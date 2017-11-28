Россия предлагает отдельный интернет в странах БРИКС

Продолжают раскрываться любопытные подробности протокола заседания Совбеза России, подписанного Президентом Путиным в начале ноября этого года. На этом заседании, которое прошло 26 ноября, Совет безопасности поручил Минкомсвязи и МИД РФ до 1 августа 2018 года инициировать в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) обсуждение вопроса о создании для государств — участников объединения собственной «системы дублирующих корневых серверов доменных имен (DNS), независимой от контроля [международных организаций] ICANN, IANA и VeriSign и способной обслуживать запросы пользователей перечисленных стран на случай сбоев или целевых воздействий».

Совбез объясняет свою инициативу тем, что безопасности России угрожают «возросшие возможности западных стран по ведению наступательных операций в информационном пространстве и готовность к их применению». «Сохраняется доминирование США и ряда стран Европейского союза в вопросах управления сетью интернет»,— уточняется в документе.

DNS (Domain Name System) — это система хранения данных, содержащая все доменные имена и соответствующие им IP-адреса. В основе системы лежат 13 корневых серверов DNS, предоставляющих доступ к информации о доменах верхнего уровня — национальных доменах (.ru, .uk, .de), доменах общего назначения (.com, .org) и спонсированных доменах (.museum, .jobs). Большинство корневых серверов находятся в США, еще часть расположена в Европе и Японии. Вся система находится в ведении ICANN.

Российские власти не раз подчеркивали, что ICANN де-факто находится под контролем США, и пытались добиться изменения системы принятия решений в ICANN. В частности, как рассказывал помощник президента Игорь Щеголев, Россия настаивает на том, что роль правительств в управлении интернетом должна быть четко прописана и она не может быть просто совещательной.

Однако эксперты сомневаются в возможности создания собственной системы корневых DNS-серверов в БРИКС. Представитель компании «Технический центр Интернет» (ТЦИ), которая поддерживает DNS-инфраструктуру Рунета, заявил, что создание такой системы невозможно, поскольку система доменных имен интернета «иерархическая, и корень у нее может быть только один». «В рамках существующего интернета независимости достигнуть нельзя, все равно информация по корневым серверам будет расходиться из одной точки — IANA. Таким образом, создание системы корневых серверов доменных имен, независимой от международных администраторов, эквивалентно созданию альтернативного интернета, независимого от существующего», — добавил он.

«Главный вопрос к авторам инициативы по созданию своей системы корневых DNS в БРИКС — зачем вообще все это нужно? О создании дублирующей инфраструктуры [зеркал] для серверов верхнего уровня .ru и .рф еще осенью 2014 года сообщали представители ТЦИ, эта задача решена. Что касается идеи создания собственной инфраструктуры, дублирующей глобальную DNS, такой подход прямо или косвенно способствует фрагментации глобальной Сети. Особенно странно, что движение в этом направлении активизируется параллельно с развитием инициатив по строительству в России цифровой экономики. Такое движение носит взаимоисключающий характер», — говорит консультант ПИР-центра Олег Демидов.

Попытки создать альтернативу корневым DNS-серверам уже предпринимались. Существует ряд организаций, управляющих подобными серверами, — Open Root Server Network, OpenNIC и др. Альтернативные системы доменных имен копируют текущее состояние корневой зоны, однако при необходимости могут создать собственное адресное пространство с собственным доменом верхнего уровня. Так, OpenNIC для борьбы с цензурой был создан собственный домен .pirate, однако он доступен только тем пользователям, которые установят в своих настройках альтернативный DNS. Инженерный совет интернета (IETF) в 2000 году выступил с критикой альтернативных корневых DNS, так как они «открывают потенциальную возможность раскола единого интернета».

Интернет-эксперт и создатель «ЗаТелеком» Михаил Климарёв подверг резкой критике инициативу Совбеза, назвав при этом власти страны «пещерно некомпетентными людьми» [в технологическом плане]. Также Климарёв объяснил суть проведённого российскими властями эксперимента по «отключению интетрнета», которую не совсем корректно поняли сами инициаторы проводившихся в 2014 году «учений», и виной всему всё та же некомпетентность:

«Рассказываю, как дело было: В 2014 году на базе ЭР-Телекома были проведены «учения». Типа, что будет, если вороги отключат интернеты. Прогноз оказался неутешительным совсем. Ибо безграмотным воякам показали, что «интернет можно отключить». И показали как. Ну как показали… Такие же упоротые админы поразмышляли, что бы они сделали, если бы начали войнушку супротив самих себя. Классическое: «я думаю, что ты так думаешь». И пришли к выводу, что супостаты отключат ДНС и все рухнет. Правда одмины не очень хорошо понимают, как это вообще работает, ибо никогда из своей деревни носу не высовывали. А обратный карго-культ шепчет в левое ушко: «у супостатов же так же все устроено, как у нас — генерал если скажет, то все под козырек! И еще негров линчуют!» И вот уже три года генералы теребят мозговой гнойничек — как бы так сделать, чтоб ДНС не отключили… Короч, отвечаю: не теребите. Потому что в случае реальных военых действий супостат в последнюю очередь отключит ДНС, ибо это неэффективно и бессмысленно. Автономный ДНС в Ростелекоме подымется за полчаса. Но при этом, конечно, забомблен будет в первую очередь Воронеж, ибо мировой интернет станет недоступным в любом случае. Что и приведет к самым кrовавым потерям в российской экономике. А Госуслуги можно и по айпишнику раутить — невелика потеря».

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Напомним, ранее Минкомсвязью на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов выкладывался проект закона, в котором, в частности, был пункт о создании национальной системы корневых серверов DNS, и он также не вызвал особого восторга в среде отраслевиков, кроме приближённых к властным структурам представителей госкомпаний. Никакого внятного объяснения этой самоизоляционной инициативы, кроме перманентного ожидания, что «западные партнёры» что-то вдруг с нашим интернетом учудят, нет. Как нет и реальных фактов, вызывающих причины для подобного беспокойства.

Создание системы корневых серверов DNS для стран БРИКС — не первая экстравагантная инициатива Совбеза. На днях стало известно, что Совет безопасности поручил Минкомсвязи совместно с ФСБ разработать меры регулирования интернет-ресурсов, в которых есть функция обмена сообщениями — в частности, владельцев онлайн-игр и соцсетей могут заставить деанонимизировать пользователей по номеру мобильного телефона. Также им придётся собирать о юзерах данные, которые по первому запросу нужно будет предоставлять правоохранителям.

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