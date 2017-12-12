Кассационная жалоба на приговор ловцу покемонов подана в Верховный суд РФ

Сегодня защита видеоблогера Руслана Соколовского, осужденного за оскорбление чувств верующих после ловли покемонов в екатеринбургском Храме на Крови, подала кассационную жалобу в Верховный суд РФ, рассказал адвокат блогера Алексей Бушмаков.

Защита ловившего в храме покемонов блогера Соколовского подала кассацию в Верховный суд РФ:https://t.co/75MnV9gvbn pic.twitter.com/a3nBpujEXy — ТАСС (@tass_agency) December 12, 2017

Ранее Свердловский областной суд отклонил кассацию защиты Соколовского на приговор и апелляционное постановление суда. Защита заявляла, что будет до последней инстанции требовать оправдания блогера.

«Решил таким образом отметить День Конституции. Одно из основных прав человека по Конституции — это свобода выражения мнения, которую в деле Соколовского суды буквально распяли. Это — первое дело по статье 148 УК РФ, которое дойдет до Верховного суда. И, может быть, Верховный суд определит для себя какие-то понятия при этом рассмотрении», — говорит Бушмаков.

Защита обжалует приговор еще и из-за того, что в его основу, по мнению юриста, положены сомнительные показания свидетелей, а также необъективная и незаконная экспертиза. Кроме того, Бушмаков возмущен, что Верх-Исетский районный суд в приговоре запретил блогеру три года посещать публичные мероприятия. При этом ни в одном российском правовом акте не прописано понятие «публичное мероприятие». «Приговор должен содержать только точные критерии и термины. К примеру, ты пошел гулять и встретил на пути демонстрацию, и все — считай, нарушил приговор», — отмечает адвокат.

«В основу приговора положены показания свидетеля Сергеева, который в суд не явился, но показания его оглашены, хотя на предыдущих стадиях производства подзащитный не мог опорочить его показания и задать Сергееву вопросы. Также озвучены показания тайного свидетеля, допрошенного в нарушение уголовно-процессуального кодекса, так как ему никто не угрожал, о чем он [свидетель] сам пояснил под протокол судебного заседания. Надеюсь, что высшая судебная инстанция отреагирует на вопиющие нарушения закона, допущенные обвинением и судом при рассмотрении дела Руслана», — отметил адвокат.

Соколовский стал известен как видеоблогер, ловивший покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. В мае 2017 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы условно. Блогер был признан виновным в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих и незаконном обороте специальных технических средств. Также суд предписал блогеру удалить все видеоролики, которые оскорбляют чувства верующих, и запретил участвовать в массовых мероприятиях. После этого Свердловский областной суд смягчил наказание до двух лет и трех месяцев условно.

Кроме этого, у Соколовского оказались заблокированы все банковские счета, поскольку он был внесён в списке экстремистов и террористов Росфинмониторинга — это стало причиной возмущения популярных российских блогеров и пользователей Рунета, которые обратились к властям с требованием отменить статью 282 УК РФ и реформировать «антиэкстремистское» законодательство. Также ими была запущена акция #СоколовскийНеТеррорист в поддержку «ловца покемонов».

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