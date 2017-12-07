ФАС не увидела в «ранжировании» новостей Яндекса и Google нарушений

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не нашла нарушений антимонопольного законодательства по итогам анализа ранжирования ответов в поисковых системах Google и «Яндекс» на предмет преимущественного размещения тех или иных ресурсов при поиске, сообщила глава управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева. Однако ведомство также установило, что компании могут «вручную» влиять на выдачу информации при поиск:

«По результатам нашего анализа, признаков нарушения антимонопольного законодательства не выявлено, но установлено, что Google и Яндекс могут влиять на выдачу результатов поиска по критериям, устанавливаемым компаниями в любой момент времени практически вручную».

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В этой связи служба будет продолжать мониторинг поисковых систем на предмет необоснованного ранжирования, добавили в антимонопольном ведомстве.

Представитель Яндекса настаивает, что компания не может влиять на результаты поиска. «Результаты поиска формируются путем применения сложных математических алгоритмов и машинного обучения. Любое ручное вмешательство привело бы только к ухудшению качества сервиса. Поэтому мы исключаем ручное вмешательство в поисковую выдачу и работаем над улучшением алгоритмов. Алгоритмы, определяющие позиции сайтов в выдаче, одинаково применяются ко всем сайтам», — сказал он.

О том, что ФАС проведет анализ интернет-поисковиков Google и Яндекс на предмет преимущественной выдачи своих ресурсов в поиске в России, Заева рассказала в конце сентября. Надзорное ведомство попросило поисковики предоставить данные о том, каким образом определяется порядок ​показа сайтов в поисковой выдаче.

В конце июня Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 2,42 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства. Согласно выводам расследования регулятора, Google с 2008 года злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке поисковых систем и давала преимущество своему сервису Google Shopping, который позволяет искать товары онлайн и сравнивать цены на них. Ссылки на него отображались в топе поисковой выдачи, в то время как ссылки на конкурирующие сервисы появлялись не ранее четвертой страницы выдачи из-за соответствующей настройки поисковых алгоритмов.

«Ранжирование» Google, но уже в плане работы его новостного агрегатора по отношению к российским информационным ресурсам, напомним, недавно заинтересовало и Роскомнадзор. В конце ноября этого года исполнительный директор материнской компании Google — Alphabet Эрик Шмидт рассказал о том, что интернет-гигант работает над «выявлением российской пропаганды» в «Новостях Google» (в частности. касаемо ресурсов Russia Today и Sputnik). Шмидт анонсировал перенастройку системы выдачи новостей, при этом речи о блокировке, по его словам, не идёт, а сам он лично является сторонников «ранжирования» сайтов. Роскомнадзор, в свою очередь, высказал озабоченность намерениями Google, пообещав мониторить работу новостного агрегатора IT-гиганта, чтоб видеть изменение тенденций выдачи новостей российских ресурсов в ближайшее время.

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