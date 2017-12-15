15.12.2017
Отмена сетевого нейтралитета вызвала в США бурю негодования
Принцип #NetNeutrality заменён мерами, дающими крупным операторам связи широкие полномочия в определении того, к какому контенту могут получить доступ пользователи, а к какому – нет

net neutrality fcc protest

Федеральная комиссия по коммуникациям США (FCC) тремя голосами против двух приняла план, предложенный ее председателем Аджитом Паи, которого на эту должность назначил президент Трамп. План предусматривает смягчение правил для телекоммуникационных компаний и ограничение контроля федерального правительства над интернет-сферой. Таким образом был отменён введенный два года назад принцип «сетевого нейтралитета», гарантировавший равный доступ к интернет-сервисам, заменив его на меры, смягчающие ограничения для крупных интернет-провайдеров и дающие им право манипулировать сетевым трафиком в своих интересах: давать приоритет одним сервисам, ограничивать или снижать скорость при доступе к другим. 

Принцип «сетевого нейтралитета» предполагает, что провайдеры не могут по-разному относиться к тем или иным сайтам или видам трафика — к примеру, блокировать трафик или брать отдельную плату за увеличение скорости доступа к какому-то сайту. В комиссии свое решение назвали действием, направленным на «восстановление свободы в интернете».

Предложение Паи, вызывающее неоднозначную реакцию в США, отменяет политику «сетевого нейтралитета», которую продвигал экс-президент Барак Обама. Отмена правил, гарантирующих равное отношение ко всем видам трафика, спровоцировало сотни протестов и более миллиона звонков членам Конгресса со стороны противников плана. Некоторые организации потребителей пообещали обжаловать новые правила в суде.

План устраняет ограничения, не позволявшие таким крупным провайдерам, как Comcast, Verizon и AT&T, блокировать определенные виды трафика или взимать за них дополнительную плату, и лишает штаты возможности вводить собственные правила.

По словам Паи, его план позволит устранить ненужные ограничения и позволит большему количеству американцев получить доступ к интернету. Он даст крупным интернет-провайдерам право блокировать приложения конкурентов, замедлять доступ к определенным услугам и ускорять соединение с ресурсами компаний, которые готовы за это платить.

«До 2015 года, когда были введены эти правила, у нас был открытый и свободный интернет, – заявил Паи в интервью NBC перед голосованием. — Так будет и в будущем благодаря упрощенным правилам и рыночному подходу. Выиграют и потребители, и предприниматели. Всем участникам интернет-экономики будет лучше при рыночном подходе».

Британский инженер и создатель Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли, выступил против изменений американской политики в Интернете. На этой неделе он заявил на онлайн-платформе Medium: «Сетевой нейтралитет – принцип, при котором интернет-провайдеры не отдают предпочтения одним видам трафика перед другими, является фундаментом интернета, каким мы его знаем сегодня».

По словам Бернерса-Ли, правила Паи позволят провайдерам «решать, к каким сайтам вы можете получить доступ и с какой скоростью они будут загружаться». «Иными словами, они смогут определять, какие компании будут преуспевать в интернете, чьи голоса будут услышаны, а чьи – заглушены».

Однако лоббист крупных телекоммуникационных компаний Джонатан Сполтер, глава торговой группы USTelecom, отмахивается от опасений противников изменений: «Я с нетерпением жду предстоящих недель, месяцев и лет, когда окажется, что ни одно из этих мрачных предсказаний не сбылось».

Реакция американских пользователей на отмену «сетевого нейтралитета» была предсказуемо отрицательной. Тысячи пользователей Twitter написали в соцсети множество пессимистических комментариев с пометкой «RIP internet».

Однако многие пользователи не думают сдаваться. Решение FCC ещё должен одобрить Конгресс США, и американские пользователи размещают в Twitter посты со списком штатов, чьи представители готовы или не готовы голосовать за отмену «сетевого нейтралитета», а также просьбой повлиять на своих избранников в этом вопросе:

 

Кроме этого, на сайте Change.org была размещена петиция с требованием к FCC, Палате представителей и Сенату Конгресса США не отменять правила «сетевого нейтралитета». В данный момент петицию подписало более 2 миллионов человек.

Правозащитная организация «Фонд электронных рубежей», которая изначально была против новой инициативы американских коммуникационных монополистов и стояла у истоков протеста против отмены «сетевого нейтралитета», считает этот акт «подковёрной сделкой и отходом от более чем десятилетней работы по защите интернет-пользователей от несправедливых [интернет-]практик». Также EFF видит в этом слабость правоприменения антимонопольного законодательства. Организация заявляет, что теперь «борьба за сетевой нейтралитет переходит в новую фазу — и нам понадобится ваша помощь»:

«Лучший способ помочь прямо сейчас — связаться с Конгрессом . Но не останавливайтесь на достигнутом — для защиты онлайна нам потребуется какой-то автономный резонанс. Активисты планируют протесты по всей стране и в органах власти. Ваши голоса должны быть услышаны. Если же общественный резонанс и общественные интересы будут проигнорированы, у нас будет новый рубеж защиты: суды. В предлагаемых правилах имеется ряд юридических недостатков, и мы будем рады указать на них судьям. FCC может отказаться от своей роли в защите Интернета, но мы этого не сделаем».

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don but rks

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