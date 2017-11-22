Google, деньги, депутаты

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой не исключил, что в России могут законодательно запретить рекламу в Google в качестве симметричного ответа на действия в отношении российских СМИ, комментируя на II Всероссийском конгрессе молодежных медиа, который проходит на площадке МИА «Россия сегодня» обещание IT-гиганта «ранжировать» новости Russia Today и Sputnik:

«Нас тоже очень беспокоит ситуация с нежелательной и опасной для читателей рекламной информацией в соцсетях. <…> И если глобальные компании, такие как Google, Facebook, говорят в американском конгрессе, что они не могут отделить плохую рекламу от хорошей, опасную — от неопасной, мы тоже, знаете, этим озабочены».

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Толстой считает, что российских граждан тоже следует обезопасить от «опасного контента». «И если это невозможно сделать, то тогда давайте просто перекроем всю эту рекламу законодательным решением. Да, оно не коснется, может быть, иностранных резидентов, но российских точно коснется», — добавил он.

По его данным, Google и YouTube ежегодно зарабатывают в России 34 миллиарда рублей. «Конечно, может быть, для Google это не решающая сумма, но я вас уверяю, что когда речь идет о деньгах, сразу выстраиваются приоритеты очень быстро у наших коллег», — подчеркнул Толстой.

«Мы будем следить за тем, как ситуация развивается, и будем действовать в этом направлении последовательно и жестко, потому что это наши национальные интересы и это наша с вами свобода», — заключил он.

Кроме того, Петр Толстой сообщил, что к обсуждению предложений по возможному законодательному запрету в РФ рекламы в Google, Facebook и других социальных сетях могут привлечь представителей этих компаний.

Но в случае, если данная инициатива получит дальнейшее развитие, российские власти окажутся в весьма интересной ситуации. С 1 января 2017 года в России вступил в действие так называемый «налог на Google», обязывающий иностранные компании платить НДС в размере 18% с интернет-продаж электронного софта и контента российским потребителям. На днях глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин сообщил, что российский бюджет получил благодаря этому налогу около 7 миллиардов рублей.

Как рассказал Мишустин, закон выполняет 131 компания, включая Apple, Google, Amazon и Alibaba. «Большие, крупные гиганты в этом смысле настроены на содействие и исполнение налогового законодательства, принципы самоначисления они исполняют, и поэтому там проблем нет. Около 7 млрд руб. сегодня эта 131 компания оплатила добровольно в казну», — сказал он.

По словам главы ФНС, крупные компании не уклоняются от выплат, так как «определяют свою налоговую политику как очень прозрачную», тогда как «компании поменьше» — пытаются.

В связи с новой инициативой Госдумы по запрету размещения россиянами рекламы на сервисах Google, власти сами же себе перетягивают краник, через который идёт этот пусть небольшой, но всё же поток средств в виде уплаты НДС. Если такой закон будет принят, «налог на Google» будут обеспечивать лишь российские пользователи, покупающие платные услуги у заграничных компаний, а вот насколько окажется крупным данный сегмент вышеупомянутого налога, большой вопрос.

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