07.12.2017
ФАС не увидела в «ранжировании» новостей Яндекса и Google нарушений
При этом антимонопольная служба установила, что оба поисковика могут практически вручную влиять на выдачу результатов поиска, поэтому намерена продолжить мониторинг

google yandex fas

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не нашла нарушений антимонопольного законодательства по итогам анализа ранжирования ответов в поисковых системах Google и «Яндекс» на предмет преимущественного размещения тех или иных ресурсов при поиске, сообщила глава управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева. Однако ведомство также установило, что компании могут «вручную» влиять на выдачу информации при поиск:

«По результатам нашего анализа, признаков нарушения антимонопольного законодательства не выявлено, но установлено, что Google и Яндекс могут влиять на выдачу результатов поиска по критериям, устанавливаемым компаниями в любой момент времени практически вручную».

.

В этой связи служба будет продолжать мониторинг поисковых систем на предмет необоснованного ранжирования, добавили в антимонопольном ведомстве.

Представитель Яндекса настаивает, что компания не может влиять на результаты поиска. «Результаты поиска формируются путем применения сложных математических алгоритмов и машинного обучения. Любое ручное вмешательство привело бы только к ухудшению качества сервиса. Поэтому мы исключаем ручное вмешательство в поисковую выдачу и работаем над улучшением алгоритмов. Алгоритмы, определяющие позиции сайтов в выдаче, одинаково применяются ко всем сайтам», — сказал он.

О том, что ФАС проведет анализ интернет-поисковиков Google и Яндекс на предмет преимущественной выдачи своих ресурсов в поиске в России, Заева рассказала в конце сентября. Надзорное ведомство попросило поисковики предоставить данные о том, каким образом определяется порядок ​показа сайтов в поисковой выдаче.

В конце июня Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 2,42 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства. Согласно выводам расследования регулятора, Google с 2008 года злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке поисковых систем и давала преимущество своему сервису Google Shopping, который позволяет искать товары онлайн и сравнивать цены на них. Ссылки на него отображались в топе поисковой выдачи, в то время как ссылки на конкурирующие сервисы появлялись не ранее четвертой страницы выдачи из-за соответствующей настройки поисковых алгоритмов.

«Ранжирование» Google, но уже в плане работы его новостного агрегатора по отношению к российским информационным ресурсам, напомним, недавно заинтересовало и Роскомнадзор. В конце ноября этого года исполнительный директор материнской компании Google — Alphabet Эрик Шмидт рассказал о том, что интернет-гигант работает над «выявлением российской пропаганды» в «Новостях Google» (в частности. касаемо ресурсов Russia Today и Sputnik). Шмидт анонсировал перенастройку системы выдачи новостей, при этом речи о блокировке, по его словам, не идёт, а сам он лично является сторонников «ранжирования» сайтов. Роскомнадзор, в свою очередь, высказал озабоченность намерениями Google, пообещав мониторить работу новостного агрегатора IT-гиганта, чтоб видеть изменение тенденций выдачи новостей российских ресурсов в ближайшее время.

.
don but rks

.

Читайте также:

Роскомнадзор запустит мониторинг выдачи новостей российских ресурсов в Google
🔓
ФАС заподозрила Яндекс в нарушении антимонопольного законодательства из-за нового слогана
🔓
Gett просит ФАС проверить Яндекс.Такси на предмет слежки за пользователями
🔓
ФАС выступила против создания единой системы авторизации публичных Wi-Fi

.
roskomsvoboda android

РОСКОМСВОБОДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Материалы
Контакты
Лицензия Creative Commons
Время менять копирайт
Яндекс.Метрика
Переключиться на старую версию