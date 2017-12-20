Верховный суд не смягчил приговор хакерам «Шалтай-Болтай»

Верховный суд России оставил без изменений приговор Константину Теплякову и Александру Филинову, каждый из которых был осужден на три года за незаконный доступ к компьютерной информации в составе хакерской группы «Шалтай-Болтай». Приговор был вынесен в сентябре этого года Мосгорсудом.

Верховный суд отказался смягчить приговор участникам группы «Шалтай-Болтай» https://t.co/u2PSKeTfJw — Business FM (@Radio_BFM) December 20, 2017

Напомним, данная хакерская группировка стала известной благодаря «сливу» электронной переписки известных людей, именитых журналистов и высокопоставленных чиновников. Причём некоторые СМИ утверждают, что хакеры могли быть связаны с высокопоставленными чиновниками из ФСБ.

«Шалтай-болтай» взламывал почтовые ящики и мобильные устройства, добытый контент хакеры предлагали выкупить своим жертвам, а при отказе выставляли на продажу. Интересен ещё тот факт, что рядовые исполнители получили сроки большие, чем лидер группировки Аникеев — он пошёл на сделку со следствием, дал показания против своих бывших подчинённых и был осуждён на два года лишения свободы, будучи признанным судом виновным по статье «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации».

Потерпевшими по делу Аникеева признаны четыре человека: помощник президента РФ Андрей Белоусов, топ-менеджер Сбербанка Евгений Кисляков, телеведущий Дмитрий Киселев, а также Елена Морозова из группы «Сумма».

Среди возможных потерпевших от действий группы назывались пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Наталья Тимакова и замначальника управления внутренней политики администрации президента Тимур Прокопенко, но они заявили об отсутствии ущерба, и следствие не нашло оснований для признания их в таком статусе.

Практически сразу после вынесения приговора Теплякому и Филинову защита подала апелляцию, однако сегодня суд второй инстанции отклонил её.

«Мы просили назначить им наказание, которое ранее просил прокурор с отбытием в колонии-поселении», — рассказала защитница Филинова Наталья Земскова. По ее словам, в настоящее время каждый из осужденных отсидел по году и как отбывший треть наказания имеет право на условно-досрочное освобождение.

.



.

Читайте также:

Царьград: «Шалтай-болтай» работал через высокопоставленного сотрудника ФСБ

🔓

Лидер «Шалтай-Болтая» получил 2 года колонии

🔓

Россия и США обменялись обвинениями в кибершпионаже

.

