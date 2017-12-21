Кто на Руси за пользователей Wi-Fi не в ответе?

Федерация рестораторов и отельеров России попросила члена комитета Совета федерации по социальной политике Игоря Фомина обратиться в Минкомсвязь за разъяснениями по идентификации пользователей бесплатного Wi-Fi. По мнению участников рынка, нечеткость действующих формулировок создает «почву для двоякого толкования законодательства контролирующими органами» и условия «для дополнительного административного давления на бизнес (со стороны прокуратуры и территориальных органов Роскомнадзора)».

Обязательная идентификация пользователей бесплатного Wi-Fi предусмотрена федеральным законом 97-ФЗ, принятым в мае 2014 года. За раздачу Wi-Fi без авторизации компаниям грозит штраф в размере 50–300 тыс. руб. Роскомнадзор за 11 месяцев 2017 года проверил более 28 тыс. точек доступа Wi-Fi. Нарушение порядка идентификации пользователей выявлено более чем в 1,9 тыс. случаев, то есть около 7% от всех проверенных точек, сообщили в пресс-службе ведомства. По итогам проверок территориальные органы Роскомнадзора возбудили 300 дел об административных правонарушениях, наложили штрафы на сумму 1,2 млн руб. и вынесли 28 предупреждений.

Относительно регулирования деятельности публичных точек доступа в интернет существует схожая с озвученной выше проблема — владельцы общественных точек доступа в интернет почему-то обязаны фильтровать входящий трафик. Это касается всё тех же заведений общепита, школ, библиотек и т.п. Не так давно стало известно, что этой обязанностью также «осчастливят» театры, стадионы, поликлиники. Поскольку мониторинг Сети на предмет запрещённой информации с последующей её блокировкой в служебные обязанности большинства из владельцев публичного Wi-Fi не входит (да им и некогда заниматься борьбой с ветряными мельницами), данные заведения после соответствующих проверок получают штрафы, а сами руководители почему-то обязаны краснеть перед проверяющими и пить валерьянку.

Плюс к этому, учебным заведениям ещё и навязываются системы фильтрации, которые, во-первых, работают некорректно, во-вторых, сама по себе их деятельнеость бессмысленна, поскольку на вместо одного заблокированного сайта с противоправной информацией окажется сотня таких же, и никак их не отфильтруешь — об этом пару месяцев назад высказывался министр образования Калужской области Александр Аникеев. Будут ли предприняты властями какие-то конкретные шаги для решения этой проблемы, пока непонятно. Видимо, работникам образование необходимо воспользоваться опытом Федерации рестораторов и отельеров и обратиться к регулирующим органам с соответствующим официальным письмом.

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