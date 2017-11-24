Правительство РФ может получить полномочия по сокрытию информации в интернете

Правительство России на днях внесло на рассмотрение Госдумы законопроект №318825-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части регламентации раскрытия (размещения) информации о деятельности отдельных юридических и физических лиц)». Данный проект федерального закона, говорится в пояснительной записке, «разработан в целях защиты конституционного строя, прав и законных интересов граждан и юридических лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности Российской Федерации, в том числе для обеспечения гарантированного финансового сопровождения государственных контрактов по государственному оборонному заказу и безусловного прохождения платежей по контрактам в рамках военно-технического сотрудничества». Документом вносятся изменения в ряд законодательных актов, предусматривающие установление ограничений на раскрытие (размещение) информации о деятельности отдельных юридических и физических лиц. «Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации», — утверждается в пояснительной записке.

Одним из первых на этот законопроект обратил внимание директор НП «Информационная культура», член Комитета гражданских инициатив, эксперт в области открытых данных Иван Бегтин. По его мнению, инициатива Правительства несёт в себе массу скрытых правовых ловушек, которые могут существенно сказаться на свободе информации и свободе слова.

«За этим законопроектом скрываются новые полномочия Правительства по закрытию информации и их нельзя пропустить и не рассмотреть подробнее», — пишет эксперт.

Из текста законопроекта мы можем узнать что предполагается внесение изменений в 11 федеральных законов, среди которых есть «Законопроект про Гособоронзаказ (ГОЗ)», и он вводит:

процедуры закрытых электронных торгов для ГОЗ;

реестр уполномоченных банков выдающих банковские гарантии по ГОЗ;

закрытый реестр банковских гарантий по ГОЗ.

Бегтин обращает внимание, что в изменениях к закону 44-ФЗ появляются обязательства по сокрытии информации, относящейся к ГОЗ:

«а) часть 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

“5) закупок федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики в области обороны, государственного управления в области обеспечения безопасности Российской Федерации, подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, за исключением случаев, установленных частью 2 статьи 841 настоящего Федерального закона. Перечень указанных органов, учреждений и предприятий утверждается Правительством Российской Федерации”».

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Эти требования вполне конкретны, отмечает Бегтин, и фактически убирают из открытого доступа всю информацию о закупках по списку предприятий, который утвердит Правительство России — именно по списку предприятий, учреждений, органов власти, а не каким-то иным правилам. «Но дело в том что этими требованиями законопроект не ограничивается», — опасается эксперт.

Бегтин также замечает, что изменения коснутся не только ГОЗ, поскольку многие из них являются изменениями общего типа. Например, изменения в статью 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”: «6. Правительство Российской Федерации вправе определить случаи, при которых эмитенты не осуществляют раскрытие информации в соответствии с требованиями статьи 30 настоящего Федерального закона, а также лиц, в отношении которых эмитенты не осуществляют раскрытие указанной информации».

Ранее, в статье 30. «Освобождение эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации о ценных бумагах» эти полномочия были только у Банка России и при соблюдении нескольких условий и всегда в индивидуальном порядке. Теперь эти полномочия есть у Правительства Российской Федерации, причем не в индивидуальном порядке, а на тех условиях которое оно определит. Упоминание “определить случаи” позволяет не конкретизировать организации, а указать условия при которых организации подпадающие под них не осуществляют раскрытия информации

Аналогичная ситуация с изменениями в Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”:

«1) абзац третий дополнить словами “, если иное не установлено настоящим Федеральным законом”;

2) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

“Правительство Российской Федерации вправе определить случаи, при которых отдельные сведения, указанные в пункте 7 настоящей статьи, не подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, а также лиц, в отношении которых указанные сведения не подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”».

Бегтин замечает, что действие статьи теперь расширяется не только на юридические лица, но и на физических лиц, и в более жесткой форме — упоминание “не подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в дальнейшем может быть с развито до блокировки сайтов которые эти сведения будут размещать поскольку используется формулировка не разрешительная “не публиковать” как в законе о рынке ценных бумаг, а запретительная “не подлежат размещению” без указания кем именно они не подлежат размещению. При этом отсутствие последствий в данном законе недостаточно, поскольку Правительство России может установить их иным образом ссылаясь на эти положения в законе.

Эксперт отметил, что финансово-экономическое обоснование, как и у большинства других федеральных законопроектов, крайне короткое и тоже рапортует об отсутствии дополнительных расходов из федерального бюджета на реализацию данного законопроекта. «Но соответствует ли это действительности? Так ли это? Чтобы понять насколько финансово-экономическое обоснование оторвано от реальности, попробуем взглянуть на закон несколько иначе», — предлагает Бегтин.

В законопроекте ничего нет про информационные системы в которые вносятся эти изменения, поэтому если учесть их, то реальные затраты, которые можно разделить на три этапа, будут выглядеть так:

это когда информация размещается/не размещается на сайте организации. Требования законопроекта, в данном случае, действительно не несут дополнительных финансовых издержек поскольку _не требуют_ дополнительных усилий чтобы _не публиковать_ информацию. Они скорее сокращают набор действий сотрудников, чем увеличивают;

когда информация размещается или ограничивается в доступе в рамках информационных систем. Это всегда требует доработки этих систем и их, минимального или более серьезного изменения;

когда вводятся новые понятия, реестры, процедуры и не только.

Законопроект затрагивает сразу несколько существующих государственных информационных систем и информационных ресурсов:

АИС “Налог 3″ — в части выдачи справок по юридическим лицам

Единая информационная система (портал zakupki.gov.ru) — в части регистрации новых процедур, в части ведения перечня уполномоченных банков

Автоматизированные системы операторов электронных торгов — в части проведения закрытых процедур

Перечень уполномоченных банков по ГОЗ — на сайте Банка России, в виде подсистемы или в виде публикации перечня в формате Excel.

Подводя итоги, Бегтин отмечает, что:

Законопроект не соответствует своей пояснительной записке, он дает Правительству России неограниченные полномочия по сокрытию информации и ограничению к раскрытию информации о деятельности публично-правовых образований выходящие за пределы требований гособоронзаказа. Финансово-экономическое обоснование не проработано и не соответствует реальным расходам которые последуют от его реализации. Отдельный и важный вопрос о том, как будут реализовываться изменения в федеральных законах в отношении систем, которые собирали данные по всем перечисленным направлениям за эти годы. Это не только проект Госзатраты (проект Комитета Гражданских Инициатив), но и множество коммерческих и некоммерческих проектов консолидирующих информацию о бухгалтерской отчетности, аудиторских заключениях, данных по госконтрактам и, конечно же, данных реестра юридических лиц.

Комитет Госдумы по финансовому рынку уже дал положительный отзыв на этот законопроект и предложил включить его «в примерную программу законопроектной работы Государственной думы в период осенней сессии 2017 года (декабрь)».

Законопроект также рекомендовано направить в комиссию Госдумы, в парламентские фракции, Президенту РФ, в Совет Федерации, Правительство России, Счётную палату РФ, Общественную палату для подготовки отзывов и замечаний, а также в Правовое управление Аппарата ГД для подготовки заключения. Срок представления в комитет ГД по финансовому рынку отзывов, предложений и замечаний — до 28 ноября 2017 года. Срок подготовки к рассмотрению в первом чтении — декабрь 2017 года.

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