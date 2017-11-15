Экспресс-метод внедрения закона «о СМИ — иностранных агентах»

Все необходимые комитеты и управления Госудмы в кратчайшие сроки согласовали новые поправки к внесённому в октябре законопроекту, позволяющему быстро блокировать сайты «нежелательных организаций», внеся туда ещё несколько новых репрессивных правовых норм в отношении СМИ и других информационных ресурсов, получающих финансирование из-за рубежа.

Законопроект, который по задумке авторов должен был позволить властям немедленно блокировать не только интернет-ресурсы самих организаций, но и любые другие, содержащие «сведения, позволяющие получить доступ к указанным материалам», буквально за пару дней видоизменился до неузнаваемости и оброс большим количеством новых поправок, которые прошли до странности быстрое согласование в соответствующих комитетах и управлениях Госдумы. Из «просто репрессивного» документ превратился в своего рода «законопроект-манифест» в духе «Наш ответ Чемберлену». Данная метаморфоза произошла с ним по причине того, что часть российских государственных каналов была заподозрена американскими властями в пропаганде и попытке повлиять на президентские выборы 2016 года в США, из-за чего данные телеканалы, в первую очередь — RT, подверглись давлению. Недавно вышеупомянутый телеканал RT вынужден был не только зарегистрироваться в качестве иностранного агента, но и «забыть», кем он финансируется. Российские власти восприняли этот шаг как недружественный со стороны США и решили в качестве «зеркального ответа» принять закон, который фактически делает иностранными агентами все зарубежные или получающие финансирование из-за границы российские СМИ (поэтому данный законопроект и получил неформальное название «закон Russia Today»).

Законопроект был принят во II чтении 411-ю голосами при отсутствии воздержавшихся, а также тех, кто против. Спикер парламента Вячеслав Володин даже заметил, что такого единодушия не было уже очень давно. Серьёзных замечаний или принципиально важных вопросов к документу не прозвучало.

Перед голосованием небольшое вступительное слово произнёс Володин, посетовавший, что данная мера вынужденная, и она является ответом на недружественные действия США в отношении российских СМИ. Далее выступил глава комитета ГД по инфополитике Леонид Левин, сообщивший депутатам суть законопроекта, и его риторика также характеризуется крылатым выражением «Видит бог, не мы хотели этой войны». Левин уточнил, что в первую очередь закон будет касаться СМИ и организаций Соединённых Штатов, как «зеркальная мера» на действия тамошних властей по отношению к российским новостным агентствам Russia Today (RT) и Sputnik. На свободе слова новый законопроект, по мнению Толстого, который также высказался перед голосованием, никак не скажется.

Согласно внесённым поправкам, теперь Генпрокуратура может заблокировать ту или иную организацию не только за присутствие на его сайте информации о массовых беспорядках или о несогласованных акциях, но и вообще — за «распространяемую с нарушением закона информации». Далее в документе практически все пункты, регламентирующие принятие репрессивных мер за распространение или размещение «информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка» были заменены словами «распространяемая с нарушением закона информация».

Левин также предложил депутатам проголосовать за внесённую в документ поправку, отменяющую обязательство для новостных агрегаторов проверять достоверность информации, взятой с государственных сайтов, поскольку в данном случае ответственность ложится «непосредственно на чиновника».

Документ также вносит в статью 6 закона РФ от 27 декабря 1991 года «О средствах массовой информации» поправку следующего содержания:

«Юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, или иностранная структура без образования юридического лица, распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы (иностранное средство массовой информации), могут быть признаны иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента, независимо от их организационно-правовой формы, если они получают денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников. В порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, к иностранному средству массовой информации могут быть применены положения Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», регулирующие правовой статус некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, за исключением специальных положений, которые применяются исключительно к организациям, созданным в форме некоммерческой организации. Иностранное средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента, несет права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» для некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента».

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Собственно, из вышеописанного вытекает, что любая организация (в том числе и СМИ), получившая хотя бы доллар (йену, тугрик, рупию) из-за границы, будет с момента окончательного принятия документа считаться «иностранным агентом». По мнению российских правозащитников и журналистов, которое они высказывали накануне, данный закон станет своего рода «правовой дубинкой», которой власти будут бить любые неподконтрольные им СМИ, наказывая за несговорчивость. Ну а «блокировочная» норма позволит в быстром режиме ограничивать доступ к их сайтам.

О том, что принят был этот законопроект без соответствующего общественного обсуждения, а также согласования с отраслью, думаем, напоминать никому не нужно. Совершенно очевидно, что принимаемый документ — типичная дань сиюминутной конъюнктуре, никоим образом не отвечающая интересам граждан России, а также нарушающая целый ряд уже существующих правовых норм и Конституции страны — в частности. Формулировки законопроекта расплывчаты, имеющие слишком широкое трактование, а значит могут быть применены в «ручном режиме» против кого угодно.

Третье, окончательное чтение законопроекта состоится сегодня же, во второй половине дня. В том, что закон будет принят, сомнений практически нет. Следите за обновлениями.

Дополнение к статье:

Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении законопроект, который позволяет признавать зарубежные СМИ иностранными агентами. За документ проголосовали все 414 присутствовавших на заседании депутатов.

«Мы этот закон принимать не хотели, это закон которого могло бы и не быть. В России никогда не принимались меры, которые ограничивали бы свободу слова в любых ее проявлениях», — заявил перед голосованием вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Теперь законопроект должен быть рассмотрен Советом Федерации, а после утверждения — отправлен на подпись президенту.

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Михаил Федотов накануне принятия законопроекта заявил, что документ о признании иностранных СМИ иноагентами «написан на коленке»:

«В нем перепутано все, что можно. Во-первых, средство массовой информации, как написано в законе «О СМИ», это — форма периодического распространения массовой информации. Форма не может быть субъектом правоотношений, она может быть только их объектом. Возлагать на СМИ какие-либо обязанности, все равно, что возлагать обязанности на вещи. То есть [депутаты] перепутали, что такое СМИ, а что такое юрлицо».

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По словам Федотова, попытка разработчиков поправок соединить вместе закон «О СМИ» и закон «О некоммерческих организациях» — «некорректна». «Закон об «НКО» относится к гражданскому законодательству, а закон «О СМИ» к информационному, — говорит он. — Кроме того, нельзя вносить поправку, которой вносится изменение в закон «О СМИ», в законопроект, который называется «О внесении изменений в «Закон об информации, информационных технологиях и о защите информации». Законопроект должен иметь другое название, а следовательно, и другую концепцию».

Фёдоров предложил депутатам внести законопроект заново, чего, как мы смогли убедиться, не произошло.

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, комментируя данный законопроект, заявил, что «Стрельба по собственным ногам — любимый спорт нашей власти».

40 миллионов рублей — это годовая зарплата сотрудника американской «Раши Тудэй». На сайте Минюста США выложены документы, которые «Раша» обязана была предоставить для регистрации иностранным агентом, и вот из них-то и выясняется любопытное», — написал политик в своём Facebook.

«Во-первых (впрочем, это мы знали и так), никакой «Раши Тудэй» юридически не существует, — пишет Гудков. — Есть мутное АНО «ТВ-Новости», которое не отчитывается о своих финансах, хотя и должно. В США АНО действует не само, а через партнеров. И вот один из таких партнеров — контора под названием T&R с единственным сотрудником, гражданином США Михаилом Солодовниковым. Ему-то в год 670 тысяч долларов и платят. И это только в Вашингтоне, а таких контор в разных штатах у «Раши» много.

Одна эта компания только за два месяца проела больше 6 миллионов долларов. Причем, самое смешное, уверяет, что вовсе не на политическую деятельность, а на информирование и развлечение. Вот так и надо записать и запомнить: мы тратим миллионы долларов, чтобы развлекать американцев и содержать граждан США.

Какая у нас в стране средняя зарплата? Примерно 35 тысяч в месяц, 400 тысяч в год (по оптимистическим госценкам)? — Ну, передавайте привет господину Солодовникову с его 40 миллионами. Аккурат в 100 раз больше.

И вот же что самое главное: оно, может быть, и не было бы так больно за выпущенные в трубу доллары, если бы от них был хоть какой-то эффект. Мягкая сила — это важно. Но единственный эффект от нашей «внешней политики» — это катастрофическое падение репутации России и новые подозрения в наш адрес. За наши же, подчеркиваю, деньги.

Стрельба по собственным ногам, а никакое не каратэ — вот любимый спорт нашей власти».

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой привычно ссылается на «американский опыт», приводя в пример 400 организаций и 2000 физлиц, зарегистрированных в США как «иностранный агент», в то время как в РФ нет нормы о физических лицах, а организаций со статусов «иноагента» в России сейчас 88. По его словам, «иностранный агент» — это не наказание, а «просто усиление государственного контроля за тем или иным субъектом рынка», которая выльется в «необходимость чаще сдавать отчётность, проходить аудит, указывать, что они получают деньги из-за рубежа».

«Давайте не будем исходить из того, что наша власть зла и порочна, — говорит Толстой. — Мне кажется, что ценности свободы слова в России уважаются, безусловно, и президентом, и Госдумой. Тут нет никаких покушений. Пока ничего, что могло бы задевать интересы СМИ, в реальности не происходит».

Отвечая на вопрос, будет ли «наказан» телеканал RT по данному закону, поскольку он получает иностранное финансирование, вице-спикер постарался уйти от прямого ответа, заявив, что «в данном случае все решения будут принимать органы исполнительной власти на основании критериев, которые войдут в том числе в подзаконные акты Минюста», и это министерство вряд ли «будет сам себе стрелять в ногу, наказывать наших».

Относительно соцсетей, по мнению Толстого, закон применяться не будет, поскольку «это средство доставки информации», как телевизионные приёмники или радиочастоты. Закон об «иноагентах — СМИ» касается содержания [организации, СМИ].

«Условно говоря, если СМИ, которое признано в России «иностранным агентом», размещает свою информацию в соцсетях, то да, оно должно будет их маркировать. Так как это предусмотрено законом об НКО. А в остальном это никаким образом соцсетей не касается. Так же, как ваш ноутбук не может оценить качество просмотренных вами фильмов, так и Facebook вряд ли заинтересуется, что у него один из миллионов пользователей будет смотреть маркированные страницы», — уверяет Толстой.

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