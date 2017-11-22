Минэкономразвития: ограничение иностранного участия в телекоме не отвечает интересам отрасли

Минэкономразвития (МЭР) раскритиковало законопроект о регулировании рунета – очередной вариант в августе предложила Минкомсвязь. Согласно поправкам, предложенным Министерством связи, запрещается иностранному государству, юрлицу и даже российской компании более чем с 20%-ным иностранным участием владеть более чем 20% так называемой точки обмена трафиком. Этот и другие пункты в документе вызвали вопросы как у отрасли, так и у Минэкономразвития, и свои замечания МЭР оставило в отзыве к опубликованному на Федеральном портале нормативных правовых актов документу.

Определение точек обмена трафиком в законопроекте слишком расплывчато и может распространяться на элементы инфраструктуры телеком-операторов, которые точками обмена трафиком считать нельзя, говорится в заключении Минэкономразвития. В октябре на это обращали внимание четыре крупнейших российских оператора связи, написавшие письмо министру связи Николаю Никифорову.

Речь о точках присоединения и пропуска трафика операторов. Такие есть, например, у МГТС (подконтрольна МТС) и «Ростелекома». По данным Минэкономразвития, доля иностранного участия в этих компаниях превышает 20%. Операторы не могут быстро перестроить свою сеть или создать отдельное юридическое лицо, которое бы отвечало требованиям законопроекта, говорится в отзыве министерства.

«Ростелеком» — госкомпания, но 34,75% её акций находятся в свободном обращении. Представитель оператора заявил, что доля иностранного участия в компании не превышает 20%. У МТС 38,83% акций — это ADR (американские депозитарные расписки), торгующиеся на бирже США. В компании отказались от комментариев.

«Вымпелком» на 100% принадлежит голландской Veon. «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2) на 55% принадлежит нидерландской Tele2 Russia Holding AB, в которой у ВТБ – 50%, у Invintel B.V. Алексея Мордашова – 40%, а еще 10% принадлежит банку «Россия» Юрия Ковальчука.

Доля акций «Мегафона» в свободном обращении – 20,97%. Бумаги распределены между российскими и зарубежными владельцами и в итоге доля иностранного капитала не превышает 20%, заверил представитель оператора. 56,32% «Мегафона» принадлежит USM Group. Представитель USM сообщил, что компания полностью принадлежит российскому «АФ телеком холдингу».

В заключении Минэкономразвития на законопроект Минкомсвязи сказано: «Разработчиком [документа] не оценено число субъектов предпринимательской деятельности и иной экономической деятельносои, интересы которых будут затронуты предлагаемым регулированием, не приведена оценка доходов и расходов органов публичной власти и хозяйствующих субъектов, являющихся субъектами предлагаемого проектом акта регулирования».

По мнению МЭР, проект акта вряд ли достигнет указанной авторами цели по обеспечению целостности, непрерывности, стабильности, устойчивости и защищённости функционирования российского сегмента интернета.

Требование к операторам по подключению используемых ими сетей связи к точкам обмена трафиком на территории Российской Федерации, которые включены в реестр в составе Государственной информационной системы обеспечения целостности, устойчивости функционирования и безопасности информационно-коммуникационной сети Интернет в Российской Федерации (ГИС «Интернет») полностью реформирует действующую децентрализованную модель пропуска трафика в сторону жестко централизованной, что может привести к невозможности выбора коротких оптимальных способов маршрутизации трафика и дополнительной существенной финансовой нагрузке на участников рынка из-за необходимости пропуска трафика по удлиненному маршруту.

Кроме того, одинаковая топология сетей передачи данных у многих операторов связи и аналогичные присоединения для обмена трафиком в точках обмена трафиком, зафиксированных в ГИС «Интернет», всех операторов связи содержат риск неустойчивости функционирования сетей связи именно из-за узлов единой централизации, которые представляются более предпочтительной целью для хакерских атак и других способов воздействия, и ставят под вопрос обеспечение общей кибербезопасности.

Условия ограничения иностранного владения также, по мнению Минэкономразвития, не сулят отраслевикам ничего хорошего:

«Операторы связи будут вынуждены либо передавать (продавать) своё имущество третьим лицам и заключать договоры с ними либо с владельцами иных точек обмена трафиком, причём расходы на такую деятельность трудно признать рациональными».

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Минкомсвязь при подготовке законопроекта не провела анализ рынка и не объяснило целесообразность установления барьера в 20%, отметили в Минэкономразвития. Кроме того, есть финансовые риски для инвесторов операторов связи, говорится в отзыве.

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