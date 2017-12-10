Новые требования предоставлять ИНН получателями посылок привели к почтовому коллапсу

Тысячи посылок из зарубежных магазинов остаются на таможне и складах авиаперевозчиков из-за новых правил Федеральной таможенной службы (ФТС), которые требуют предоставления ИНН получателя и ссылок на купленные в интернет-магазинах товары, сообщил директор по развитию агрегатора курьерских служб Shiptor Андрей Лямин.

Напомним, новые правила по оформлению доставки посылок из зарубежных интернет-магазинов начали действовать с 7 декабря 2017 года. Накануне введения новых норм таможенники заявили, что это «оптимизирует порядок таможенного декларирования экспресс-грузов, завершая эксперимент, введенный приказом от 15.09.2014 № 1772 «О совершении таможенных операций в отношении товаров для личного пользования перемещаемых перевозчиками в адрес физических лиц – получателей товаров»».

ФТС России тогда отмечала, что «проводимый с 2014 года эксперимент упростил оформление экспресс-грузов за счет использования реестра данных и подачи сведений в электронном виде. Применение порядка, установленного в рамках эксперимента, позволило создать информационную базу данных о товарах для личного пользования, доставляемых в адрес физических лиц, и проанализировать содержащиеся в ней сведения (о частоте перемещения и стоимости ввозимых товаров) для принятия таможенными органами соответствующих решений о выпуске товаров без уплаты или с уплатой таможенных платежей».

Экспресс-перевозчики в рамках эксперимента собирают ИНН получателей и электронные ссылки на приобретенные за границей товары. ФТС объясняла, что проводит эксперимент для снижения рисков ввоза товаров на подставных лиц, с помощью которых недобросовестные плательщики пытаются избежать уплаты пошлин. Но красивая теория, как это часто бывает, столкнулась с суровой практикой.

Сейчас импортной пошлиной в РФ облагаются зарубежные покупки граждан на сумму более 1 тысячи евро. При этом власти обсуждают вопрос о снижении порога беспошлинного ввоза покупок: в закон о бюджете на 2018-2020 годы даже заложены доходы от снижения этого порога до 20 евро для интернет-покупок.

«Уже сейчас тысячи посылок лежат на таможне и складах авиаперевозчиков без ИНН. И зарубежные интернет-магазины, и курьерские службы понесли большие убытки из-за внезапного сюрприза ФТС», — сказал Лямин.

«К нововведениям никто не оказался готов. Зарубежные интернет-магазины только начали собирать необходимые данные покупателей. Поэтому часть груза содержит ИНН, часть — нет. Некоторые посылки уже начинают возвращаться обратно поставщикам», — посетовал представитель компании.

Ранее он говорил, что около 30% российских покупателей зарубежных интернет-магазинов не смогут или не захотят предоставлять ИНН в рамках эксперимента ФТС, поэтому они рискуют лишиться своих заказов в новогодний период.

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