Минкомсвязь проводит очередные учения по проверке защищённости Рунета

В Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации проходят учения, направленные на повышение безопасности, целостности и устойчивости функционирования единой сети электросвязи РФ.

В Минкомсвязи проходят учения по повышению информационной безопасности, целостности и устойчивости функционирования единой сети электросвязи РФ: https://t.co/iXGL9ISYLE pic.twitter.com/lEk362jlvF — Минкомсвязь России (@minsvyaz_news) December 19, 2017

В учениях под руководством главы Минкомсвязи России Николая Никифорова приняли участие руководители и эксперты ответственных подразделений Министерства внутренних дел РФ, Министерства обороны РФ, Министерства энергетики РФ, Росгвардии, Федеральной службы безопасности РФ, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, специалисты Роскомнадзора, Ростелекома, Россвязи, представители оператора связи «Мегафон» и ведущих российских компаний по информационной безопасности «Лаборатория Касперского», «Позитив Текнолоджиз». Учения проходят в рамках решений Совета Безопасности РФ одновременно на территории Москвы и Ростовской области.

19 декабря 2017 г. #Минкомсвязь совместно с ФСБ, ФСО, Минобороны, МВД и Минэнерго проводит в Москве и Ростовской обл. учения по повышению информационной безопасности, целостности и устойчивости функционирования единой сети связи Российской Федерации pic.twitter.com/z7LjLU7jHU — Николай Никифоров (@nnikiforov) December 19, 2017

В ходе учений отрабатывались сценарии негативного воздействия, как на специально созданной тренировочной площадке, так и на повседневно функционирующей сети оператора сотовой связи. Также отрабатывались уязвимости, связанные с нарушением функционирования критически важной инфраструктуры национального сегмента сети интернет.

Напомним, в 2014 году в Минкомсвязи России прошли учения, направленные на выработку мер по предотвращению нарушений работы сети «Интернет» на территории России в результате целенаправленных действий.

Руководствуясь соображениями «защиты Рунета от внешнего воздействия», власти уже давно разрабатывают концепцию некоего «суверенного интернета». Огромный шаг в этом направлении был сделан в этом году в рамках осуществления прописанных в Доктрине информационной безопасности положений, принятой в декабре 2016 года. В частности, был принят целый пакет законов «О безопасности критической информационной инфраструктуры». Затем в августе этого года Минкомсвязь был разработан законопроект, жёстко регулирующий работу точек обмена трафиком, а также предлагающий созданть на территории России национальную систему корневых серверов DNS — данный документ вызвал волну критики как от IT-отрасли, так и от экспертов при Правительстве РФ.

В марте-июне 2018 года власти планируют также провести киберучения со странами ЕАЭС. По мнению компетентного источника, данные учения могут проводиться в части тестирования инициативы по регулированию Рунета, но в рамках союзных государств. А в конце ноября этого года Совет безопасности России поручил Минкомсвязи и МИДу заняться созданием в странах БРИКС собственной системы корневых серверов DNS — специалисты говорят, что создание такой системы невозможно без реализации отдельной Сети.

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