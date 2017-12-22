Непопулярные госсайты решено закрыть

В правительстве обсуждается реорганизация системы официальных сайтов министерств и ведомств, один из сценариев — объединить интернет-ресурсы органов власти в единый портал, отказавшись от развития собственных сайтов госорганов с низкой посещаемостью. Такой вариант содержится в концепции развития единой цифровой среды интернет-сайтов госорганов.

Правительство намерено закрыть непопулярные ведомственные сайты. Между прочим, сейчас действуют около семи тысяч сайтов государственных органов различных уровней https://t.co/tFzSURuZFH pic.twitter.com/GI8Zq3QoKz — #говоритмосква (@govoritmsk) December 22, 2017

Второй вариант — сохранить существующие сайты госорганов, но использовать согласованные методы развития, единые принципы организации пользовательских интерфейсов и размещаемых данных, говорится в документе. Такой сценарий также предполагает запуск нового портала, который должен взаимодействовать с сайтами федеральных органов власти и реализовать принцип «одного окна».

Таким образом, снизятся затраты на дизайн и разработку сайтов, повторный ввод данных, доступ к ним и хранение. Так, в 2016 году на «информационные системы» федерального уровня было потрачено 39,36 млрд рублей.

Сейчас действуют около семи тысяч сайтов государственных органов различных уровней. При этом 80 процентов из них «малопосещаемые, но деньги на них всё равно тратятся», — сказал замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев.

Разработать концепцию летом поручил премьер-министр Дмитрий Медведев. Ею занимались Минкомсвязь и эксперты «открытого правительства» под руководством Михаила Абызова. Правительственная подкомиссия по цифровой экономике рассмотрит документ в начале 2018 года, позже его передадут в рабочую группу, возглавляемую Аркадием Дворковичем. Планируется, что документ одобрят к середине января.

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