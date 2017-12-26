За публикации в соцсетях крымская активистка получила два года условно

Крымскую активистку, гражданку Украины Ларису Китайскую сегодня Ялтинский городской суд приговорил к двум годам условного срока за публикации в социальной сети (ч.1 статьи 282 УК РФ). Согласно решению судьи Владимира Романенко, Китайская не сможет в период отбывания наказания покинуть город Ялта.

Преследование Китайской властями Крыма началось ещё в летом прошлого года — тогда в её доме были проведены обыски, а сама она — задержана.

В Ялте украинскую активистку осудили на два года условно за «русофобские» посты. Теперь до окончания отбытия наказания она не может уехать из Ялтыhttps://t.co/shG0v8DNrFhttps://t.co/XVuIdXiXVi — ОВД-Инфо (@OvdInfo) December 26, 2017

Украинская активистка Лариса Китайская вместе с мужем после марта 2014 года выехала на материковую Украину. Но летом 2016 года семья снова приехала в Ялту, чтобы решить вопросы по своей собственности, но сделать они ничего не успели. В ее квартире силовики провели обыск и изъяли компьютерную технику. Обыск проводили шесть сотрудников спецслужб в присутствии понятых.

«Они [власти Крыма] пытались обвинить меня в разжигании межнациональной розни, но реально, никакого преступления я не совершала, – рассказывала тогда женщина правозащитникам об обстоятельствах своего дела. — Меня спрашивали о моих постах в соцсетях, приводили в пример статью из газеты «Правда» 1957 года о временах Хрущева, когда переселенцы из Украины осваивали северный Крым, которую я якобы размещала в Фейсбуке».

Прокуратура обвинила Китайскую в распространении «русофобских идей», и после обыска, в августе того же года, в отношении Китайской завели уголовное дело и оставили ее под подпиской о невыезде. Активистка уверена, что дело против нее носит сугубо политический характер и, в первую очередь, вызвано ее проукраинской позицией..

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