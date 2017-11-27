ФСБ идентифицирует пользователей онлайн-игр и соцсетей через sim-карты

На прошедшем вчера заседании Советом безопасности РФ было дано поручение Министерству связи и ФСБ России разработать дополнительные меры регулирования деятельности организаторов распространения информации (ОРИ) в интернете, то есть всех интернет-ресурсов, которые дают пользователям возможность обмениваться сообщениями. В частности, речь идет о распространении на онлайн-игры и социальные сети требований, которым с 1 января 2018 года должны подчиняться мессенджеры, — об обязательной идентификации пользователей по номеру мобильного телефона и передаче этих данных правоохранительным органам по запросу. Информация об этом поручении содержится в протоколе заседания Совбеза, подписанном 5 ноября президентом России Владимиром Путиным.

Введение обязательной идентификации власти объясняют угрозой терактов. Так, по словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, в атаках в Париже террористы общались через PlayStation 4, где «невозможно определить, относятся ли призывы стрелять и убивать к событиям виртуальной игры или реальной террористической атаки».

При этом эксперты считают предложение Совбеза избыточным, поскольку аналогичные требования уже содержатся в так называемом «пакете Яровой».

Как именно будет организован процесс, пока непонятно. Детали должны быть описаны в подзаконных актах, которые еще не приняты, говорит главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Он напоминает, что согласно так называемому «пакету Яровой» с 1 июля 2018 года ОРИ будут обязаны в течение года хранить на территории России всю информацию о фактах коммуникации пользователей и до шести месяцев — содержание их переписки. «Требования «закона Яровой» делают предложение о дополнительной идентификации пользователей неактуальным и избыточным. Операторы уже идентифицируют абонентов по действующему законодательству. Сопоставление данных абонентов и пользователей ОРИ будет тривиальной задачей», — говорит Казарян. Он считает странным распространение требования на онлайн-игры. «Соцсети в принципе и сейчас запрашивают у пользователей номер мобильного телефона для подтверждения аккаунта. Судя по всему, миф о террористах, общающихся в массовых многопользовательских онлайн-играх, все еще актуален», — указывает Казарян.

«У руководства нашей страны есть странная мысль, что для борьбы с терроризмом нужно контролировать любые каналы общения людей. Во всем мире выпускаются десятки тысяч игр в год, значительная часть из них содержит в себе чаты, в которых игроки могут общаться. Каким образом они собираются заставить всех разработчиков в мире исполнять требования российского законодательства, когда доля российского рынка от мирового составляет около 2%?», — говорит Сергей Орловский, основатель компании-разработчика игр Nival. Он прогнозирует, что большая часть иностранных разработчиков игр проигнорирует это требование. «Я думаю, лишь крупные производители игр из топ-10 подчинятся данному требованию», — считает Орловский.

Собеседник РБК на игровом рынке отмечает, что власти могут быть обеспокоены не только террористической угрозой, но и обсуждением и координацией митингов оппозиции в игровых чатах. «У популярных игр вроде World of Tanks аудитория большая, и в чатах там действительно могут обсуждать и политическую повестку», — говорит он.

В то же время руководитель игрового направления Mail.Ru Group Василий Магурян говорит, что идентификация позволит пользователям защитить свой аккаунт. «Сейчас подтвердить аккаунт в игре можно либо с помощью адреса электронной почты, либо через социальные сети. А они, в свою очередь, в большинстве случаев и так привязаны к номеру мобильного телефона. Новые способы верификации дают больше возможностей защитить аккаунт. То есть каждый может выбрать то, что удобно именно ему. Поэтому, оценивая целесообразность того или иного способа идентификации пользователей, нужно в первую очередь понимать, сделает ли он их игровой опыт лучше», — говорит Магурян.

Пользователи соцсетей также скептически относятся к этой инициативе Совбеза:

Смена сервера только с загранпаспортом — Dmitriy Nikolaev (@BooSt_163) November 27, 2017

Совбез РФ дал поручение ФСБ идентифицировать всех пользователей онлайн-игр. Тоталитарное государство должно быть тоталитарным во всем. — Гурьянов Сергей (@Segozavr) November 27, 2017

Всех побеждаем, всех победили,а всё равно страшно,пора за игрушки взяться,вдруг там терры да оппы окопались. https://t.co/E4DKpYyldL — kama (@tabirakama) November 27, 2017

А всех, кто часто играет в Counter-Strike за террористов, — будут ставить на учёт в полиции — Тотальный Оруэлл (@TotalOrwell) November 27, 2017

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков опасается, что хоть эта инициатива сама по себе «смешная», а продвигающие люди её вряд ли имеют какое-то представление о предмете регулирования, однако ей вполне по силам сломать рынок онлайн-игр:

«Вот и до геймеров добрались. Совбез потребовал идентифицировать всех пользователей онлайн-игр в России. Так теперь выглядит борьба с терроризмом. История, с одной стороны, смешная: в Совбез входит Шойгу, признанный специалист по компьютерным играм. С другой стороны, глупая, потому что я не верю, чтобы все эти люди — Володин, Шойгу, Путин, Иванов и т. д. хотя бы на йоту представляли, о чем говорят. Подойти к ним и вежливо спросить, кем они предпочитают — хилером или дамагером — и увидеть удивленно округлившиеся от незнакомых слов глаза. С третьей стороны — опасная, потому как сломать рынок онлайн-игр товарищи, конечно, не смогут, но вот попортить кровь конкретным облям и фирмам постараются. Ну а с четвертой стороны — полезная. Потому что нет лучшего способа заинтересовать политикой аполитичное население, чем ему что-нибудь запретить. Однако, уважаемый Совбез, не надо останавливаться на достигнутом. Люди же общаются не только в игровых чатиках. А сайты знакомств? Где, я вас спрашиваю, идентификация пользователей сайтов знакомств? Жечь — так напалмом».

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Бывший сотрудник спецслужб, а в данный момент — адвокат и правозащитник Владислав Юсупов считает, что эта инициатива, как и множество последних продвигаемых властями законов и нормативных правовых актов, противоречит сразу нескольким статьям Конституции, но это, к сожалению, давняя «болезнь», к которой многие уже почти привыкли.

Предупредить террористические акты или как-то помочь в борьбе с терроризмом слежка за геймерами не поможет никак, говорит он. Инициатива Совбеза вообще нарушает сам принцип работы спецслужб, которые работают, как правило, с агентурной информацией. В данном же случае правоохранителей хотят загрузить очередным информационным мусором, который не просто никак не поможет в борьбе с терроризмом, но ещё и помешает оперативной работе, поскольку ФСБ, МВД, — всем, кто будет этим заниматься, — придётся выделять на это людей, инициировать лишний документооборот, проводить никому не нужные и сомнительные в своей полезности следственные действия фактически с «ничем», с каким-то бесполезным ворохом интернет-отходов.

Всё, для чего это может пригодиться — для поиска каких-то правонарушений, совершённых уже пост-фактум. Скорее всего, считает Юсупов, с помощью определённых алгоритмов спецслужбы будут мониторить какие-то форумы и чаты, искать недовольных властью, а также невоздержанных на язык геймеров и пользователей соцсетей.

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