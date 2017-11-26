Эксперты: Первые блокировки иностранных СМИ могут начаться уже со следующей недели

Президент России Владимир Путин подписал закон о СМИ-иноагентах — соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации как Федеральный закон №327-ФЗ. Он вступает в силу со дня официального опубликования. Изначально законопроект №275060-7, внесённый в Госдуму ещё в сентябре этого года, предлагал только введение ряда мер по быстрой блокировке сайтов «нежелательных организаций». Однако после того, как телеканал «Russia Today» и агентство «Sputnik» были обвинены властями США в «пророссийской пропаганде» и попытке влияния на общественное мнение в период выборов Президента Соединённых Штатов, эти информационные ресурсы вынуждены были зарегистрироваться в качестве «иностранных агентов», после чего российские власти в спешном порядке разработали соответствующие изменения, которые были внесены в документ буквально за несколько дней до принятия его Госдумой сразу во II и III чтениях. Уже через неделю, 22 ноября, Советом Федерации законопроект был принят большинством голосов при одном воздержавшемся. Российские власти рассматривают данную инициативу как «зеркальный ответ» на действия США в отношении вышеупомянутых российских СМИ.

Путин подписал закон, позволяющий признавать СМИ иноагентами. Документ вступает в силу с момента опубликования. Главный критерий для присвоения статуса — зарубежное финансирование:https://t.co/bf11Wq2xhZ Фото: Михаил Метцель/ТАСС pic.twitter.com/x9nzXAEgGZ — РБК (@ru_rbc) November 25, 2017

Документ вносит изменения в закон о СМИ, согласно которому иностранное средство массовой информации, распространяющее печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы, может быть признано выполняющим функции иностранного агента. В таком случае к СМИ-иноагентам будут применяться те же положения закона, как в случае с некоммерческими организациями, признанными иностранными агентами. Вполне ожидаемо никуда не исчез и пункт о немедленной блокировке сайтов «нежелательных организаций». Главным критерием для получения статуса иноагента — иностранное финансирование (в том числе от госструктур других государств, международных организаций или отдельных граждан).

Российские парламентарии, как и сенаторы Совета Федерации ранее всячески показывали, что принятие этого закона — вынужденная мера в ответ на действия американского минюста, который настоял на регистрации российских информационных сервисов RT и Sputnik в качестве иностранного агента в США. «Никто не хотел принимать такое решение среди нас, и оно никак не повлияет на свободу слова в нашей стране. Речь идет о возможности для исполнительной власти принять зеркальные меры в отношении тех стран, где ущемляется свобода действий, слова российских журналистов», — сказал перед третьим чтением в Думе вице-спикер, бывший тележурналист Петр Толстой.

Сразу после принятия закона Госдумой, не дожидаясь одобрения СовФеда и подписания документа Президентом РФ, российский Минюст направил ряду СМИ, в числе которых «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время» уведомление о возможных ограничениях в работе, косвенно подтверждая опасения правозащитников, что решение о принятии данного законопроекта уже одобрено Кремлём. В письме Министерства юстиции не уточняется, какие меры могут последовать после принятия поправок. Документ лишь указывает на то, что на работу редакций могут быть наложены ограничения.

Комментируя принятие закона, председатель комитета сената США по вооружённым силам Джон Маккейн заявил, что «Голос Америки» и «Радио Свобода» занимаются поиском правды, «разоблачают ложь», а «пропагандисты RT уничтожают правду».

Разочарование принятием закона выразил и посол США в России Джон Хантсман, который заявил, что такие меры «могут ослабить голос СМИ в жизни россиян, который очень важен в демократическом обществе».

Исполнительный директор американского Совета управляющих по вопросам вещания (BBG) Джон Лэнсинг выступил с заявлением в связи с вступлением в силу нового российского закона, регулирующего деятельность иностранных СМИ на территории России. BBG является Советом попечителей всего зарубежного вещания США, включая Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

Российские официальные инстанции ранее неоднократно давали понять, что закон может привести к еще большим ограничениям в работе американских медиакомпаний Радио Свободная Европа/Радио Свобода и «Голос Америки», отмечает Лэнсинг. «Мы внимательно изучим все официальные сообщения о нашей работе, которые можем получить от российских властей. Мы не станем гадать относительно возможных последствий российских мер для нашей журналистской деятельности. Но любое определение этих мер как ответных шагов на действия США являлось бы серьезным искажением реальности. Российские медиакомпании, включая RT и «Спутник», свободно ведут свою деятельность в США, их программы могут транслироваться и транслируются кабельными телевизионными компаниями и FM-радиостанциями. Однако американские средства массовой информации, включая «Голос Америки» и Радио Свободная Европа/Радио Свобода, лишены в России доступа к телевизионному вещанию и эфирным радиочастотам.

Вместе с тем, наши журналисты, выполняющие профессиональные задания, подвергаются в России преследованию и сталкиваются с существенными ограничениями в своей работе, говорится в заявлении Лэнсинга. Сотрудничавший с Радио Свободная Европа/Радио Свобода Николай Семена осужден российским судом. Другой внештатный корреспондент, Станислав Асеев удерживается пророссийскими сепаратистами на Украине. Журналисты Радио Свободная Европа/Радио Свобода подверглись нападению и были избиты, находясь в командировке в Краснодарском крае в марте этого года, а корреспондент «Голоса Америки» Дэниэль Шерф получил отказ в визе.

Совет управляющих по вопросам вещания был бы рад, если бы нынешнее внимание к ответным мерам в отношении российских и американских медиакомпаний увенчалось предоставлением американским средствам массовой информации (включая «Голос Америки» и Радио Свободная Европа/Радио Свобода) таких же прав и возможностей в России, какие имеют российские вещательные сети в Соединенных Штатах, подчеркнул Джон Лэнсинг.

С критикой российского законодательства о СМИ – «иностранных агентах» выступили Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), международные правозащитные организации и Совет по правам человека и развитию гражданского общества при президенте России (СПЧ), предложивший внести ряд поправок в уже принятый Госдумой законопроект.

В частности, эксперты отмечали, что в законопроекте указано только одно основание для признания работающего в России иностранного СМИ иноагентом — наличие у него финансирования из-за рубежа. В Human Rights Watch, как и в ОБСЕ, призывали отказаться от поправок, так как они нарушают свободу слова.

С этими мнениями, однако, не согласна официальная Москва.

Сенатор Алексей Пушков переадресовал претензии к закону об иноагентах Минюсту США. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter: «США не увидели принципа взаимности в российском законе о СМИ-иноагентах. Но мы обещали зеркальность, а не симметрию. Все претензии — к Минюсту США». Также он оказался одним из первых, кто сообщил о подписании 327-ФЗ Президентом Путиным.

Путин подписал закон о СМИ-иноагентах. Он будет применен к ряду амер.СМИ, вещающих на Россию.Если в США считали это лишь угрозой,то ошиблись — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 25, 2017

США не увидели принципа взаимности в росс. законе о СМИ-иноагентах. Но мы обещали зеркальность,а не симметрию. Все претензии -к Минюсту США. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 26, 2017

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что эти изменения дают Москве возможность зеркально ответить на попытки ограничивать свободу российских журналистов. «Любые посягательства на свободу российских средств массовой информации за рубежом не остаются и не будут оставаться без ответа в Москве», — сказал в середине ноября Песков.

Претензии же со стороны правозащитников отверг глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов, заявив, что СПЧ в своей оценке закона приводит весьма спорные аргументы.

«Этот закон можно рассматривать как закон непрямого действия, то есть если бы было написано в законе «признаются такие организации», тогда он действительно был бы суров. А в законе написано «могут быть признаны». Это означает, что только те организации могут попасть под эти адресные меры, которые, кроме всего прочего, ещё имеют явные признаки иностранного агента, явные признаки вмешательства во внутренние дела РФ», — заключил Климов.

Когда стало известно о подписании Путиным закона о СМИ-иноагентах, СПЧ заявил о намерении подготовить соответствующие поправки, поскольку правозащитников «не устраивают те недостатки закона, на которые мы указали в своем экспертном заключении, и мы постараемся их исправить своими поправками». Об этом сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.

Известный российский журналист Александр Плющев считает, что наивно было бы полагать, что Президент не подпишет этого закона, а также предполагает блокировку иностранных СМИ, таких как «Радио Свобода» и «Голос Америки», которых признают «иностранными агентами» одними из первых:

«Удивляло, что кто-то полагал, что Путин не подпишет закон о СМИ-Иноагентах. Дескать, вот была история: американцы выгнали наших дипломатов, а Путин поначалу мудро не стал отвечать. Правда, потом все равно сорвался, но сначала-то на каком белом коне выехал! Ну и вот с мальчиком из Бундестага, дескать, как красиво сыграл в последнего еропейца. Нет, так не работает, поскольку в схеме есть важный участник, хотя и статист. Это парламент. Поэтому, пока Путину зачем-то не понадобится дискредитировать парламент, он будет подписывать все, что они там напринимали. Все, что успешно проходит через обе палаты, это очевидно его воля и есть. Вы помните, чтобы Владимир Владимирович не подписал хоть один резонансный законопроект? Вот и я не помню. Что касается иностранных агентов, то Свободу и Голос Америки признают ими моментально (и чуть позже — заблокируют), остальных — в зависимости от того, что будет происходить с государственными ресурсами и отдельными представителями российской пропаганды в конкретных странах. Причем, эти самые ресурсы и представители вовсе не будут сидеть сложа руки и дожидаться, когда их внесут в какой-нибудь реестр или лишат аккредитации. Они будут этого активно добиваться: фейковыми сюжетами, вроде изнасилованной русской девочки в Германии или просто провокациями, вроде Скабеевой/Зеппельта. Ситуация win-win: либо пропагандисты ведут себя все наглее в стане «западных партнеров», и им никто там слова сказать не может, либо их там ставят на место, а внутри России тут же разворачивается истерика, по примеру той, которую мы видели с RT и Спатником после их притеснений в Америке. По ее итогам очередной «вражий голос» признается иноагентом и блокируется. Последнее — чистая формальность, блокировки эти пугают не больше, чем ежа задница».

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Адвокат «Агоры» Павел Чиков прогнозирует первые «иноагентские» блокировки уже на следующей неделе — это касается тех изданий, которые получили «чёрную метку» от Минюста:

«Судя по скорости подписания Путиным закона о СМИ-иностранных агентах, а равно тому факту, что он вступает в силу с момента опубликования, наезд на шортлист изданий, получивших от Минюста черную метку, будет уже на предстоящей неделе. Строго говоря, закон опубликован, можно зайти прямо сейчас на сайт Радио Свобода или Настоящего времени, чтобы убедиться, что требуемой маркировки там нет. А раз нет, то уже сейчас бойцы Минюста могут в ночи штамповать протоколы о нарушении статьи 19.34 КоАП».

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Также Чиков обращает внимание, что в 2012 году некоммерческие организации (НКО) после принятия соответствующего закона получили три месяца на выработку своей политики относительно «закона об агентах», чего сейчас российские власти иностранным, а также получающим зарубежное финансирование средствам массовой информации не предоставили. «Бесконфликтный» вариант добровольного указания на сайтах маркировки «иностранный агент», судя по всему, власти не устроил — «им нужна кровь, и она, конечно, прольётся». Вопрос только в том, ограничится ли круг жертв анонсированными [Минюстом новостными ресурсами], или во время еды придёт аппетит, — заключает адвокат «Агоры».

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