Жалоба на необоснованные блокировки дошла до ООН

Свое мнение на жалобы российских СМИ по поводу принудительной блокировки властями их сайтов обнародует в ЕСПЧ спецдокладчик ООН по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Дэвид Кайе. Участие третьей стороны в деле, рассматриваемом в ЕСПЧ, допускается, когда решение имеет высокую общественную значимость. Спецдокладчик ООН выступит как эксперт, обладающий познаниями, которые могут помочь суду с решением.

«Вот и ООН сгодилась, — прокомментировал эту новость адвокат международной организации «Агора» Павел Чиков. — Незаконная блокировка Граней.Ру и Каспаров.Ру приводит к созданию стандарта свободы интернета для всей Европы. Дамир Гайнутдинов [также один из адвокатов «Агоры»] стоит у штурвала».

Заявителями выступают пять медиаресурсов, включая Grani.Ru и РосКомСвободу. Доступ к «Граням» был закрыт Генпрокуратурой во внесудебном порядке, поскольку СМИ «тенденциозно оценивало действия участников несанкционированных акций» и осуществляло «призывы к массовым беспорядкам». Ко второму – по решению суда, за публикацию запрещенной информации о способах обхода блокировок. Ранее Кайе критиковал вмешательство государств в работу интернет-провайдеров, называя это цензурой, а также призывал прекратить демонизировать СМИ, выступающие с критикой властей.

«В письме, в котором запрашивалось разрешение вступить в дело, говорится, что спецдокладчик намерен представить суду свои соображения относительно практики блокирования информации в интернете и гарантии в этой связи свободы СМИ»,— в беседе с журналистами сказал Дамир Гайнутдинов (сопровождает иски ресурсов «Каспаров.ру» и «Грани.ру»). Он также подчеркнул, что это первый случай в ЕСПЧ, когда в рамках жалоб о нарушении прав на свободу слова в России в дело вступает спецдокладчик ООН по свободе слова. «Решение по этому делу повлияет на все страны Евросоюза, задаст стандарты работы, так как эта тема в принципе новая для Европы»,— подчеркнул адвокат.

Напомним, в сентябре этого года ЕСПЧ коммуницировал и объединил пять жалоб на блокировку от «Каспарова.ру», «Граней.ру», «ЕЖ.ру», «Роскомсвободы» и Worldview of Russian Civilization. Юристы, сопровождающие жалобы, считают, что мнение спецдокладчика усилит позиции истцов.

В настоящий момент Минюст РФ готовит ответы на вопросы, которые поставил перед ним ЕСПЧ в рамках дела о блокировке информационных ресурсов. В частности, судей интересует, являются ли нормы «достаточно точными и предсказуемыми в своем применении» и «дают ли они достаточную степень защиты от произвола». «У Минюста России есть время до 15 января. После этого мы предоставим свои замечания на ответы»,— пояснил Дамир Гайнутдинов.

В сентябре 2017 года власти Российской Федерации направили свои замечания по существу жалобы, которые вряд ли можно назвать внятным ответом по существу. Затем, по просьбе ЕСПЧ, РосКомСвобода дала свой развёрнутый комментарий о правоприменении законодательства о блокировках.

Напомним также, что летом прошлого года совет ООН про правам человека принял резолюцию, в которой осуждает страны, нарушающие доступ в интернет для своих граждан. Резолюция опирается на предыдущее заявление о том, что «те же права, которыми люди обладают в офлайне, должны соблюдаться и в онлайне». В частности, это касается свободы выражения и доступа к информации.

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