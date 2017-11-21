Роскомнадзор озабочен намерениями Google бороться с пропагандой через RT и Sputnik

Google планирует снизить выдачу сайтов с «русской пропагандой» в своем агрегаторе новостей. Об этом заявил Эрик Шмидт (Eric Schmidt), исполнительный директор Alphabet — материнской компании Google, на форуме по вопросам безопасности в Галифаксе.

Шмидт, отвечая на вопрос, почему сайты с «русской пропагандой» попадают в выдачу агрегатора новостей Google News, сообщил, что компания ищет решение этой проблемы.

«Это, в основном, RT [Russia Today] и Sputnik, — сказал он. — Мы знаем об этом и пытаемся перенастроить систему [выдачи], чтобы предотвратить такое».

При этом Шмидт подчеркнул, что о блокировке сайтов речь не идет. «Так мы не работаем», — сказал он.

Как именно Google планирует снижать выдачу RT и Sputnik, у которого более 30 сайтов на разных языках, Шмидт не уточнил, заявив лишь, что лично он является сторонником «ранжирования» сайтов.

Крупнейший в мире поисковик придумал, что делать с российской пропагандой, которую пользователи видят слишком уж часто. Речь, в первую очередь, о сайтах RT и Sputnik. Их рейтинг просто будут занижать в результатах поиска.https://t.co/4eBV0mM9OZ pic.twitter.com/nGp2lBu62c — DW (на русском) (@dw_russian) November 21, 2017

Роскомнадзор, в свою очередь, пообещал направить запрос в Google с требованием разъяснения термина «ранжирование» в отношении Russia Today и Sputnik, сообщил журналистам глава службы Александр Жаров.

«Свою озабоченность Google мы выразим уже сегодня, попросим нам, как регулятору РФ, разъяснить, что дословно значит термин «ранжирование», — сказал Жаров. Он отметил, что Роскомнадзор применит все меры, которые имеются у ведомства, для взаимодействия с Аlphabet (материнской компании Google).

«Направим официальное заявление руководителя, у нас с ними есть каналы взаимодействия, как и со всеми другими международными компаниями. Получим ответ и поймем, что дальше делать», — пояснил Жаров.

«Будем надеяться, что наше мнение будет услышано, и нам не придется прибегать к более серьезным мерам», — добавил глава Роскомнадзора.

В январе американская разведка опубликовала данные, согласно которым RT и Sprutnik «внести вклад в кампанию влияния [на выборы Президента 2016 года], выступая в качестве платформы для ретрансляции сообщений из Кремля международной и российской аудитории». Ранее в этом месяце RT и транслятор «Радио Sputnik» зарегистрировались в Минюсте США в качестве «иностранных агентов».

Российские власти восприняли давление на RT и Sputnik как недружественный шаг, поэтому в кратчайшие сроки были внесены поправки в уже принятый в первом чтении законопроект о немедленной блокировке сайтов «нежелательных организаций», касающиеся внесения в число «иностранных агентов» всех зарубежных, а также получающих финансирование из-за границы российских СМИ. Законопроект был принят сразу во втором и третьем чтениях. Не дожидаясь окончательного принятия закона Советом Федерации и Президентом, российский Минюст уже разослал соответствующие предупреждения следующим новостным ресурсам: «Голос Америки», «Кавказ. Реалии», «Крым. Реалии», «Сибирь. Реалии», региональному проекту «IdeL. Реалии», телеканалу «Настоящее Время», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)», татаро-башкирской службе «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi), проекта «Фактограф».

Российский законопроект уже раскритиковал Совет по правам человека (СПЧ) при Президенте РФ, а также ОБСЕ, международные правозащитные организации и некоторые СМИ. В СовФеде пообещали рассмотреть замечания СПЧ при обсуждении законопроекта.

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