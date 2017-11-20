В Госдуму внесён законопроект о запрете криминальной субкультуры в интернете

Законопроект, запрещающий пропаганду криминальной субкультуры в интернете и средствах массовой информации, внесён в Госдуму. «Запрещается в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях пропаганда криминальной субкультуры, которая выражается в распространении информации о социокультурных ценностях преступного мира, направленной на формирование привлекательности криминального образа поведения», — следует из текста законопроекта.

В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды АУЕ:https://t.co/Yinb90eErm — Znak.com (@znak_com) November 20, 2017

Соответствующие поправки предлагается внести в законы «О средствах массовой информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

В федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предлагается внести изменения, дающие право Роскомнадзору во внесудебном порядке блокировать сайты, контент которых формирует представление о привлекательности криминального образа жизни.

«В России на законодательном уровне не допускается пропаганда суицида, наркотиков, экстремизма как негативных и общественно опасных явлений. Вместе с тем формально до настоящего времени отсутствует запрет на пропаганду криминальной субкультуры, хотя популяризация преступного образа жизни имеет отнюдь не меньшую степень общественной опасности, а сама криминальная субкультура напрямую связана с экстремизмом, рэкетом и другими нарушениями законности и правопорядка», — отмечает автор законопроекта сенатор Антон Беляков.

Он сообщил, что в России активно функционирует неформальное молодежное сообщество, члены которого пропагандируют среди несовершеннолетних воровские и тюремные понятия, требуют соблюдения «воровского кодекса», собирают деньги на так называемый общак и устанавливают параллельную структуру власти по аналогии со взрослым преступным миром. Сенатор убежден, что необходимо предотвратить дальнейшее распространение этого опасного явления.

Комментарий по поводу данного законопроекта РосКомСвободе согласилась дать челябинская правозащитница, эксперт общероссийской общественной организации «За права человека» Валерия Приходкина, которая в составе ОНК 2-3 созывов по Челябинской области занималась инспектированием колоний и СИЗО:

«Криминальная субкультура культивируется не в интернете, а в армии и колониях для несовершеннолетних — она там цветёт и пахнет. Причём в армии проблема начинает становиться всё острее, поскольку происходит при попустительстве, а иногда и со стороны самих же госорганов. Начинается это сейчас уже в военкомате, когда молодого человека прессуют в духе «не служил — не мужик», и уже потом призывники, которые по сути всё ещё подростки, сами перехватывают этот стиль «социального общения», превращая армию во что-то наподобие колонии для малолеток. Впервые об «АУЕ», вокруг которого зачем-то разгоняется истерия, мы [правозащитники] узнали в воспитательной колонии для подростков в Атляне. Это культиваровалось там и больше никуда не расползалось. Во взрослых колониях такого не было и нет — разве что какой-то маленький процент присутствует, но он ничтожен.

Культивирование криминальной субкультуры в «малолетках» [колонии для несовершеннолетних] настолько жёсткое, что доходит до абсурда — выстраиваются какие-то «понятия», которые придуманы явно не взрослыми людьми. Как пример: нельзя использовать красные цвета, поскольку этот цвет соотносится с администрацией, с госсистемой. Если мама пришла на свидание с сыном и ногти у неё накрашены в красный цвет, он к ней не выйдет. Нельзя курить сигареты с красным цветом на пачке. Вот такой абсурд. Начинается всё с глупостей, и администрация, которая должна пресекать подобные вещи, смотрит на это сквозь пальцы. Какой тут интернет?! Всё от подростка к подростку. А во взрослых колониях, повторюсь, этого нет. Самое страшное, что чем больше запретов, тем больше будет расползаться это по стране. Как только запретят, будут расписаны все стены этим «АУЕ». Вот я за 60 лет своей жизни почти не слышала об этом, хотя инспектировала и подростковые, и взрослые колонии уже давно. И основная масса населения тоже вряд ли об этом слышала, но она узнает благодаря этой истерике. Чем больше запретов, тем больше подогревается интерес. А расслоение на субкультуры происходит из-за расслоения в обществе на богатых и бедных, на блатных и обычных».

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Как уже ранее отмечала РосКомСвобода, каком-то смысле здесь может повториться ситуация, схожая с истерией вокруг так называемых «групп смерти». Опасность таковых в интернете не была внятно никем доказана и даже более того — самими же правоохранителями опровергнута, однако это не помешало принять очередной «закон Яровой», ужесточающий законодательство в отношении склонения к самоубийству через интернет, а также вводящий наказание за «вовлечение детей в опасные группы». Но, несмотря на то, что раскрутить истерию вокруг темы «АУЕ» не удалось до уровня «синих китов», желающие на её волне ввести в Рунете ещё один пакет запретов всё-таки нашлись.

Сеть отреагировала на данную инициативу также ожидаемо спектически.

Вечер а Думу — Tim (@SurrNo) November 20, 2017

Закон в радость — Бионический Гуманоид (@Jetanamety) November 20, 2017

Ну да, еще один предлог для раздачи двушечек за слова — есть человек, а АУЕ найдется, фотки с котиками например — кот это ж знак «судим за разбой» — резонёр (@kikaitekiningen) November 20, 2017

Как бы объяснить этим ребятам в ГД и профильных министерствах, что деструктивные тренды в молодёжной среде законами не победишь. А вот усилить ореол «запретного», «тайного», а от того более притягательного, это запросто. — Alex K (@tipichny96) November 20, 2017

Супруга Дмитрия Богатова Татьяна Фёдорова считает, что «такой закон АУЕшникам только на руку. Их желание войти в блатной мир теперь упростится в разы. Достаточно будет всего лишь высказать его публично».

Адвокат «Агоры» Павел Чиков в своём комментарии отсылает к недавнему скандалу, произошедшему с участием Росгвардии в Москве: «Законопроект в то же время не запрещает бойцам Росгвардии охранять пьянки воров в законе. Пьянки же не в интернете, поэтому можно».

Создатель «русского Лурка» Давид Хомак в своём Telegram-канала тоже не обошёл вниманием эту тему: «Депутаты так и будут устраивать перестрелки с ворами в законе, а сядешь все равно ты. За мемчик с АУЕ».

Нам же, в свою очередь, странно — почему со столь неоднозначной инициативой выступил сенатор Беляков, ранее высказывавшийся против принимаемых Госдумой законов, усиливающих цензуру в Рунете?

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