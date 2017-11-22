Совет Федерации одобрил «закон Russia Today»

Верхняя палата Федерального Cобрания Российской Федерации рассмотрела и приняла большинством голосов при одном воздержавшемся «закон Russia Today»:

О том, что вопрос о поддержке закона о СМИ — иностранных агентах со стороны Совета Федерации уже практически решён, стало понятно вчера вечером — это подтвердили члены комитета по конституционному законодательству Александр Башкин и Андрей Клишас.

Ранее Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направил в верхнюю палату экспертное заключение на документ. В нем члены совета пожаловались на существенные недостатки в документе, который, по их мнению, принят с нарушениями регламента. Правозащитники предложили вернуть законопроек т на доработку в Госдуму, и сенатор Клишас пообещал рассмотреть все замечания СПЧ на заседании комитета.

По словам Башкина, сенаторов не убедило заключение экспертов. Члены Совфеда не увидели в документе нарушение прав СМИ, рассказал он. «Я не очень понимаю, права какого человека нарушает этот закон, — отметил сенатор. — Содержание документа, как и заключение СПЧ, не является препятствием для принятия закона сегодня». При этом сенатор не исключил, что закон, возможно, в дальнейшем будет дорабатываться. «Некоторые выступающие обратили внимание на то, не слишком ли мягкий закон, но это предмет обсуждения и доработки», — заключил Башкин.

К примеру, сенаторы могут предложить запретить СМИ-иноагентам аккредитоваться для освещения выборов, рассказал другой участник обсуждения. «Если мы уже установили, что они [представители иностранных властей] вмешиваются в наши выборы, почему мы должны разрешать им мониторить наши выборы? — заявил он. — Это почва для нарушений». Кроме этого, члены Совфеда на пленарном заседании могут выступить за введение «очень жесткого, уголовного» наказания за нарушение нового закона. Также он добавил, что после положительного решения профильного комитета закон с большой вероятностью поддержит «подавляющее большинство» сенаторов.

Источник в СовФеде также вчера сообщил о том, что зарубежным СМИ грозит блокировка в случае отказа регистрироваться в качестве иноагента. «Система уже разработана. Она предусматривает блокировку сигнала», — сказал он, пояснив, что речь как об эфирных СМИ, так и о сайтах. Что означает «блокировка сигнала» в интернете, он не уточнил.

На первом этапе закон коснется только проектов «Радио Свобода» и «Голоса Америки». CNN и Deutsche Welle он не затронет, добавил источник.

На сегодняшнем заседании Совета Федерации относительно закона о СМИ — иноагентах сенаторы показали завидное единодушие, как ранее это произошло с депутатами в Госдуме при рассмотрении данного законопроекта. Исключением стала сенатор Людмила Нарусова, которая упрекнула членов комитета по конституционному законодательству СовФеда в игнорировании замечаний СПЧ, особенно касающихся определений — расплывчатые формулировки могут трактоваться слишком широко, на что Клишас дал категоричный ответ в духе «всё учтено, не морочьте нам голову».

Во время выступления с разъяснительной речью Клишаса перед СовФедом сенатор Бушмин попросил «успокоить» российские СМИ, что данный закон их не коснётся, назвав эту информацию «провокацией для российских средств [массовой информации]», и Клишас подтвердил: «Конечно же это касается иностранных СМИ. Вы же знаете, что наши средства массовой информации не могут принадлежать иностранным юридическим лицам. Поэтому здесь можно чётко говорить о том, что исходя из положений закона и тех норм, которые там прописаны, — все эти ограничения могут и… подчеркну это… форма носит диспозитивный характер, — не значит, что эти ограничения будут введены. Эти ограничения могут быть введены в отношении определённых СМИ, и мы чётко исходим из того, что это будет определяться той ситуацией, в которой будут находиться наши средства массовой информации».

Министерство юстиции, также подчеркнул Клишас, получает полномочия «предпринять определённые шаги», если посчитает это необходимым, только в отношении иностранных СМИ. Тем самым председатель комитета СовФеда по конституционному законодательству подтвердил — ничего нового в правоприменении данного законопроекта не предвидится, оно снова будет осуществляться в «ручном» порядке.

Перед голосованием сенаторы получили право высказаться относительно законопроекта, и первой слово взяла Людмила Нарусова, которая заметила — документ был разработан в крайней спешке, поэтому не стоит торопиться принимать его, тщательно не обговорив терминологию и множество технических моментов: «К сожалению, та торопливость, которой руководствовались авторы закона, чтоб как можно скорей выполнить поручение Президента [дать «зеркальный ответ» США], отражается в некоторых неряшливых формулировках и, главное, в отсутствии терминов, понятийного аппарата». Сенатор заметила некорректные отсылки в законопроекте к другому закону — об НКО, где есть понятие «нежелательная деятельность», связанная с финансированием и политической деятельностью. По её мнению, в этом создаётся «коллизия, которая создаёт в правоприменительной практике сложности», потому что отдавать это на откуп Минюста, которое [ограничения] может быть применит, а может быть и не применит, — отсюда возникает вопрос критериев, которыми министерство будет руководствоваться. «Это дорога к вкусовщине, — отметила Нарусова, — или даже произволу». Нарусова считает, что такая колизия сделает закон чисто декларативным, устрашающим, «но не реальным в правоприменительной практике». Либо, наоборот, он будет применяться «без разбору» и «произвольно».

Вторым вопросом Нарусова озвучила другую коллизию: под иностранным СМИ может пониматься не только «недружественное западное», но и для Дальнего Востока — японские, китайские СМИ, которое проживающее там местное население хотело бы слушать и смотреть.

Сенатор от Пермского края А.Климов отметил, что тема эта для СовФеда не новая — комиссия занимается этим вопросом с лета. Интересным утверждением из его уст стало то, что Минюст США долгое время не обращал внимания на российские СМИ, однако как только тамошние власти увидели, «что его [RT] эффективность возрастает, они увидели, что американцы действительно смотрят эту программу», они именно избирательно на основании закона, принятого ещё в 1938 году, «провели такого рода административные методы», и «фактически вынудили RT последовать тем указаниям, которые шли из Минюста США». Со слов Климова, сенаторы и депутаты Госдумы на разных площадках ещё с лета неоднократно предупреждали американские власти, что если «они в практическом плане начнут вот это всё производить, мы вынуждены будем принимать адекватные меры зеркального характера». Сенатор апеллировал к Конституции России и уставу ООН, который гласит, что вмешательство во внутренние дела какой бы то ни было страны запрещено, поэтому Россия вправе пресекать такого рода попытки.

В целом его и коллег по СовФеду аргументацию в дальнейших выступлениях можно охарактеризовать крылатым выражением «Не мы начали эту войну».

Елена Мизулина сказала, что законопроект обязательно надо принимать, потому что он соответствует Конституции, он актуален политически, и «этот закон соответствует качеству и стандарту тех законов, которые мы с вами принимаем» [о, да!]. Елена Борисовна назвала данный документ «очень корректным», а также достаточно путанно заверила, что «никакой прямой аналогии применительно к иностранным СМИ, которые могут признаваться иностранными агентами, с законом о некоммерческих организациях в этом законе нет». В том, что дальше говорила Елена Борисовна, уже было крайне сложно найти мало-мальский смысл.

Сенатор от Пермского края А.Пушков упрекнул СПЧ в том, что тот не заступился за RT, когда США принудили зарегистрироваться канал в качестве иноагента. «Как-то это странно немножко выглядит, — отметил сенатор, который каждый день посылает в прессу какие-то свои сигналы по любым событиям, — то есть когда там нарушаются общие принципы и нормы продекларированные и Европейской конвенцией, и документом ООН относительно свободы СМИ, их подгоняют под статус иноагентов, то тогда СПЧ почему-то молчит. Хотя, по-моему, это имеет универсальное значение». Пушков отметил, что было заявление непосредственно главы СПЧ Федотова, но не было в целом заявления от Совета по правам человека, и в этом он видит существенный недостаток, и это несколько подрывает политическую обоснованность заключения Совета относительно закона о СМИ — иностранных агентах. Также он назвал этот закон инструментом сдерживания информационной войны и сигналом другим государствам, которые решат пойти по пути США. Пушков, кроме этого, усомнился в правомерности закона американского, поскольку он был принят не для СМИ, но был применён по отношению к RT и Sputnik.

Сенатор от Пензенской области О.Мельниченко призвал сравнить американский закон 1938 года и рассматриваемый СовФедом российский, назвав последний «очень демократичным, гибким и открывающим достаточно серьёзный и гибкий инструмент регулирования», поэтому его необходимо принять «в интересах нашего государства».

В итоге закон был принят 154-мя голосами при одном воздержавшемся.

Напомним, принятие данного законопроекта — не единственная мера, которая может стать ответом США на действия в отношении некоторых российских СМИ. Так, в Госдуме не исключили, что в России могут законодательно запретить рекламу в Google в качестве симметричного ответа на действия в отношении российских СМИ. Вице-спикер российского парламента Петр Толстой сообщил, что к обсуждению предложений по возможному законодательному запрету в РФ рекламы в Google, Facebook и других социальных сетях могут привлечь представителей этих компаний.

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