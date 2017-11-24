Британская некоммерческая организация Open Rights Group, занимающаяся вопросами соблюдения прав и свобод человека в цифровом мире, защитой прав интеллектуальной собственности, вопросами цензуры в интернете, запустила на своём официальном сайте петицию «Цензура и контроль — это не ответ на экстремизм», в которой требует от Министерства внутренних дел Соединённого Королевства и лично премьер-министра Терезы Мэй, которая методично лоббирует самые репрессивные законы в отношении интернета, остановить наступление на свободу коммуникаций, совершаемое сейчас британскими властями под эгидой борьбы с экстремизмом.

На данный момент собрано уже почти 4000 подписи при необходимых пяти тысячах.

Censorship and control are not the answer to extremism @ukhomeoffice https://t.co/t2RGeYGyum — Open Rights Group (@OpenRightsGroup) October 25, 2017

Авторы петиции считают, что некоторые контрмеры правительства против экстремизма в Сети ведут Великобританию «по тёмной дороге»:

«Сначала они оказывали давление на компании, ставя под угрозу безопасность их сервисов ради сбора разведданных. Теперь они хотят принудить интернет-компании ограничивать незаконный контент, несущий угрозу обществу».

.

Экстремистский контент — действительно серьёзная проблема, — отмечает Open Rights Group, — однако интернет-компании не подходят на роль полицейских в своих собственных сетях. В отличие от независимой судебной системы, интернет-компании не беспристрастны. Столкнувшись с угрозой штрафов, они будут осторожничать и, как следствие ошибаться, удаляя материалы, которые могут из-за своей перестраховки отнести к рискованным.

Требование быстрого удаления будет способствовать использованию сырых алгоритмов, которые не в состоянии отличить пропаганду терроризма от материалов, не являющихся экстремистскими, и практика уничтожения законного контента в таком случае приобретёт ещё большие масштабы. Чтобы увидеть число неправомерно заблокированных сайтов, подверженных ненадёжной фильтрации интернет-провайдеров, можно просто использовать специально созданный для этого инструмент на сайте blocked.org.uk.

Чрезмерные карательные меры могут иметь очень неприятные последствия. Предложение Эмбер Радд (Amber Rudd), заявившей об ответственности соцсетей за несовершеннолетних и предложившей лишать свободы на 15 лет только за просмотр экстремистского контента, на самом деле получит обратный эффект. Во-первых, это вызовет к такого рода контенту нездоровый интерес, во-вторых, экстремистские сообщества солидаризируются с наиболее радикальными идеологиями, уйдут в подполье, что помешает сбору разведывательных данных о террористах.

Суровые наказания также могут повлиять на журналистику и науку — в тех отраслях, которые занимаются исследованиями в области экстремизма. Запугивающие меры заставят их дважды подумать о продолжении своих исследований.

Экстремистский онлайн-контент — это растущая проблема, однако ответ на неё кроется не в ужесточении законодательства или назначении Марка Цукерберга «комиссаром цифровой полиции».

В связи с этим, Open Rights Group призывает присоединиться к их петиции, чтобы сохранить в Соединённом Королевстве свободный интернет и остановить наступление сил, заинтересованных в усилении «полицейских мер» в стране.

.



.

Читайте также:

Британский премьер требует от IT-компаний удалять экстремистские посты в течение 2 часов

🔓

После манчестерского теракта «британская Яровая» готова пойти на интернет-репрессии

🔓

Не стреляйте в мессенджер!

🔓

В Великобритании запустили народный краудфандинг на суд против закона о тотальной слежке

.

