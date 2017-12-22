Эксперты предлагают распределить риски по инфобезопасности между государством и частным сектором

Властям РФ следует сосредоточиться на регулировании единого государственного сегмента связи, тогда как для частных компаний в секторе телекоммуникаций и информационных технологий нужно ввести «рамочные правила», следует из доклада Центра стратегических разработок Алексея Кудрина. Такой переход сопряжен с рядом сложностей, в том числе с сопротивлением ряда госорганов и дефицитом ресурсов у участников отрасли.

ЦСР подготовил доклад «Будущее информационной безопасности: глобальные трансформации и сценарии для России», подготовленный направлением «Внешняя политика и безопасность» в партнерстве с ПИР-Центром. Цель доклада — очертить возможные пути развития информационной безопасности в России. Несмотря на стремительное развитие информационных технологий, начавшееся во второй половине XX века, многие вопросы информационной безопасности до сих пор остаются нерешенными как на глобальном, так и на региональном уровнях.

ЦСР обращает внимание на риски сохранения курса на полный госконтроль отрасли, пояснил руководитель направления «Внешняя политика и безопасность» ЦСР Сергей Уткин. В РФ преобладает стремление государства напрямую охватить и предметно урегулировать все сферы отношений, бизнес-модели и процессы интернет-отрасли для нивелирования рисков и вызовов безопасности, считают в ЦСР: государство реализует стратегию национализации трансграничных рисков «полуостров Рунет». Это угрожает перенапряжением госресурсов и угнетением драйверов роста частной отрасли связи и ИТ, предупреждают авторы. Однако риски и потребности государства и частной отрасли в плане обеспечения безопасности и стабильности интернета различаются, поэтому можно перейти к стратегии распределения рисков между государством и частным сектором, полагают эксперты.

Для этого, считают в ЦСР, нужно идентифицировать и нормативно закрепить понятие российского госсегмента единой сети электросвязи и интернета, подключить системы и сети госорганов к оператору госсегмента и создать единую интегрированную инфраструктуру такого сегмента. Эксперты уточняют, что существующие правила уже требуют от администрации президента РФ, аппарата правительства РФ, СКР, органов исполнительной власти на уровне федерации и субъектов РФ до конца 2017 года подключить свои системы и сети к RSNet, управляемой ФСО РФ. Но создание госсегмента интернета необходимо «существенно форсировать». К его развертыванию может быть подключен Ростелеком, который уже предоставляет инфраструктуру для ряда госпроектов, говорится в документе. Ростелеком предложения экспертов ЦСР комментировать пока отказался.

Не относящимся к госсегменту представителям телекоммуникаций и ИТ следует, по мнению экспертов, предложить гибкую модель регулирования жизненно важных услуг (ЖВУ). В перечень операторов ЖВУ входят: контент- и сервис-провайдеры, телеком-операторы, сети распределённой доставки контента, точки обмена трафиком, дата-центры, удостоверяющие центры и т.п. Предложенная экспертами модель регулирования должна сочетать рамочное госрегулирование с саморегулированием.

К рискам предложенного ЦСР подхода авторы относят межведомственные противоречия при создании госсегмента интернета, сложность выбора инфраструктурного провайдера, дефицит свободных ресурсов у участников отрасли. Реализация этих мер даст российскому бизнесу «существенно больше гибкости», он будет конкурентоспособным в глобальной среде, а не изолированным, считает господин Уткин.

Напомним, в последнее время власти воплощают в жизнь ряд мер по жёсткому регулированию отрасли, и процесс этот в каком-то смысле можно назвать «национализацией Рунета», когда государство в процессах, уже давно отлаженных и работающих на принципах саморегулирования, старается внедрить своё участие, при чаще всего не прислушиваясь к мнению отрасли. По мнению большинства экспертов, эти процессы могут в итоге привести к деградации отрасли, а цель сделать Рунет и телеком «безопасным» (в том понимании, как это видят власти), достигнута так и не будет, особенно с учётом того, что в целом у государства видение регулирования Сети основано не на современных представлениях «цифровой» эпохи, а на понятиях эпохи «телеграфно-телефонной».

.



.

Читайте также:

Политика властей делает Рунет всё более уязвимым

🔓

«Китаизация» Рунета входит в активную фазу и начнётся с точек обмена трафиком

🔓

Эксперты при Правительстве: «Интернет-слежка неисполнима, а национализация Рунета приведёт к деградации отрасли»

🔓

Общероссийский гражданский форум: дискуссия по интернет-регулированию

🔓

Минкомсвязь проводит очередные учения по проверке защищённости Рунета

.

