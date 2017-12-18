Украинские силовики провели обыск у основателя русскоязычного криптовалютного журнала ForkLog

В съемную квартиру основателя крупнейшего русскоязычного журнала о криптовалютах и блокчейне ForkLog Анатолия Каплана (Климова) в Одессе вошли представители главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) с двумя понятыми и провели обыск.

Основанием для обыска послужило уголовное производство против группы лиц из США и Украины, которые, по данным следствия, разработали преступную схему завладения денежными средствами с платежных карт третьих лиц.

Как заявили сотрудникам СБУ подозреваемые, они осуществляли «обмен криптовалюты «Биткоин» на украинскую гривну с помощью интернет-ресурса «Форклог». Предоставленная ими информация сама по себе не соответствует действительности, поскольку функционал, позволяющий осуществлять такой обмен, на сайте отсутствует, и никакой подобной «помощи» ForkLog никогда не оказывал. Кроме этого, ни одно из указанных в документе лиц никоим образом не связано ни с деятельностью ForkLog, ни с его основателем, и никаких доказательств обратного следователи не предоставили.

При обыске сотрудники СБУ изъяли несколько устройств с хранящимися на них криптовалютами, ноутбук и другие личные вещи Анатолия Каплана. При этом один из сотрудников СБУ предпринимал попытки вывести биткоины на свой кошелек прямо во время обыска, на что адвокат Каплана вызвал полицию, сообщил о предполагаемом грабеже и вызвал наряд. После этого попытки вывести биткоины на свой адрес прекратились.

Однако уже на следующий день после обыска с криптовалютного кошелька Ethereum, который принадлежал Каплану, на вновь созданный кошелек были переведены все монеты ETH на адрес, который, по всей видимости, принадлежит сотрудникам СБУ. Кроме того, как сообщил Анатолий Каплан, вечером того же дня неустановленными лицами была предпринята попытка снять с его личной банковской карты 3000 гривен (около 110 долларов США).

В это же время в одесском офисе ForkLog также начался обыск, в результате которого были конфискованы наличные деньги компании, вся техника (около десяти устройств iMac) и бутылка рома Kraken.

«На мой взгляд, — комментирует произошедшее Каплан, — данная ситуация напрямую иллюстрирует один из возможных сценариев развития взаимоотношений государства и криптовалютного сообщества, поэтому мы решили предать дело огласке. Поскольку речь идет не столько о защите моих личных интересов или интересов ForkLog, сколько о защите интересов всего сообщества. И это событие является предупреждением для всех, кто связан с блокчейн-технологиями, при этом не имеет значения, насколько вы публичны».

Также, по словам основателя Forklog, его адвокат выявил в ходе обысков ряд процессуальных нарушений, в частности — прерывание видеосъёмки, и в данный момент защита работает над тем, чтобы вернуть Каплану изъятое в ходе обысков имущество.

Защищать интересы пострадавшего от действий СБУ основателя ForkLog будет адвокат и управляющий партнер юридической компании Juscutum Артем Афян. По его мнению, этот инцидент очень важен для всего криптосообщества:

«Финансовые регуляторы могут занимать взвешенную и осторожную позицию, заявляя о том, что они пока не готовы дать определение криптовалюте. В это же время украинская правоохранительная система своими активными действиями демонстрирует, что криптовалюта — это достаточно ценный актив, чтобы ради него устраивать облавы. Обычно перед Новым годом происходят обыски, сопряженные с хищением в ювелирных магазинах, а трендом этого сезона стали криптовалюты. «То, что данный обыск бесполезен в рамках расследуемого дела, не представляет сомнений. С тем же успехом можно было бы провести обыск в офисе Первого национального телеканала, заявив, что они торгуют оружием, поскольку показывают об этом сюжеты».

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Еще один примечательный факт – в определении судьи не было пункта, разрешающего изъятие техники, но, по словам адвоката Дмитрия Гадомского, для следователя это не стало никакой помехой. И это в свете недавно принятого Верховной Радой Украины закона с обязательной видеофиксацией обысков и запрета на изымание серверов, который вступил в силу с 7 декабря (вопрос только для кого?).

«Само по себе ситуация вызывает недоумение, и если все действительно так, как рассказывает Каплан, и в будущем будут доказаны все упомянутые нарушения со стороны представителей силовых структур, то в таком случае можно будет констатировать, что все у нас очень плохо. А все думали, что «дном» была недавняя волна обысков у IT-компаний», — констатирует украинское профильное издание.

В СБУ пока никаких официальных заявлений не делали.

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