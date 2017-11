Британская некоммерческая организация Open Rights Group, занимающаяся вопросами соблюдения прав и свобод человека в цифровом мире, защитой прав интеллектуальной собственности, вопросами цензуры в интернете, запустила на своём официальном сайте петицию «Цензура и контроль — это не ответ на экстремизм», в которой требует от Министерства внутренних дел Соединённого Королевства и лично премьер-министра Терезы Мэй, которая методично лоббирует самые репрессивные законы в отношении интернета, остановить наступление на свободу коммуникаций, совершаемое сейчас британскими властями под эгидой борьбы с экстремизмом.

На данный момент собрано уже почти 4000 подписи при необходимых пяти тысячах.

Censorship and control are not the answer to extremism @ukhomeoffice https://t.co/t2RGeYGyum

— Open Rights Group (@OpenRightsGroup) October 25, 2017