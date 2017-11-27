Роскомнадзор запустит мониторинг выдачи новостей российских ресурсов в Google

На днях российское надзорное ведомство вступило в интенсивную переписку с компанией Google на предмет устранения внезапно возникшего недопонимания. Речь идёт о намерении IT-гиганта снизить выдачу сайтов с «русской пропагандой», которое анонсировал исполнительный директор Alphabet (материнской компании Google) Эрик Шмидт.

Напомним, в январе американская разведка опубликовала данные, согласно которым RT и Sprutnik «внести вклад в кампанию влияния [на выборы Президента 2016 года], выступая в качестве платформы для ретрансляции сообщений из Кремля международной и российской аудитории». Ранее в этом месяце RT и транслятор «Радио Sputnik» зарегистрировались в Минюсте США в качестве «иностранных агентов».

Господин Шмидт сообщил, что компания ищет решение проблемы по уменьшению присутствия данных СМИ в выдаче агрегатора новостей Google News, и сейчас идёт работа по перенастройке системы. При этом Шмидт подчеркнул, что о блокировке сайтов речи быть не может. Как именно Google планирует снижать выдачу RT и Sputnik, у которого более 30 сайтов на разных языках, Шмидт не уточнил, заявив лишь, что лично он является сторонником «ранжирования» сайтов.

Роскомнадзор, в свою очередь, направил запрос в Google с требованием разъяснения термина «ранжирование» в отношении Russia Today и Sputnik.

В ответ на запрос российского надзорного ведомства относительно высказываний Эрика Шмидта о ранжировании веб-ресурсов Никлас Лундблад, вице-президент Google Inc, сообщил: «Господин Шмидт имел в виду постоянные усилия компании Google по улучшению качества поиска. Мы не изменяем наш алгоритм поиска для переучета отдельных сайтов».

Отвечая на письмо господина Лунбланда, заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин отметил: «Мы позитивно восприняли ответ компании Google на наше письмо. Было бы крайне печально получить подтверждение тому, что одна из самых информационно прозрачных и пропагандирующих открытость компаний в мире отказалась от своих принципов и, фактически, ввела цензуру. Мы рады узнать, что это не так. Для того, чтобы объяснения компании Google не вызвали сомнений в российском обществе, мы внедрим мониторинг изменений тенденций выдачи новостей российских ресурсов в ближайшее время».

Ответ на письмо господина Лунбланда, который сообщил, что компания Google не планирует изменять свой алгоритм поиска для переучета отдельных сайтов от Заместителя руководителя РКН В. А. Субботина: pic.twitter.com/ezCKBYo9JR — Роскомнадзор (@roscomnadzor) November 27, 2017

Скандал, связанный с возможным влиянием России на выборы в США и участием в разжигании межнациональной, межрасовой розни, а также продвижении «пророссийской пропаганды» посредством государственных российских СМИ и «фабрики троллей», уже вылился не только в принуждение к регистрации вышеупомянутых новостных ресурсов в качестве иностранных агентов Минюстом США, но и довольно серьёзное расследование с участием крупнейших интернет-компаний Соединённых Штатов, а также введение экономических санкций против РФ. В свою очередь, Россия в качестве «зеркального ответа» приняла крайне регрессивный и репрессивный закон о СМИ-иноагентах, который позволяет не только объявлять любое иностранное или получающее финансирование из-за границы российское СМИ «иностранным агентом», но и в кратчайшие сроки блокировать сайты так называемых «нежелательных организаций».

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