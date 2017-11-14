Госдума сделает иноагентами все зарубежные и финансируемые из-за границы российские СМИ

Госдума намерена принять закон о СМИ-иноагентах 15 ноября. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты Игорь Лебедев.

«Завтра с утра второе чтение. После обеда — третье», — сказал он, сославшись на решение Совета Думы. При этом Лебедев уточнил, что поправки вносят в принятый в первом чтении 26 октября законопроект «О внесении изменений в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации»».

Примечательно, что законопроект №275060-7 изначально касался исключительно быстрой блокировки сайтов «нежелательных организаций», но никаких поправок этот документ в себя ранее не включал.

На днях первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что под действие разрабатываемого в нижней палате парламента закона о СМИ-иностранных агентах могут попасть «Радио Свобода», Deutsche Welle, CNN и «Голос Америки». «Есть ряд других структур, которые активно работают на территории РФ и которые могут быть иностранными агентами. Могут, подчеркиваю»,— добавил он.

По новому закону иностранными агентами могут быть признаны любые СМИ, зарегистрированные за границей, а не только американские. Так пересказал суть предлагаемых поправок глава комиссии по разработке законопроекта, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Иностранными агентами могут признать те СМИ, которые получают деньги «или иные средства» от иностранных правительств, компаний или граждан. Отдельно прописано, что финансирование также может поступать от иностранных источников через российскую компанию. Толстой заметил, что если СМИ не выполнит требования закона об иностранных агентах, то оно потеряет возможность работать в России.

Признанные иностранными агентами СМИ должны будут маркировать свою продукцию, как это прописано в законе о некоммерческих организациях — сейчас это означает пометку на сайте и на печатной продукции. Решение о том, является ли СМИ иностранным агентом, будет принимать российский Минюст.

Российские средства массовой информации могут быть признаны иностранными агентами по новому закону, если они получают деньги из-за рубежа. Так трактует нормы предлагаемых поправок глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

На прямой вопрос о том, будут ли действовать предлагаемые поправки на российские СМИ он ответил: «Можно так сказать».

Этот законопроект станет ответом на требование Минюста США зарегистрировать российский государственный телеканал RT в качестве иностранного агента, о чём также сказал Левин: «Речь идет о том, что данный законопроект… [является] зеркальной и ответной мерой в отношении действий США в отношении российских СМИ. Нам бы хотелось, чтобы как можно меньше СМИ в дальнейшем могли оказаться в этом списке».

Недавно RT вынужден был зарегистрироваться в Соединённых Штатах как иностранный агент, причём в анкете, заполненной при регистрации, говорится, что подразделение RT в США принадлежит автономной некоммерческой организации «ТВ-Новости», но кто её спонсирует, заявитель сказать не может.

Да, Солодовников, зицпредседатель Russia Today, получающий зарплату в 670 тысяч долларов в год — разумеется, гражданин США, получивший гражданство в 2013 году через женитьбу. А иностранный агент всё равно ты. pic.twitter.com/BdiPNcSINd — Alexey Kovalev (@Alexey__Kovalev) 13 листопада 2017 р.

По мнению главреда интернет-издания «Медиазона» Сергея Смирнова, данный закон может стать своего рода рычагом давления на неугодные СМИ:

«Для понимания о новом законе про СМИ-иностранные агенты. Все выглядит так, что сначала решили придумать ответочку на регистрацию Russia Today в Америке. Но по пути передумали и решили максимально ужесточить. Чтобы под закон в идеале попадали вообще все медиа, которые не нравятся. То есть создать комфортную ситуацию, чтобы оказать давление, если что».

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Адвокат «Агоры» Павел Чиков заявил, что его организации известно, как будет применяться данный закон, и «все ходы Минюста и судов» он и его коллеги представляют уже сейчас. Данный закон он называет ничем иным, как «охотой на ведьм», но не уверен, будет ли распространяться статус иноагента на интернет-СМИ, не имеющие в России регистрации:

«В Госдуме во вторник согласованы поправки о СМИ-иностранных агентах. Эти поправки будут внесены в закон об информации (в уже принятую в первом чтении поправку о блокировке информации нежелательных организаций) и в закон о СМИ. В законопроекте будет отсылка к закону об НКО. Определять СМИ — иностранных агентов будет Министерство иностранных агентов, то есть Минюст. СМИ может быть признано иноагентом, если зарегистрировано заграницей или получает средства из-за рубежа или от российских компаний с иностранным финансированием. СМИ обязано будет маркироваться как иностранный агент и отчитываться перед Минюстом о расходовании средств, полученных из иностранного источника. Если СМИ откажется признать себя иностранным агентом, то оно перестанет функционировать на территории России. Другими словами, свидетельство о регистрации будет аннулироваться (законом предусмотрен судебный порядок). Будет ли статус распространяться на интернет-сайты, не имеющие регистрации в качестве СМИ, пока неясно. Охота на ведьм выходит на новый виток».

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Россияне в очередной раз имеют возможность наблюдать, как работает «ситуационное законодательство», когда законы разрабатываются не путём долгих дискуссий с представителями отрасли и с обязательным общественным обсуждением, а просто принимаются в угоду сиюминутной политической конъюнктуре.

«Закон Russia Today» по изначальной задумке депутатов мог также коснуться иностранных соцсетей, но позже Пётр Толстой как-то невнятно попытался объяснить намерения своих коллег тем, что социальные платформы имелись в виду «как средство доставки», и их никто «обижать не собирается». Однако опыт подсказывает нам, что любой абсурд вполне может стать реальностью, если его воплощением займутся российские политики.

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