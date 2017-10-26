Путин пообещал не создавать интернет-барьеров для законопослушных пользователей

«Необходимо повысить безопасность российского сегмента Интернета», — об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности России. Для этого он предложил принять дополнительные нормативные акты (как будто их мало!), однако при этом необходимо строго соблюдать конституционное право на получение и распространение информации:

«Следует повысить безопасность и устойчивость работы инфраструктуры российского сегмента интернета. При этом подчеркну: речь не может идти об ограничении доступа законопослушных граждан к ресурсам глобальной сети, каких-то тотальных барьерах и фильтрах. Необходимо строго соблюдать и уважать конституционное право на получение и распространение информации».

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Исходя из того, что Президент ещё ни разу не наложил вето на самые репрессивные регулирующие Рунет законы, принятые Госдумой и одобренные Советом Федерации, не можем не разделить грустной иронии «Команды 29»:

Также глава государства отметил, что в этом году спецслужбы стали гораздо чаще выявлять преступников, которые вербуют людей в ряды террористических организаций, в том числе в ИГИЛ (группировка, запрещенная в России). Кроме того, была ужесточена ответственность за создание сайтов, подталкивающих детей и подростков к самоубийству. Напомним, речь идёт о законе, основанном на непроверенной информации и непозволительном манипулировании ею в региональных и центральных СМИ.

Президент подчеркнул, что кибератаки носят уже не локальный, а «глобальный характер и масштаб». По его словам, вторжение в электронные системы в сфере обороны и госуправления, жизнеобеспечивающей инфраструктуры, финансов, утечка электронных документов «могут обернуться самыми тяжелыми последствиями».

Путин напомнил, что некоторые страны уже создали свои кибервойска и поставили информационные технологии на военную службу «для ослабления конкурентов, для продвижения своих экономических и политических интересов, для решения геополитических задач в целом».

Не обошёл своим внимание Президент и тему импортозамещения. Глава государства призвал максимально снизить риски, связанные с необходимостью использовать иностранные программы и телекоммуникационное оборудование. «Нужно последовательно реализовывать проекты импортозамещения», — подчеркнул он.

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