блокируют».

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В госдокладе Роспотребнадзора «Защита прав потребителей в Российской Федерации в 2016 году» был зафиксирован рост количества жалоб потребителей на интернет-магазины: в 2012 году их было 3412, а в 2016-м — уже 8765. Проблема рынка электронной торговли в том, что продавец зачастую анонимен, сказано в докладе.

Подобная анонимность, отмечено в документе, «абсолютно недопустимая с точки зрения общих требований законодательства, поскольку нераскрытие таких сведений ставит под сомнение возможность претензионного урегулирования и существенно затрудняет доступ к правосудию». Согласно опросу РОЦИТ, проведенному в октябре 2016 года, в российских интернет-магазинах были обмануты 4% вносивших предоплату покупателей, в зарубежных — 17%.

В каком-то смысле инициатива Роспотребнадзора повторяет цели закона о регулировании интернет-агрегаторов, который закрепляет агрегатор товаров в качестве самостоятельного субъекта ответственности перед потребителями в части соблюдения их прав на информацию. Если ответственность перед покупателем приобретёт «многослойный» вид, когда за товар станут отвечать сразу несколько субъектов, вряд ли будет достигнута цель защиты прав покупателя, который не будет знать, с кого ему в итоге спрашивать за недоставленный или некачественный товар.

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